Tamara Klusová ve svém přiznání v novém podcastu redaktorky webu iglanc.cz Adély Noskové s názvem Backstage vypráví o své první zkušenosti s proniknutím do zákulisí. Mluví také o vztahu fanynek jejího manžela Tomáše Kluse k ní. Vzpomíná na svůj idol a také vytáhla ze své minulosti pár pikantních, ale hlavně zábavných historek.

Tamara Klusová v podcastu Backstage s Adélou Noskovou. Během natáčení zazněly pikantní historky | Foto: se souhlasem Tamary Klusové, iglanc.cz

„Daniela Hůlku jsem zbožňovala především v muzikálu Dracula, byla jsem jeho vášnivou fanynkou. Milovala jsem hlavně tu původní verzi,“ říká Tamara Klusová v novém podcastu Backstage. Manželku zpěváka Tomáše Kluse tam pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková.

Té Tamara mimo jiné prozradila, proč nechtěla, aby se jejich děti vydaly na hereckou dráhu nebo po kterém idolu pojmenovala svého psa. I to je tématem nového podcastu Backstage, který si můžete poslechnout ZDE.

Vzájemná důvěra a souznění

Tamaru Klusovou všichni znají jako manželku písničkáře Tomáše Kluse a matku tří dětí Josefíny, Alfréda a Jenovéfy. I jako zpěvačku Tamaru Kubovou, známou finalistku z populární hudební soutěže Hlas Česko-Slovenska či influencerku. Méně už je známo, že je také autorkou dětské knížky O všech zvířatech. Sledovat ji můžete také na instagramu.

Tomáš Klus & Tamara Klusová - rodiNám:

Zdroj: Youtube

Kvůli popularitě svého manžela to Tamara nemá jednoduché ani jako uživatelka sociálních sítí. „Zakázala jsem si vyhledávat své jméno na internetu, chápu, že můžu být fanynkám Tomáše trnem v oku,“ přiznává se Tamara v podcastu.

Svého muže ale miluje, má s ním tři děti, a tak je samozřejmostí, že respektuje jeho život se vším, co přináší. I když je to někdy těžké. Jejich vztah však za těch jedenáct let, co jsou spolu, prošel proměnou. Teď mezi nimi panuje vzájemná důvěra a souznění.

V rozhovoru s Tamarou Klusovou se také pobavíte nad historkou o kradení rohlíků z kuchyně hotelu, nebo jak se jim podařilo dostat do zamčeného hotelového bazénu. A proč ten hotel už od té doby neubytovává kapely. Vtipné je i vyprávění o tom, jak je s Adélou Noskovou museli odnést technici na reproduktorech z večírku, který nechtěly, aby skončil.

Tamara Klusová s dcerami Josefínou a JenovéfouZdroj: se souhlasem Tamary Klusové, iglanc.cz

A jaké je Tamařino přání? Do jakého nepřístupného místa by chtěla nakouknout? Kam by se chtěla dostat? „Ráda bych zažila jeden den v těle muže,“ odpovídá bez váhání.

„Vyzkoušela bych v něm všechno, co muži dělají. I když je to nesplnitelné přání, je to opravdu jinej svět, který by mě hodně zajímal,“ dodává.

Co je Backstage?

Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové vejít i vy! Hosty podcastů Backstage na iglanc.cz jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.