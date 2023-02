Konspirační teorie

Kolem nehody se objevilo několik konspiračních teorií, přičemž jedna z nich zněla, že to byla právě Stéphanie, kdo 13. září 1982 řídil auto, a to i během osudné srážky. Spekulacím nahrávala výpověď svědka, který k nehodě přispěchal jako první a vypověděl, že Stéphanii vytáhl ven dveřmi u řidiče, což nahrávalo verzi, že vůz skutečně řídila sedmnáctiletá princezna.

Další fáma hovořila o tom, že se matka s dcerou těsně před nehodou pohádaly, z toho důvodu měla být Grace roztržitá a nabourat. Pravda je ale taková, že matka s dcerou jely do Paříže a Grace trvala na tom, že bude řídit. Kvůli mozkové příhodě však nad vozem ztratila kontrolu a došlo k nehodě.

Odhalila pravdu

Stéphanie o osudném dni dlouhá léta nemluvila, až v roce 1989 při rozhovoru s Jeffreym Robinsonem, autorem knihy Rainier a Grace, spisovateli řekla, že si velmi dobře pamatuje každou minutu toho, co se stalo, a kvůli stále živým vzpomínkám po této silnici nemůže jezdit.

Vysvětlila, že se matce udělalo nevolno a vnesla také světlo do výpovědi dávného svědka. U dveří řidiče ji tehdy nenašel proto, že by v osudnou chvíli seděla za volantem, ale proto, že dveře spolujezdce byly rozbité a nedalo se jimi dostat ven. Tak se pokoušela auto opustit dveřmi u řidiče.

Stéphanie v rozhovoru také přiznala, že se svým otcem, knížetem Rainierem, o nehodě nikdy nemluvila, neboť věděla, jak by to pro něj bylo nadmíru zraňující. Zároveň se svěřila, že jí bylo okolím i médii několikrát naznačeno, že zabila svou matku, a ona se ještě dlouho poté cítila provinile: je naživu, zatímco maminka, kněžna Grace, autohavárii nepřežila.

Hvězda hitparád

Stéphanie se snažila na rodinnou tragédii zapomenout ze všech sil. Chtěla žít plnohodnotný život, proto se soustředila na kariéru, a to v různých tvůrčích oborech. Pracovala pro módní dům Dior. I přes odpor otce zkoušela prorazit v modelingu. Nakonec se dokázala prosadit jako popová hvězda. Neodolala totiž nabídce natočit vlastní desku. Příležitost chytila za pačesy a výsledky jejího snažení na sebe nenechaly dlouho čekat.

V roce 1986 se její píseň Irresistible dostala na několik týdnů na první místo francouzské hitparády a princeznina debutového alba se prodalo přes dva a půl milionu kopií. Stéphanie v knize Rainier a Grace řekla, že nikdy nečekala, že bude sólovou interpretkou, ale v tu chvíli měla pocit, že objevila přesně to, co ji naplňuje a co by chtěla v životě dělat. Proto se v době, kdy dobývala francouzské hitparády, přestěhovala do USA, což jí pomohlo i po psychické stránce. V Monaku se na ni totiž stále valila kritika a neutichaly zvěsti, že sehrála roli v matčině smrti.

Později sama řekla, že by ji maminka v jejím hudebním počínání určitě podpořila, proto tvrdě pracovala na tom, aby ze svého života „něco udělala“. Princezna se na vlně hudebního úspěchu vezla až do roku 1991, kdy spolupracovala s Michaelem Jacksonem na jeho singlu In the Closet. V Americe ale coby zpěvačka kariéru neudělala, proto se rozhodla hudbu pověsit na hřebík a vrátit se do rodného Monaka.

Plodné devadesátky

Stéphaniina cesta do vod šoubyznysu vedla k tomu, že ji média začala nazývat divokým dítětem a princeznou pestrosti. Navíc pozornost nebudila jen její umělecká tvorba, ale také milostný život. K němu totiž přistupovala stejně velkoryse jako ke svým profesím. Muži si u ní podávali dveře. Randila se syny slavných herců, s Paulem Belmondem a Anthonym Delonem. Byla přítelkyní Jean-Claudea van Damma…

Ona ale toužila po náruči toho, který by ji vroucně miloval, proto nepodlehla svodům herců a známých tváří. Přesto se zamilovala jako v hollywoodském filmu. Její srdce získal její bývalý bodyguard Daniel Ducruet, jehož si v roce 1995 vzala, a má s ním dvě děti – Louise a Pauline. Manželství však nevydrželo a po pouhých osmnácti měsících se pár rozvedl.

Trudomyslnosti ale princezna nepropadla. Mužům se vyhýbat nepřestala a v roce 1998 přivedla na svět své třetí dítě, Camille, jejíž otec byl v té době tajemný neznámý. Až později vyšlo najevo, že milencem, se kterým Stéphanie počala svého nejmladšího potomka, byl opět bodyguard, tentokrát Jean-Raymond Gottlieb.

Cirkusové období

O velkou lásku s bodyguardem tehdy zjevně nešlo, tu si Stéphanie zajistila v roce 1999, kdy se v Monaku konal každoroční mezinárodní cirkusový festival. Tam se totiž setkala s cvičitelem slonů Francem Kniem a vzplála k němu natolik, že se sama zapojila do cirkusového života. Opustila Monako, nastěhovala se do karavanu a kočovala po Švýcarsku, odkud její přítel pocházel.

Zatímco mezi Stéphanií a Francem vzkvétala láska, v knížecím paláci panovaly obavy o princezniny děti. Když Stéphanie odjížděla z Monaka k cirkusu, bylo jejímu nejstaršímu synovi Louisovi devět let, Pauline sedm a Camille tři roky. Britská filmařka a novinářka Bidisha Mamata, která se monacké královské rodině věnuje, však tvrdí, že cirkusový život mohl být pro princeznu zajímavým způsobem, jak své děti vychovávat. „Stéphanie dětem ukazovala, že je možný i jiný život, a že dobrodružství, romantika a plnění vlastních snů je stejně důležité jako podřizování tomu, co od nich královská rodina očekává,“ uvedla Mamata.

Monacká královská rodina se ke vztahu Stéphanie a Franca nikdy veřejně nevyjádřila, podle královské životopiskyně Angely Levin ho ale rozhodně nepodporovala. Údajně byla dokonce princezna Caroline, Stéphaniina starší sestra, chováním svého mladšího sourozence zdrcena.

Druhá svatba

Vzplanutí Stéphanie mezi slony bylo sice rychlé, ovšem záhy vyprchalo. Vztah s Francem skončil po třech letech a princezna se i s dětmi vrátila do královského paláce. Trvalo to ale jen rok, než Stéphanie navázala další vztah s jiným cirkusovým umělcem, portugalským akrobatem jménem Adans Lopez Peres. Matka tří dětí opět opustila královský palác v Monaku, aby mohla žít s Adansem v jeho mobilním domě.

V září 2003 se vzali při tajném obřadu ve Švýcarsku a mluvčí královského paláce tehdy vydal jen strohé vyjádření s tím, že se Stéphanie provdala v malé vesnici nedaleko Ženevy. Šlo o soukromý obřad a bez rodinných příslušníků. O necelý rok později se však manželský svazek rozpadl a na podzim roku 2004 podal pár žádost o rozvod.

Stéphanie, která dnes slaví osmapadesáté narozeniny, se znovu nevdala. Užívá si životní fázi, ve které plně podporuje své už dospělé děti a věnuje se filantropickým aktivitám. Nadšeně se angažuje v charitativních organizacích bojujících proti AIDS a za záchranu zvířat.

Úspěšní potomci

Děti princezny Stéphanie nemají královské tituly a vydaly se ve stopách své matky. Budují kariéru mimo zdi královského paláce. Louis vystudoval sportovní management, Pauline se věnovala závodnímu potápění a vytvořila vlastní módní značku s genderově neutrálním oblečením. Nejmladší Camille je začínající filantropka, která založila charitativní organizaci Be Safe Monaco, jejímž cílem je zvýšit povědomí o nebezpečí řízení pod vlivem alkoholu.