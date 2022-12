Letošní rok byl doslova nabitý vztahovými změnami. Své by o tom mohl vyprávět zápasník Karlos Vémola , který se se svou partnerkou Lelou Ceterovou nejprve rozešel, aby spolu o pár měsíců později stanuli před oltářem. Veselku rozhodně netutlali, ba naopak, užili si ji hned dvakrát, a to ve velkém. To moderátorka Eva Hecko Perkausová se naopak vdala tajně a překvapila tím i svého moderátorského kolegu Romana Šebrleho . Podívejte se s námi, jak vypadaly jejich svatby.

Jedna velká show

Vztah zápasníka Karlose Terminátora Vémoly a playmate Lely Ceterové by dnes vydal už na telenovelu. Seznámili se v roce 2018 přes společnou kamarádku a po několika rozchodech a návratech spolu na konci července stanuli před oltářem. Skutečná svatba proběhla jen za přítomnosti svědků, obřad pro přátele pak byla jedna velká show. Dorazilo na dvě stě hostů, pár symbolicky oddal Jiří Krampol a Lela dostala od Karlose živou opici, na kterou se příliš pozitivně netvářila.

Nyní pár, který spolu vychovává dvě děti – tříletou dceru Lili a ročního syna Rockyho, opět zažívá krizi, když se v říjnu provalila další Karlosova nevěra, tentokrát s pornoherečkou Rikou Fane.

V naprostém utajení

To moderátorka Eva Hecko Perkausová řekla o svatbě s podnikatelem Ivanem Heckem pouze rodině a všechny kamarády včetně kolegy moderátora Romana Šebrleho překvapila, když se po návratu z dovolené na Mauriciu představila při vysílání zpráv na CNN Prima News s novým příjmením Hecko. Plážová svatba prý byla vždycky jejich snem, a tak si ji s partnerem po pěti letech společného života vyplnili.

Z Vaculíkové Krausová

Také herečka Šárka Vaculíková, známá ze seriálu Ulice, si letos musela zvykat na nové příjmení. V červenci se totiž provdala za Ondřeje Krause, který je bratrem „českého Belmonda“, herce Martina Krause, a rozhodla se, že bude Krausová. „Do telefonu se často ještě automaticky představuji předešlým jménem. Když ale slyším, jak mě volají Krausová na natáčení nebo v divadle na jeviště, vždycky mě to zahřeje u srdce,“ řekla nám.

Od července už není Vaculíková, ale Šárka Krausová. Vzala si Ondřeje Krause.Zdroj: se svolením Tomáše Prince

Dorazila i exmanželka

Kvůli pandemii koronaviru odložil svou svatbu komik Lukáš Pavlásek, který požádal o ruku přítelkyni a PR manažerku Denisu Cingelovou už v roce 2020. Svá „Ano“ si řekli 10. září v Trojanově mlýně v Suchdole a hned po obřadu jim začalo pršet, samozřejmě štěstí. Na svatbě nechyběla ani Lukášova exmanželka Iva Pazderková, herec Tomáš Matonoha nebo třeba herečka Marie Doležalová s přítelem, tanečníkem Markem Zelinkou.

Po devíti letech svoji

Až do poslední chvíle nikdo z přítomných netušil, co nastane. Krátce před premiérou filmu Hádkovi se jedna z jeho hlavních hrdinek Sandra Nováková provdala za jeho režiséra Vojtěcha Moravce. Jak posléze vyšlo najevo, nebyla to úplná náhoda.

„My jsme se s Vojtou v Lucerně poznali, dva roky jsme zasnoubení, ale jak máme hodně práce, nenašli jsme čas tu svatbu zařídit a zorganizovat. Proto takhle,“ vysvětlila po obřadu Sandra. Pár se zasnoubil v roce 2020 po sedmi letech vztahu, v roce 2015 se jim narodil syn Mikuláš.

Před narozením syna

Ve stejný den dopoledne jako Sandra Nováková se oženil i herec a režisér Vojtěch Kotek, který si vzal za manželku svou těhotnou přítelkyni Radanu. Stalo se tak uprostřed krásné přírody nedaleko Orlíku a za přítomnosti Vinnetoua, náčelníka Apačů. Na jedné straně louky proběhl obřad, na opačné party. O tři měsíce později pár přivítal syna Huberta I. Šman Kotka.

Cítil, že je ta pravá

Dodnes by možná nikdo nevěděl, že se slavný Lavi alias Jakub Štáfek oženil, kdyby to nepropálil na sociálních sítích jeho kolega z Ulice Václav Matějovský. Za manželku si koncem července vzal svou partnerku Dominiku Doležalovou, se kterou má roční dceru Olivii. Poprvé ve svém životě prý pocítil, že ona je ta pravá a že to chce udělat. Seznámili se během natáčení seriálu Specialisté. Svatba proběhla na statku Dvůr Perlová Voda.

Do třetice všeho dobrého

Se zpěvačkou Lucií Bílou ani modelkou Gabrielou Dvořákovou mu to nevyšlo, s tanečnicí Eliškou Grabcovou to ale konečně vypadá nadějně.

Po dvou společných dětech se muzikant Václav Noid Bárta konečně rozhoupal a v polovině srpna řekl své milé na břehu jihočeského rybníka ANO. Svatbu měli snoubenci v tradičním stylu za účasti rodiny a přátel.