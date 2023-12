Hezkých životních okamžiků není nikdy dost, a tak si jeden těsně před koncem roku ještě nadělila modelka a influencerka Agáta Hanychová, která si v pátek 29. prosince vzala otce svého syna Kryšpína Miroslava Dopitu. Nebyla rozhodně sama, kdo se letos rozhodl vstoupit do svazku manželského. Připomeňte si s námi ty, kteří si taktéž řekli své „ano“.

Agáta Hanychová a Miroslav Dopita | Foto: Profimedia

Svatby slavných poutají pozornost médií i fanoušků, ale často také poskytují pohled do soukromých životů svých aktérů a mnohým přinášejí inspiraci. I letos bylo možné být svědky honosných svateb, za jejichž přípravu neváhali snoubenci utratit statisíce korun. Konaly se i skromné svatby, kde si ti dva vyměnili za účasti svědků prstýnky, a bylo hotovo.

Ať dáváte přednost první, nebo druhé variantě, oživte si v paměti, které celebrity do toho letos praštily a jak vypadaly jejich svatební dny. Mnoho z nich svůj velký den tajilo, o to větší zájem okolí o něj byl. Agáta Hanychová je toho zářným příkladem.

Hádky s bývalými ji neodradily

Po nevydařeném manželství s hercem Jakubem Prachařem, se kterým má dceru Miu, a dvouletém nefunkčním vztahu s podnikatelem Jaromírem Soukupem, se kterým se dělí o dceru Rozárku, se Agáta Hanychová rozhodla začátkem podzimu vrátit k Miroslavu Dopitovi, se kterým má nejstaršího potomka, syna Kryšpína. Jak časopisu Story oba prozradili, znají se už od základní školy a vždycky spolu vycházeli dobře, proto návrat a následná svatba byly vcelku logickým vyústěním. Svatba se odehrála na zámku nedaleko Prahy a mezi svatebními hosty byli jen jejich nejbližší. Agátu odvedl před oltář Kryšpín, a jejich svatební slib tím dostal symbolický nádech.

"Děkuji všem a nejvíc tobě @miroslav_dopita," napsala k fotce ze svatby Agáta:

Pod dohledem ochranky

Do poslední chvíle nikdo kromě pozvaných netušil, že se Petra Kvitová rozhodla říct „ano“ svému trenérovi Jiřímu Vaňkovi. Jak později v rozhovoru přiznala, jejich svatba byla přesně taková, jakou si vysnila. Konala se v krásných kulisách Resortu Oblík nedaleko Loun, s výhledem na horu Raná. Tenistka oblékla šaty návrhářky Beaty Rajské a na svatební oslavě jí zněly písně kapely Mirai. Mezi hosty se objevila například vítězka wimbledonského debla Bára Strýcová nebo známý fyzioterapeut Pavel Kolář. Vše proběhlo v naprostém soukromí pod přísným dohledem ochranky.

Svatbu pár dnů tajili

Opravdu velkým překvapením byl v březnu sňatek modelky Anety Vignerové a scenáristy a režiséra Petra Kolečka. Ten se ještě několik dní před ním objevoval po boku herečky Denisy Nesvačilové a mnohá média řešila jejich milostný trojúhelník. Jak vidno, Anetě to nevadilo, a otce svého syna Jiříka si vzala za manžela. Jen za přítomnosti svědků.

"Někdy je v životě potřeba udělat nějaký razantní krok. Proč jsme ho s Petrem udělali, je jen naše věc. Byli bychom radši, kdyby naše rozhodnutí zůstalo déle utajeno veřejnosti, protože jsme ho udělali pro nás dva a našeho syna, pro nikoho jiného," okomentovala sňatek Vignerová.

Milan Peroutka o svatbě s partnerem a miminku: Manžel je moje jistota

Ve velkém stylu

Moc hezkou a výjimečně ohlášenou svatbu měla modelka Alena Šeredová, která si v červnu v Katánii vzala za manžela dědice automobilky Fiat Alessandra Nasiho. Přestože to byla její druhá svatba, užila si ji, jako by to bylo poprvé. Pařila až do ranních hodin, nechyběla projížďka fiátkem v kabrio úpravě s nápisem „Just married“ a také všichni její blízcí. S manželem mají dceru Vivienne.

Přiznali se na síti

Další, komu se svatbu povedlo utajit, byli Naomi Watts a Billy Crudup. Dne 10. června 2023 sdílela herečka fotku, na které se novomanželé objímají před něčím, co vypadá jako manhattanský soud. Fotku provázelo sdělení: „Vzali jsme se!“ Naomi oblékla krajkové svatební šaty Oscar de la Renta a drží kytici bílých květin, Crudup má na sobě námořnický oblek a bílou košili na knoflíky. Z další série fotek pak vyplývá, že herečka svou kytici koupila někde „v potravinách“ a následně s manželem oslavili svůj velký den s pár přáteli.

Naomi Watts a Billy Crudup ve svatební denZdroj: Profimedia

Přišli herci z Dejvického divadla

Také herečka Lenka Krobotová se v létě podruhé vdala, a to za fotografa Vlada Bohdana, syna zesnulé herečky Blanky Bohdanové. Až dva měsíce poté odtajnila fotky a připsala k nim: „S odstupem chci poděkovat za to, že jeden z červencových dnů byl krásnější než ostatní.“ Obřad i hostina se konaly v pivovaru.

Obřad proběhl na louce

Oba se shodli, že jsou stejně trapní a v dětství je zajímaly stejné detaily, a tak by se mohli i vzít. Svatba Adély Elbel a Michala Rožka proběhla koncem června, a to na louce u Tábora. Nevěsta oblékla bílé šaty, ve kterých vynikla nejen její štíhlá postava, ale také potetovaná ruka a záda. Jak poté prozradila, obřad i hostinu řešil mnohem víc její manžel než ona.

Adéla Elbel se vdává. Michal je stejně trapný jako já, říká o ženichovi

Do třetice všeho dobrého

Že se milují, neskrývali. Že se ale muzikant Ondřej Brzobohatý ožení jen pár měsíců po ošklivém rozvodu s Taťánou Kuchařovou, mnozí nečekali. „Přátelé, s tímhle se pochlubím víc než rád. Z dlouho plánované dovolené v Itálii se postupem měsíců po zvážení pro a proti vyklubala naše svatba,“ sdílel Ondřej tři dny po sňatku oznámení s manželkou Danielou Písařovicovou. Do lokality kousek od Verony zamířili i jejich nejbližší. Kromě Ondřejovy sestry Roly třeba i Veronika Arichteva s manželem.

Prořekl se v práci

Herec Justin Long propálil svůj sňatek s Kate Bosworth tím, že hvězdu snímku Oko bere nazval „manželkou“ během epizody svého podcastu Life Is Short 9. května 2023. Doslova řekl: „Byl jsem tam, když jsem se opravdu zamiloval do své nynější manželky…“ O několik dní později pár zveřejnil fotografie a ukázal snubní prsteny.

Jitka Molavcová se vdala. Své ano řekla milovanému muži navzdory kruté nemoci

Opět jsou šťastní

Loni prožili těžké chvíle, když krátce před porodem přišli o miminko, na letošní rok ale budou Sára Affašová a Martin Donutil vzpomínat v dobrém. „Ano“ si řekli necelý rok po oznámení zásnub. Jako první „propálila“ svatbu herečka Beáta Kaňoková, která na Instagramu sdílela video, o dva dny později uveřejnili fotku z obřadu i novomanželé a napsali k ní: „Donutilovi 22. 7. 2023“. Slušelo jim to.