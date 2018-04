Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.

Devátý ročník s sebou nese několik novinek. Jednou z nich je omezení počtu účastnic v regionálních kolech na deset. Ze všech zaslaných přihlášek odborná komise vybere deset příběhů žen z daného regionu, které postoupí do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol. „Cílem je více se věnovat příběhům nominovaných žen a podrobně s nimi seznámit co nejširší veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií, eventuálních sponzorů i veřejné samosprávy,“ uvedla zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová. Umístění jednotlivých soutěžících bude letos navíc zveřejněno vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném kraji. Do té doby bude výsledné pořadí účastnic tajné. Po vyhlášení výsledků každého regionálního kola bude výsledné pořadí nominovaných žen zveřejněno na webu projektu Žena regionu, ale bez uvedení přesného počtu hlasů. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze. Absolutní vítězkou se stává ta nominovaná žena, která získá nejvíce hlasů v rámci celé republiky. Současně se zveřejněním absolutní vítězky celostátního projektu budou odtajněny přesné počty hlasů, které soutěžící v jednotlivých regionech získaly. Projekt Žena regionu patří všem ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž žijí. „Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní soutěž, jejímž cílem je ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,“ sdělila Denisa Kalivodová. O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura a sport. Pokud jste vhodnou adeptkou nebo máte ve svém okolí někoho, jehož práci byste rádi ocenili, zapojte se do nominací. Můžete přihlásit svou přítelkyni, sestru, matku nebo kolegyni z práce. Silných příběhů výjimečných žen, které dokáží skloubit svou profesi, prospěšné aktivity i péči o rodinu, je v každém regionu nepochybně nespočet, jen se o jejich úsilí a obětavosti málo veřejně mluví. Vítězkami uplynulých ročníků se staly například majitelka dětského hospice Sylva Vartová, ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům Lenka Klasnová nebo například zakladatelka neziskové organizace Pro Matěje Andrea Kulová. Oceňte i vy obětavé ženy ve svém okolí a nominujte je do celonárodní soutěže od 1. dubna do 15. června 2018. Více na www.zenaregionu.cz. Jak se zapojit do soutěže ŽENA REGIONU? Nominovat své favoritky můžete do 15. června 2018, a sice vyplněním formuláře online na webových stránkách www.zenaregionu.cz.

Od 1. července do 31. srpna proběhne internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete seznámit s příběhy jednotlivých žen a hlasovat pro svou favoritku. Ženou regionu se stane osobnost s nejvyšším počtem platných hlasů.

Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny od 4. září do 22. října 2018 v rámci regionálních galavečerů v jednotlivých krajích.

Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer v říjnu 2018, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety s největším počtem hlasů.

Udělena bude také Cena odborné poroty, Cena Senátu Parlamentu ČR a Cena Asociace krajů ČR.



