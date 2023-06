Herecké kariéře se mladý Steve Carell zpočátku bránil. Chtěl se rodičům, kteří mu v dětství hodně obětovali, odvděčit titulem z právnické nebo lékařské fakulty. Nakonec to ale byli právě oni, kdo Stevea Carella přemluvili, aby následoval svůj herecký sen.

Steve Carell byl v roce 2010 časopisem Life Magazine nominován na nejzábavnějšího muže Ameriky. | Foto: Profimedia

Steve Carell nesnil o slávě. Nikdy si nepředstavoval, že z něj bude hvězda. Jeho jediným cílem bylo hraním se uživit. Začínal v komediálních a improvizačních skupinách. Hrál ale i v muzikálu a dětských programech.

Steve Carell v seriálu Kancl:

Zdroj: Youtube

Práci s kamerou si poprvé vyzkoušel v reklamě na hamburgery, ze které mu bylo pořádně špatně; myslel, že musí všechno skutečně jíst. Ve filmu jste ho mohli poprvé zaregistrovat jako číšníka, který se mihne v rodinné komedii Kudrnatá holka. Ovšem první regulérní role přišla až s filmem Božský Bruce.

Steve Carell a jeho cesta na herecký Olymp

* 40 let panic

* První Zlatý glóbus

* Nezpomenutelný tajný agent

* Spolupráce s Julianne Moore

* Hon na lišku a nominace na Oscara

* Seriálová superhvězda

* Manželství s Nancy Walls

2005 Hvězda stoupá vzhůru

V roce 2004 zářil Steve Carell po boku Willa Ferrella, Christiny Applegate a Paula Rudda v úspěšné komedii Zprávař: Příběh Rona Burgundyho, kterou produkoval Judd Apatow. Carellův výkon ho tak nadchl, že mu nabídl spolupráci. Sešli se, Carell hodinu vyprávěl o námětu na film, který by spolu mohli natočit, a pak při odchodu ještě zmínil skeč, jejž by jednou rád rozpracoval. Na to Apatow okamžitě kývl a za pár měsíců byla v kinech komedie 40 let panic.

2006 První ocenění

První série remaku britského seriálového hitu Kancl měla jen průměrné hodnocení, druhá už ale trhala rekordy sledovanosti. Svezla se totiž na úspěchu filmu 40 let panic, kde byl Steve Carell hlavní hvězda. Natočilo se ještě dalších sedm řad. Třešničkou na dortu byl Zlatý glóbus za roli regionálního manažera v papírenské firmě, kolem které se Kancl točí.

Steve Carell se setkal s Bohem. Kolik z toho kápne?

2008 Bez konkurzu

Tajný agent se vzhledem řadového úředníčka — v parodii na špionážní filmy Dostaňte agenta Smarta — je vůbec první rolí, na níž Steve Carell nemusel dělat konkurz. I když on sám to do poslední chvíle netušil. Na schůzku se šéfem produkční společnosti údajně přišel s životopisem a štosem svých fotek.

Polovičně chytrý agent se blíží spíš Johnnymu Englishovi

2011 Názvu navzdory

Na natáčení komediálního dramatu Bláznivá, zatracená láska vzpomíná Steve Carell rád zvlášť proto, že jeho partnerkou byla Julianne Moore. Ale název snímku ho dodnes tahá za uši. S Julianne Moore se před kamerou znovu setkal o čtyři roky později v dramatu Všechno, co mám.

2014 Nominace na Oscara

V životopisném dramatu Hon na lišku dokázal, že zvládne i vážné role. Za ztvárnění rozporuplné osobnosti Johna du Ponta, který se proslavil nejen svým majetkem a filantropií, ale také vraždou Davea Schultze, byl dokonce nominován na Oscara.

Trailer k The Morning Show:

Zdroj: Youtube

2019 Návrat k seriálu

Sedm let po odvysílání posledního dílu Kanclu vypustila Apple TV+ do světa další seriálový hit se Stevem Carellem. V The Morning Show hraje svůj pravý opak — bezskrupulózní moderátorskou hvězdu, která s podřízenými jedná jako s hadrem. V souvislosti s postavou Mitche Kesslera znovu vyplula na povrch Steveova nálepka „nejmilejšího člověka v Hollywoodu“. Jak reaguje, když se ho na ni někdo zeptá? Prostě! „Nemělo by takové chování být samozřejmé?“ odpovídá.

2023 Spřízněná duše

Než Steve Carell prorazil v Hollywoodu, vedl improvizační kurzy v Chicagu. Jedna z jeho studentek ho zaujala na první pohled. Byla krásná, inteligentní a měla smyslu pro humor, chvíli ale trvalo, než se on osmělil a pozval ji na rande. S Nancy Walls si řekli ano v srpnu 1995, od té doby se hodně změnilo, ale rodina je pro něj stále na prvním místě, jak prozradil v jednom rozhovoru: „Nic z těch úžasných věcí se nestalo dřív, než mi bylo čtyřicet. Tou dobou už jsem byl plně zformovaný člověk. Měl jsem ženu a děti a to byl můj život. A pořád je.“

