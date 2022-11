Angela Kelly

S královnou byla v nejužším kontaktu, protože se jí starala o šatník. Ve službách Jejího Veličenstva byla téměř třicet let. Nastoupila jako jedna z mnoha, ale po třech letech se propracovala na výsostnou pozici osobní garderobiérky Alžběty II. Podle britského deníku Telegraph role Angely Kelly nespočívala pouze v oblékání královny. Stala se dokonce i její osobní asistentkou a poradkyní. „Chci jen, aby bylo pro královnu vše nachystáno v pořádku, abych jí usnadnila život, protože je velmi zaneprázdněná,“ prozradila před několika lety paní Kelly.

O své loajalitě nemusela bývalá švadlena nikoho přesvědčovat a už vůbec ne královnu, se kterou ji po letech spolupráce pojilo blízké pouto. V době pandemie se Angela zcela dobrovolně s hrstkou nejbližších zaměstnanců izolovala na hradě Windsor a dělala společnost Jejímu Veličenstvu, které se z obav před nákazou koronavirem během prvního britského lockdownu ukrývalo. To samé udělala Angela Kelly i letos, když se královna z Londýna přestěhovala do Skotska. Právě tam ji její osobní garderobiérka a poradkyně v jednom následovala a pomáhala kvůli problémům s pohybem se vším, co bylo potřeba.

Po smrti Alžběty II. připadl na Angelu Kelly jeden z nejtěžších úkolů. Pro svou zaměstnavatelku musela vybrat šaty na její poslední cestu. O tom, že byla Angela královně skutečně blízká, svědčí to, že jí panovnice věnovala dům na svém panství ve Windsoru a paní Kelly ho může užívat až do své smrti.

Paul Whybrew

Nejmocnější muž královnina personálu a také nejstarší služebník, kterému Alžběta II. bezmezně důvěřovala. A měla proč. Podle listu The Express to byl právě Whybrew, kdo byl v roce 1982 jako první v královnině ložnici v Buckinghamském paláci, kam se vloupal vetřelec Michael Fagan. Paul nebezpečného muže zpacifikoval ještě před příjezdem policie. Možná proto patřil Whybrew k hrstce největších oblíbenců panovnice. A stejně jako garderobiérka Angela Kelly, i on se v době prvního britského lockdownu přestěhoval s královnou a princem Philipem na hrad Windsor.

Bývalý dvorní královský komorník Grant Harrold je přesvědčen o tom, že pro královnu byla nejdůležitější diskrétnost jejích zaměstnanců a právě tou Paul Whybrew, kterého díky jeho výšce nejbližší přátelé přezdívají Tall Paul, oplývá. On, stejně jako většina nejbližších zaměstnanců královského dvora, nemá zájem o pozornost a média nevyhledává. Paradoxně se ale v televizi objevil, a to přímo po boku Jejího Veličenstva ve videoklipu, který byl natočen k zahajovacímu ceremoniálu olympijských her v Londýně. Vedle Alžběty II. a Daniela Craiga si „střihl“ vedlejší roli.

Susan Hussey

Byla dvorní dámou královny a jednou z nejvlivnějších osob v paláci. Alžběta II. měla celkem osm dvorních dam, ovšem Susan byla tou nejbližší. Ženy, které v paláci zastávaly funkci blízkých společnic, doprovázely panovnici na státních návštěvách, byly stále při ruce s nezbytnostmi, jako jsou hřebeny, rukavice či kapesníky.

Tyto dámy nedostávaly plat, ale vzhledem k tomu, že se obvykle jedná o manželky mužů se šlechtickým titulem, žádné z nich to nevadilo. Byly naopak poctěny, že mohly trávit čas po boku královny, která si je osobně vybírala. „Pro ně je to výsada. Některé z nich se staly dobrými přítelkyněmi panovnice, například lady Susan Hussey k ní měla velmi blízko,“ prozradila historička a odbornice na britskou královskou rodinu Marlene Koenig.

Právě Susan byla jednou z nejdéle sloužících královniných dvorních dam. Nebyla jen členkou personálu, měla ke královské rodině tak blízko, že byla požádána, aby se stala kmotrou prince Williama a také aby v dubnu 2021 doprovázela královnu na pohřbu jejího zesnulého manžela, prince Philipa. Dlouholetá dvorní dáma samozřejmě nemohla chybět na pohřbu Alžběty II., kde byla oděna do černého a krk jí zdobily perly. Nepochybně na znamení úcty k zesnulé panovnici, která je měla ráda.

Tony Johnstone-Burt

Je nejvyšší majordomus. Vede oddělení o dvou stech padesáti zaměstnancích, které má na starosti vše, co se týká oficiální i soukromé zábavy v královských rezidencích. Důstojník Royal Navy ve výslužbě, který v současné době pracuje pro britské monarchy, musí i po smrti královny zajistit, aby palác nadále fungoval jako hodinky, zatímco se členové královské rodiny věnují svým povinnostem.

Andrew Parker

Je hofmistrem, nejvyšším úředníkem královské domácnosti, a zároveň jedním ze služebně nejmladších zaměstnanců. Jen několik týdnů po nástupu do úřadu se musel ujmout plánování pohřbu prince Philipa. Andrew Parker byl zodpovědný za všechny ceremoniální a veřejné akce v královnině deníku a domácnosti. Úkolem bývalého šéfa špionážní služby MI5 bylo zajistit hladký chod všech oddělení.

Kromě domácnosti dohlížel i na kancelář lorda komořího, kancelář soukromého tajemníka či kancelář tajného pokladníka. Parker byl také zodpovědný za dohled nad některými akcemi, kterých se účastnil princ Charles a vévodkyně z Cornwallu, tedy nynější král a královna. Je tedy pravděpodobné, že si ho u dvora i po smrti Alžběty II. nechají.

Edward Young

Osobní tajemník, který pro panovnici pracoval více než osmnáct let. Byl pravou rukou během jejích povinností a také komunikačním kanálem mezi ní, vládou a zahraničím. Po smrti královny provázel krále Karla III. státnickými a ústavními záležitostmi a jak před pohřbem Alžběty II., tak i nyní úzce spolupracuje s vládou, aby mohla monarchie fungovat bez problémů.

Sir Edward začal pracovat pro královskou domácnost v roce 2004 a v roce 2017 povýšil na soukromého tajemníka. Byl to právě on, kdo se nejvíc zasadil o to, aby královna Alžběta II. kývla a přijala hlavní roli v již zmiňovaném videoklipu s hercem Danielem Craigem, který se natáčel u příležitosti zahajovacího ceremoniálu olympijských her v roce 2012.

Hrabě Maršál

Neboli Earl Marshal je zodpovědný za organizaci státního zahájení parlamentu. Dědičná funkce hraběcího maršála připadá vévodovi z Norfolku, nejvýše postavenému vévodovi v Anglii. Současným hraběcím maršálem je 18. vévoda z Norfolku Edward Fitzalan-Howard, který tuto funkci zdědil po smrti svého otce v roce 2002. Jeho povinností je organizování státních pohřbů panovníků a nástup i korunovace nových panovníků. Těchto úkolů se současný hrabě z Norfolku tedy zhostil poprvé.