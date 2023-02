Loňský rok pro vás byl kvůli odchodu vaší ženy Hanky Zagorové velmi smutný. Vstoupil jste do toho letošního trochu pozitivněji?

Hned začátkem roku jsem si splnil jedno přání - svůj koncert v O2 areně, kde bylo skvělé publikum. To, co s námi dělalo, bylo úžasné. Fanoušci mi dali celoroční dar. Ale člověk nesmí ustrnout na místě. Čeká mě i další práce v Národním divadle, pak jedu do Říma, do Ameriky, moc se na to těším.