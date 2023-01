V show Survivor Česko & Slovensko 2023 se proti sobě stejně jako loni postaví dva kmeny, Hrdinové a Rebelové. Každý je složený z desítky odvážlivců, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát výdobytků civilizace a zjistit, co vydrží. Jen s pár kousky oblečení se vydali na ostrov, kde budou ve velmi náročných podmínkách čelit velkým výzvám a měřit síly nejen se svými soupeři, jejich taktikou i zákeřností, ale i s vlastním strachem, únavou, hladem a steskem po domově. Průvodcem na jejich dobrodružné cestě za vítězstvím bude opět Ondřej Novotný v roli moderátora. „Cením si každého soutěžícího, který ze sebe vydává maximum a dokáže to ve hře ukázat,“ nechal se slyšet moderátor reality show .

„Survivor je zážitek pro všechny zúčastněné včetně štábu, už díky podmínkám, ve kterých se natáčí a podstatě hry, jejíž dynamika se mění každý den,” říká výkonná producentka TV Nova Adéla Brož. „Tento rok se můžete těšit na opravdu zajímavé a rozdílné charaktery, kteří se nebojí říct, co si myslí o ostatních, hrát taktickou hru nebo třeba sníst na ostrově i kdejaký hmyz,” dodává.

Zda nový nositel titulu Survivor Česko & Slovensko vsadí na fyzickou sílu, výřečnost, férovou hru a na empatii, nebo bude jeho strategií lest a vypočítavost, se teprve ukáže. Už teď ale můžeme obdivovat odhodlání, s jakým se soutěžící vydali do neznáma čelit nástrahám, které si zatím neumí ani sami představit. Kdo bude bojovat o titul Survivor Česko & Slovensko 2023 pod červenou a modrou vlajkou?

Hrdinové – kmen s červenou vlajkou

1. Herec Václav Matějovský (26), známý ze seriálu Ulice a seriálu O mě se neboj, kde si zahrál sebevědomého právníka Martina, má pro strach uděláno. „Nechci dělat machra, že se ničeho nebojím, ale nevím, co čekat. Třeba spát venku se nebojím. Čůrat před kamerou také zvládnu,“ nechal se slyšet Matějovský.

2. Bývalý fotbalový útočník a ikona brněnského fotbalu Petr Švancara (45), nemá rád negativní lidi a jako trojnásobnému otci mu bude na ostrově chybět nejvíc rodina. „Nejspíš mě bude trápit hmyz, který nemám moc rád. Pavouci, komáři, nevím, co tam na nás všechno čeká,“ přiznal své obavy před odjezdem.

Toto je kompletní kmen hrdinů druhé série Survivora 2023. Podívejte se na video:

3. Miss České republiky z roku 201 Andrea Bezděková (27) si Survivor chtěla vyzkoušet už loni a odhodlání ji neopustilo. „Hodně sportuji, tak doufám, že budu mít příležitost to zužitkovat. Otázkou je, co se mnou udělá stres. Jsem odkojená dětskými tábory, vyrůstala jsem na sídlišti, takže v džungli!,“ prohlásila.

4. Slovenský youtuber Filip Jánoš (26), známý jako FiFqo nebo Fifo se nejvíce obává ztráty komfortu: „Hodně se těším. Hladu se třeba ani moc nebojím, ale zjistil jsem, že tam nebude záchod nebo si nebudu mít kde umýt zuby,“ připustil obavy.

5. Kateřina Klinderová (30) měří 183 cm, je obávanou bojovnicí MMA a veřejnost ji zná pod přezdívkou Kundosaki. „Chci zažít a zjistit, jak moje tělo a mysl funguje v extrémních podmínkách. Strašně se těším na ten diskomfort, před kterým mám opravdu respekt. Vím, že mě usadí na zem a srovnám si díky tomu životní priority,“ popsala svoji motivaci.

6. Petr Havránek (26) se od 16 let věnuje topmodelingu a díky tomu procestoval celý svět. V reality show Love Island Česko & Slovensko se s partnerkou Gabrielou stali druhým nejoblíbenějším párem. „Já úplně nedbám na to, jak vypadám. Samozřejmě když musím, tak se učešu, zuby si taky čistím a občas se i osprchuju,“ nebojí se ztráty komfortu.

7. Josef Kůrka (31), vítěz ankety Muž roku 2016 a účastník soutěže MasterChef Česko neměl jednoduchý život. Vyrůstal v nestabilní rodině a pracoval ve vězení s vrahy, což prý nebylo tak děsivé, jak se může zdát. „Lidi pro mě nebudou problém, já jsem velmi přátelský. Akorát se bojím, že budu mít hlad, a když se nenajím, tak nejsem příjemný. Bez jídla vydržím maximálně tři hodiny,“ neskrýval obavy.

8. Herečka a zpěvačka Karolína Krézlová (35) je známá z muzikálů, filmů a seriálů. „Jsem docela introvert a jsem nesmělá. Myslím, že se ze mě stal v poslední době celkem srábek. Chtěla bych v sobě znovu najít vášeň pro něco nečekaného a nespoutaného,“ zdůvodnila svou účast v Surviver.

9. Ač je Barbora Mlejnková (31) malá vzrůstem, skrývá v sobě velkou bojovnici. Jako hráčka pokeru dokáže spolehlivě rozpoznat, když někdo lže nebo blufuje. „Řekla bych, že díky pokeru mám docela dobrou psychiku. Takže myslím, že ponorka neovlivní moje chování,“ věří si.

10. Soňa Sedláčková (43) je svobodnou matkou jedné dcery, tvůrkyní značky SOM®️ a provozovatelkou fitness společnosti. „Nevím, jak budou lidé reagovat na emoce, které se nebojím pouštět, protože je vnímám jako přirozené. My všichni máme právo nemít vždy kontrolu nad svým chováním, zvlášť ve vypjatých situacích,“ má trochu obavy.

Rebelové – kmen s modrou vlajkou

1. Tanečnice Johana Fabišíková (29) žije se slovenským hokejovým reprezentantem Mariem Lutnerem. Rozhodla se překonat hranice a limity, které jí v běžném životě brání riskovat. „Od května do října tancuji na španělském ostrově Ibiza. Má účast v Survivoru bude proti mému životnímu standardu v brutálním kontrastu,“ uvedla.

Toto je kompletní kmen rebelů druhé série Survivora 2023. Podívejte se:

2. Osobní trenér Adam Bůžek (22) začal během studií s kulturistikou. I díky ní má na Instagramu, kde vystupuje pod přezdívkou „Czech Tarzan“, hodně sledujících. Volný čas nejraději tráví rád v přírodě a v případě vítězství by výhru věnoval postiženým sportovcům. „Největší obavy mám asi z toho, že bych mohl být například špatně pochopen nebo bych mohl být neoblíbený,“ svěřil se.

3. Jiří Hanousek (33) je realitní makléř, který na YouTube natáčí zábavná videa. I pro něj bude Survivor výzvou. „Myslím, že pro mě bude nejtěžší diskomfort. Jsem zatížený například na čisté toalety, dobré jídlo. Jsem zkrátka na určitý komfort zvyklý a právě to, že se ho budu muset na ostrově vzdát, bude pro mě asi to nejtěžší,“ uvedl.

4. Interiérový designer Matěj Quitt (32) se kvůli účasti v Survivoru rozešel se svou přítelkyní, se kterou žil čtyři roky. Říká o sobě, že přišel soutěž vyhrát, a nejen zažít nějaké dobrodružství. Matěj se bojí hladovění: „Bojím se hladu strašně moc, protože jsem zvyklý jíst každé dvě hodiny. Když jsem hladový, tak jsem opravdu protivný,“ má obavy jak to bude zvládat on i ostatní.

5. Ludmila Puldová (55) je dobrodruh tělem i duší. Pracuje jako průvodkyně a cestuje po celém světě. S turisty absolvovala mnoho dobrodružných výprav v horách i v džungli. „Preventivně jsem se trápila hladem, aby si tělo zvyklo. Například jsem se zařekla, že nebudu vůbec ochutnávat vánoční cukroví, abych byla na tu situaci připravená,“ má i ona obavy z hladovění.

6. Tereza Schejbalová (22) svůj život zasvětila sportu. Věnuje se profesionálně atletice a k tomu pracuje ve fitness centru. Do Survivoru se přihlásila, protože má ráda výzvy. „Vyrůstám ve světě, jehož neoddělitelnou součástí jsou digitální technologie a sociální sítě, a já bych si chtěla vyzkoušet být nějakou dobu bez těchto vymožeností,“ nechala se slyšet.

7. Trenér skateboardingu Tomáš Weimann (33) neměl úplně jednoduché dětství. Má mnoho snů, které by si rád splnil. „Svou účast v Survivoru beru jako zkoušku, zda to, čím jsem si v životě musel projít, a zkušenosti, které jsem si z toho vzal, budou dostatečné.“

8. Vizážistka Žaneta Skružná (23) je nesmírně upovídaná a energická. Sebevražda přítele ovlivnila její osobnost a říká, že je od té doby je empatičtější. Těší se především na zážitky, které jí účast v show přinese. „Jsem zvyklá jíst šestkrát denně. Občas se lidé okolo mě diví, kolik jsem toho schopná sníst,“ bojí se i ona nejvíc hladu.

9. Technik Martin Konečný (45) je živel, který se vymyká všem stereotypům. Do svých třiceti let neměl kvůli zásadám svého tehdejšího náboženského vyznání žádnou sexuální zkušenost. Ve svém životě měl jednu přítelkyni, kvůli které z církve odešel a začal s ní žít, ale ona ho následně opustila. „Nemám téměř žádné přátele, protože je ani nepotřebuji. Trápí mě pouze to, co si o mě myslí má matka nebo můj zaměstnavatel. To jsou jediné dvě osoby, u kterých mě zajímá, co si o mně myslí,“ uvedl o sobě.

10. Barmanku Hanu Gelnarovou (21) sledují na sociálních sítích sta tisíce fanoušků. V Survivoru chce poznat nové, zajímavé lidi. „Ráda si zkusím, co všechno je mé tělo schopné vydržet. Jak dlouho zvládnu být o hladu, na slunci a při fyzické zátěži. To bych si tady nikdy nevyzkoušela. Když mám hlad, tak se zkrátka najím,“ říká.

Survivor Česko & Slovensko

Survivor Česko & Slovensko je česko-slovenská verze světové reality show Survivor, která patří mezi celosvětově nejúspěšnější a nejsledovanější formáty. Soutěž vznikla v 90. letech ve Švédsku. V Česku první řada show po odkladu kvůli covidu startovala loni v lednu a měla 24 účastníků. Byly mezi nimi i známé osobnosti, například herečky Iva Pazderková a Barbora Jánová, zápasník MMA Gábor Boráros nebo moderátor Tomáš Zástěra. Několik hráčů ale muselo kvůli zdravotním problémům účast v soutěži předčasně ukončit. Vítězem se stal IT konzultant Vladimír Čapek, který si ze soutěže kromě historicky prvního titulu česko-slovenského Survivora, mnoha nezapomenutelných zážitků a ztráty deseti kil odnesl i finanční odměnu 2 500 000 korun.