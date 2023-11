Známý cukrář a pekař Josef Maršálek a loňská vítězka StarDance, profesionální tanečnice Adriana Mašková, zavítali do Backstage, aby prozradili něco ze zákulisí letošní 12. série této známé taneční soutěže. Posluchačům podcastu Adély Noskové prozradili, jak se jim spolu tančí a jak to funguje v zákulisí StarDance.

„Pro mě nejvíc šokující bylo, že to, co diváci vidí večer, tak to je něco, co my jsme tancovali už potřetí nebo po čtvrté v ten den. Ráno je takzvaná projížděčka, kdy se ta show jede od A po ZET bez poroty. Dopoledne je zkouška, od dvou generálka, ta se už jede v kostýmech, ačkoli ne úplné s mejkapem. A po generálce se všichni připravují na ten večerní přenos,“ svěřil se Josef Maršálek.

„Zajímavé pro mě je, že my se nedozvídáme nic o našich medailoncích, které jsou natočené, pro nás jsou premiérou ve stejném čase, kdy to vidí divák, což ne všem je příjemné, být konfrontován poprvé v přímém přenosu s novou situací,“ řekl proslulý cukrář v novém podcastu Backstage, kam ho spolu s jeho taneční partnerkou Adrianou Maškovou pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková.

Josef mě udrží, libuje se Adriana

Adriana je loňská vítězka StarDance. Jaký je v tom rozdíl tancovat s Josefem a Honzou Cinou?

„Každá ta StarDance je úplně jiná, já to nějak nesrovnávám, každý z nich je jiná osobnost. Tentokrát se snažím využít Josefovy benefity, takže se můžu pustit do věcí, do kterých jsem se s Honzou pustit nemohla, protože Honzík možná vážil míň než já. Takže můžeme být odvážnější v choreografii. Vložit do ní například nějaké ty zvedačky, vyvážení váhy, mohu jít do závěsu, protože Josef mě udrží,“ prozradila.

Mohou si dovolit dát na soutěži nějaký alkohol?

„Já to mám v hlavě seskládané jinak, když je nějaký projekt, tak já se k němu upnu a nedělám moc velké výkyvy v mém nasazení, žádné psí kusy ve výkonu. Jednou jsme tančili valčík, byly jsme osmý taneční nasazený pár, po nás byla už jen Ivana Chýlková s Honzou Tománkem a Darija Pavlovičová s Dominikem Vodičkou. Když jsme dotančili, vyslechli si moderátory, porotu a poděkovali, tak jsme šli do zákulisí a dali si jednoho frťana,“ popsal Josef Maršálek.

Rozdává Josef na počkání rady jak péct a je v jídle vybíravý? „Já jsem nejvděčnější strávník v celém známém vesmíru, mně stačí, když mi uděláte bramborovou placku, neboli cmundu po jihočesku, nebo nabídnete žemlovku z jablek. Já vám ještě za to poděkuji a budu líbat ruce. A rozhodně vám nebudu říkat, co na ni máte vylepšit,“ smál se mediálně známý cukrář.

Cestování přes celou Prahu

Co byl pro něj zatím největší stres, nebo co se mu v rámci StarDance nelíbí?

„Jsem všeobecně člověk, který je poměrně dost opatrný v tom, jak hospodaří s časem. A to jak s mým, tak s časem svých blízkých nebo spolupracovníků. Protože si uvědomuji tu konečnost našeho bytí. A s každým dalším dnem je náš život kratší,“ řekl o sobě Josef Maršálek.

„Takže jsou věci, které jsou pro mě těžko pochopitelné. Že třeba se zatančí, potom se přejíždí celá Praha, aby se tančilo dvacet minut na výstavišti, pak se zase přejíždí přes celé město, aby se vyzkoušel oblek, přičemž jelikož ještě mám další, svoje věci, tak zase mě čeká dlouhá jízda metropolí, abych podepsal třeba tisíc knih ve skladu. A když spočítám ty přejezdy, tak třeba mnohem více času trávím v taxíku, než u aktivní činnosti. A toho času mi je moc líto,“ svěřil se Maršálek.

Překvapilo Adrianu v tomhle ročníku něco? „Není zase moc věcí, které by pro mě byly nové. Když bych navázala na Josefa, tak je pravda, že to ježdění kvůli zkoušení kostýmu je trošku nešťastně řešené. Předtím to bylo daleko pohodlnější, protože byl jiný kostýmní výtvarník a jinde se to šilo, na zkoušky kostýmů jsme jezdili do centra Prahy. U toho prvního přenosu jsem byla zvědavá na Josefa, jestli bude potřebovat podporu, nebo to bude zvládat beze mě, tak jsem byla trochu napjatá,“ uvedla Adriana.



