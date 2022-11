Jaké to je být ve dvaceti ambasadorkou šperků? Sama tomu nemůžu uvěřit. Nevím proč, jak a co se stalo, ale jsem za to moc ráda, protože jsem krom krásných klenotů od designéra Josefa Kozáka poznala i spoustu skvělých lidí. A co se týká focení samotné kolekce Kubistik z dílny Jitky Kudláčkové, byl to úžasný den, kdy jsem si zahrála na modelku a pořád jsme se smáli. Všem za to strašně moc děkuju.

Bylo to poprvé, co jste stála před fotoaparátem jako modelka?

Občas si děláme s partnerem fotky na Instagram a další sociální sítě, ale nikdy mě ještě nikdo nefotil takhle zblízka a se šperky. Bylo to skvělé, moc fajn zkušenost.

Kdyby přišla i jiná modelingová nabídka, šla byste do toho?

Nemám úplně postavu na modeling, jsem malinká, takže si myslím, že žádná nepřijde, ale nechci dopředu říkat ne. Kdyby přišla, klidně si ráda na modelku zahraju znovu. (smích)

Nosíte vůbec šperky?

Šperky nosím a mám je moc ráda, asi jako každá žena. Můj přítel Honza říká, že je i ráda ztrácím, což je pravda. (smích) Teď jsme s kamarádem uzavřeli sázku, jestli se mi povede do Vánoc ztratit i prsten z mé kolekce Kubistik. Zatím se držím, mám ho pořád, tak doufám, že se to nestane.

Častěji šperky dostáváte, nebo si je sama kupujete?

Častěji je určitě od partnera dostávám. Že bych si něco sama kupovala, to úplně ne. Ale jako dárek, je šperk úžasný. (smích)

Natálie Otáhalová a Jan OnderZdroj: Se svolením Natálie Otáhalové / JK Jitka Kudláčková

Loni jste změnila image a nechala se přebarvit na blond. Jste tak spokojená?

Ano. Před pár lety jsem měla černé vlasy a říkala si, že nikdy nemůžu být blondýna. Ale pak jsem změnila názor, šla na blond a jsem moc spokojená.

Co na změnu říkalo vaše okolí?

Moje nejlepší kamarádka mi řekla, že jsem udělala nejlepší věc ve svém životě, takže si myslím, že dobrý. (smích) A partner je s mojí vizáží, doufám, taky v pohodě. Je naštvaný, když si vlasy rovnám, to se mu nelíbí, takže to moc nedělám.

Diváci vás znají z pořadu StarDance …když hvězdy tančí, kde jste naposledy tančila v roce 2019 s Matoušem Rumlem. Uvidíme vás i v dalším pokračování této soutěže?

Bohužel nevím, nabídka zatím žádná nepřišla, nechávám to osudu. Je to věc, která se samozřejmě neodmítá, ale sama nevím, co bude, takže je teď těžké říct, zda mě uvidíte, či ne.

Můžete prozradit, co vás do konce roku čeká?

Studuju hereckou školu, kde zkoušíme nové absolventské představení. Do toho musíme udělat kurzy. Máme i nějaké taneční vystoupení s Matoušem Rumlem, hraju dvě hry v divadle… Je toho hodně.

Hraní v seriálu by vás nelákalo?

To by mě samozřejmě lákalo, ale čekám na nabídku, jestli nějaká přijde. Jak už jsem řekla, nechávám to osudu.