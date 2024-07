Ač se nedávno málem rozvedli, vztah se jim podařilo zachránit. Typickou italskou domácnost mají doma léta, italské kořeny slavný Sly nezapře…

Sylvester Stallone započal v Hollywoodu novou vlnu akčních hrdinů. Cesta nahoru ale nebyla jednoduchá a chvíli trvalo, než jeho jméno znal opravdu každý. O rolích se totéž říct nedá, ale o ženy nikdy nouzi neměl.

Než po čtyřicítce poprvé potkal svoji největší lásku Jennifer Flavin, měl za sebou už dvě neúspěšná manželství. S první ženou Sashou Czack se jim narodili dva synové; prvorozený Sage v roce 2012 zemřel, následoval Seargeoh, jemuž ve třech letech diagnostikovali autismus.

Aférka s Brigitte

Zatímco s první manželkou byl přes deset let, s druhou sotva dva roky. Mezi Rockym a herečkou Brigitte Nielsen to velmi rychle zajiskřilo, i když tomu v jejím případě předcházel ještě románek se Stalloneho akčním rivalem. Brigitte totiž v době natáčení akčního fantasy Rudá Sonja chodila s Arnoldem Schwarzeneggerem. Jenže už při propagaci filmu zatoužila „ochutnat“ boxerskou hvězdu, kterou byl právě Sylvester Stallone.

Pár měsíců se vídali, a jakmile se oba vymanili z okovů manželství, Sylvester požádal dlouhánku z Dánska o ruku. Po boku svého manžela si pak zahrála ve filmech Rocky IV nebo Cobra. Až po letech Brigitte ne příliš diplomaticky prohlásila, že jejich manželství byla velká chyba a Stallone byl ke všemu příšerný v posteli.

Brigitte Nielsen ve filmu Rudá Sonja:

| Video: Youtube

Začátky s mladičkou modelkou

V roce 1988 byla modelka Jennifer Flavin devatenáctiletá dívka z Kalifornie, která s kamarádkou navštívila pověstný „velký Hollywood“ a Sylvester Stallone byl v té době opět čerstvě rozvedený. Poprvé se potkali v restauraci v Beverly Hills. Možná to byl věkový rozdíl nebo hercova manželská minulost, ale oficiálně se spolu na červeném koberci poprvé ukázali až v červnu 1990. Vypadali jako moc pěkný pár, byli vážně šik. Dokud to horlivý akční hrdina opět nepokazil.

Rozešel se s ní přes Fedex

Fungovali spolu asi šest let, když Sylvesterovi přišlo jako dobrý nápad se s Jennifer „rozejít poštou“. „Poslal mi šestistránkový ručně psaný dopis. Byl dost nedbalý,“ řekla Jennifer v rozhovoru pro časopis People. Kdo něco takového udělá? Očividně někdo, kdo měl poměr jinde. A ten měl Sly se supermodelkou Janice Dickinson, která brzy porodila dceru, o níž se šuškalo, že je právě Rockyho.

V dopise na rozchodnou svoje pletky ovšem nepřiznal, o těch se Jennifer dozvěděla až později od svého agenta z modelingové agentury. „Zasáhlo mě to jako tuna cihel. Vůbec jsem tohle nečekala. Mluvili jsme spolu o dítěti, vybírali jména, která se nám líbí… A takový člověk vás po šesti letech prostě odkopne dopisem,“ přiznala dál v rozhovoru. Následné testy otcovství odhalily, že Stallone otcem dítěte není. A on okamžitě ukončil i tento vztah.

Dostal druhou šanci

Ne každá žena by něco takového udělala, Jennifer Flavin měla ale očividně pro Slye, jak se Sylvesterovi přezdívá, slabost. Časem mu totiž odpustila a dala druhou šanci. Dokonce spolu ještě před svatbou, která se konala 17. května 1997 v Londýně, stihli počít první ze tří společných dcer, a tak se v listopadu 1996 narodila malá Sophia Rose. Následovala Sistine Rose, z níž je teď úspěšná modelka, a Scarlet Rose, která má vlohy spíše pro sport.

Sylvester Stallone a ženy jeho života:

Co se škádlívá… aneb neklid!

V roce 2022 oslavili manželé 25. výročí svatby a Jennifer poslala Sylvesterovi láskyplný vzkaz: „Děkuji za to, že jsi mě stále rozesmíval, miloval a chránil naši krásnou rodinu. Naše manželství je rok od roku lepší. Nemůžu se dočkat, že spolu strávíme zbytek života.“

Zřejmě nikdo nečeká, že by to v jejich domácnosti bylo vždy jen růžové, ale „něco“ se pokazilo. Něco, co delší dobu nebylo v pořádku… proto o pár měsíců později hercova manželka podala žádost o rozvod. Tu za další měsíc odvolala. Vztah Slye a Jennifer byl vždy bouřlivý, ale nevzdávají se. Pokaždé se snažili vše vyřešit, byť to mohlo být v různých etapách dost divoké. Chtějí ale udržet rodinu pohromadě a koneckonců - i oni se stále milují…