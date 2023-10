Včera odstartovala 12. řada taneční soutěže StarDance a už teď se někteří nemohou dočkat, co přinese. Jedno je jisté, bude plná elegantních tanečních vystoupení, emocí i zábavy. V minulosti se ale diváci dočkali i vyznání lásky, nečekaných odchodů, oznámení těhotenství či nechtěného zranění. Podívejte se s námi, kdo se nesmazatelně zapsal do historie této soutěže.

Tatiana Dyková Vilhelmová a Petr Čadek | Foto: Profimedia

Letošní řada přinesla dvě překvapivé informace hned při oznámení jmen soutěžících a poroty. Letos poprvé se mezi soutěžícími objevuje manželský pár – Marek a Eva Adamczykovi a poprvé také hodnotí porota složená pouze ze tří členů, a to Tatiany Drexler, Richarda Genzera a Zdeňka Chlopčíka. Nebyla by to StarDance, kdyby se ale neobjevila ještě další novinka. Necháme se překvapit! Zatím si alespoň připomeňte některé neočekávané události z minulých řad…

Odešli kvůli zranění

Spolu s Jaroslavem Kunešem se hned první řady StarDance v roce 2006 zúčastnila herečka Mahulena Bočanová. Bohužel, v šestém kole musel pár odstoupit, protože Jaroslav si při tréninku natrhl sval. Zajímavé je, že Bočanová s Kunešem patřili podle sázkových kanceláří k favoritům soutěže a měli šanci na výhru, kterou jim nakonec vyfoukl Roman Vojtek s Kristýnou Coufalovou. Nešťastné vyřazení nesli statečně. Řekli, že budou kolegům držet palce v publiku, a tak se i stalo.

Tři měsíce tajila těhotenství

Druhou řadu soutěže StarDance sice vyhrál pár ve složení Aleš Valenta a Iva Langerová, do historie se ale mnohem silněji zapsali Tatiana Dyková, dříve Vilhelmová s Petrem Čadkem, kteří skončili na druhém místě. Herečka totiž v samém závěru soutěže oznámila, že je – s dnes již bývalým manželem Pavlem Čechákem – podruhé těhotná. Psal se prosinec 2007, Tatiana přivedla v červenci 2008 na svět druhého syna, Cyrila.

StarDance 2023 je tu: Toto jsou všichni soutěžící. Každý na sebe něco prozradil

Na parketu zářila

V roce 2010 oslovila diváky nejvíce zpěvačka Aneta Langerová, která se na parketu objevila s Michalem Kurtišem. Zpočátku jí nikdo moc velké šance na vítězství nedával, je o ní známo, že je introvert a zájem okolí příliš nevyhledává, ale při tanci se dokázala uvolnit a byla neskutečně půvabná a…Skončila na krásném druhém místě. Ji i jejího partnera totiž porazil herec Pavel Kříž s tanečnicí Alicí Stodůlkovou.

Skončil kvůli covidu

Podobně jako herečka Simona Babčáková si i zpěvák Mirai Navrátil vytáhl v roce 2021 černého Petra. To když mu vyšel pozitivní test na covid a nemohl se s partnerkou Lenkou Norou Návorkovou dvakrát účastnit finálového večera. Dvě absence ovšem nejsou podle pravidel BBC možné. Fanoušky Mirai sice informoval, že je bez příznaků, ale regule pořadu jsou dány, neúčast pro něj znamenala konec. Fanynky zaplakaly.

Mirai NavrátilZdroj: se svolením České televize

Po zlomenině natržený sval

Ještě před samotným začátkem soutěže odstoupil v roce 2018 herec, na kterého se mnozí velmi těšili, Václav Kopta. Stalo se tak kvůli natrženému stehennímu svalu. Herec se měl v soutěži předvést po boku Jany Zelenkové, která nakonec tančila s Richardem Genzerem. Kopta sice stihl na poslední chvíli doléčit zlomený prst na noze a pustil se do tanečních tréninků, nebylo mu to ale příliš platné.

KVÍZ: StarDance. Kdo byl první vítěz? Znáte všechny porotce a taneční páry?

Zastala se ho porota

Těsně před branami finále skončili v roce 2019 youtuber Karel Kovy Kovář a jeho taneční partnerka Veronika Lišková. Zatímco oni to brali sportovně, porotkyně Tatiana Drexler nebyla s rozhodnutím diváků ztotožněná. Přihlásila se dokonce do chatu České televize, kde oba tanečníci odpovídali na dotazy fanoušků, a do diskuse napsala: „Kovy na hrad!“ Tohle se do té doby ještě nestalo!

Šestý večer StarDance 10: Jive – Karel Kovy Kovář a Veronika Lišková:

Zdroj: Youtube

Výhra s bonusem

StarDance s sebou přinesla i řadu pozitivních momentů, třeba lásku. Měsíce zkoušení i sama soutěž dělají s city účastníků hodně. Po herečce Jitce Čvančarové, která se díky tanečnímu klání seznámila s budoucím manželem Petrem Čadkem, se v šesté řadě dali dohromady Anna Polívková a její partner Michal Kurtiš. Jejich vztah všechny překvapil. Po šesti letech však následoval místo svatby rozchod…