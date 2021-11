V Česku se už zase naplno tančí. Zatímco loni musely být kvůli epidemii koronaviru taneční kurzy uzavřené, letos je vše jinak. Taneční parkety jsou tak plné párů toužících se zdokonalovat v pohybech v rytmu hudby. Absolvovat taneční kurz se znovu rozhodly tisíce mladistvých, ovšem nezahálí ani dospělí.

V září začaly v Písku taneční kurzy. | Foto: Tom Droppa

Zatímco středoškoláci chodí do tradičních „tanečních“, řadu dospělých zájemců strhl k činu oblíbený pořad StarDance, když hvězdy tančí. Už jeho jedenáctou řadu právě sledují diváci každou sobotu v České televizi. A podle tanečních mistrů je to poznat i na počtu dospělých, kteří se do kurzů hlásí.