Přestože je česká tanečnice, modelka a herečka Taťána Kuchařová už více než rok úředně rozvedená s Ondřejem Brzobohatým, čeká je nyní ještě církevní rozvod. Poté, kdy byla v médiích zveřejněna žaloba vedoucí k anulaci jejich církevního sňatku, začala mezi nimi ostrá přestřelka. Krátce před tím jsme Taťánu Kuchařovou zpovídali. Jak se jí daří?

Česká tanečnice, modelka a herečka Taťána Kuchařová | Foto: se svolením Reginy Voroniny

Když jsme spolu mluvily naposledy, nebyli jste s Ondřejem ještě úředně rozvedení a procházela jste těžkým obdobím. Už je líp?

Jsem opravdu šťastná, že jsem se zbavila toxických lidí. Máme před anulací církevního sňatku, věci určitým způsobem běží… Pravda potřebuje svůj čas. Je potřeba trpělivosti, ale směřuje to, myslím, správným směrem. Jsem šťastná, daří se mi, nic mi nechybí.

Jak to máte nyní s muži? Nezanevřela jste na ně?

Po předchozí zkušenosti nechcete nikoho a chcete všechny. (smích) Mám teď hodně zajímavé období a užívám si, co přichází. Netlačím na sebe, protože všechno chce svůj čas, ale je to dobrý. Myslím, že je to na mně i vidět.

Nedávno jste se stala i ambasadorkou Miss Czech Republic…

No, ambasadorkou, jsem spíš připomínka starých dobrých časů. (smích) Řekla bych taková stará vykopávka. (smích) Ale jednou Miss World, navždy Miss World, je to zkrátka příjemná zodpovědnost a jsem ráda, že se na mě v tomto ohledu ještě nezapomnělo a že mě na finále Miss zvou. Ne, dělám si samozřejmě legraci! Titul Miss World mi otevřel dveře do celého světa a jsem za to opravdu velice vděčná i své houževnaté povaze.

V jakém slova smyslu?

Neusnula jsem na vavřínech. Jsem šťastná, že projekty, které dělám běží, že mám dlouhotrvající kariéru, což byl můj cíl hned od začátku, a že to, co vytvářím, má přesah ve smyslu pomoci ostatním. Není potřeba to pořád opakovat. Kdo mě sleduje, mé aktivity zná a ví, jak jsem činorodá. Rozšiřuju i svou značku Iconic. Teď je venku vlasová péče, chystám kosmetiku, pro příští rok mám sjednaného velkého partnera na řadu make-upů, buduju si takové mini impérium (smích) a dělá mi to obrovskou radost.

Věnujete se stále ještě modelingu?

Ano, kromě podnikání dělám stále i modeling, jsem tváří mnoha značek a starám se o nadaci, kterou podporuji i z vlastních zdrojů. Reprezentujeme Českou republiku v OSN, takže je to taková komplexní práce.

Hodně vytíženým ženám se často přezdívá kariéristky. Už jste to o sobě slyšela?

To víte že jo! O mužích se zase často říká, že jsou renesanční a já bych řekla, že i mnoho žen je renesančních. Musím v tomto ohledu vzdát poklonu ředitelce Miss Czech Republic Taťáně Makarenko, protože se jí podařilo přes všechny peripetie s Českou Miss a dalšími podobnými soutěžemi skutečnou Miss udržet, a to opravdu na úrovni. Komu čest, tomu čest.

Taťána Kuchařová při finále Miss Czech Republic 2023Zdroj: se svolením Arthura Koffa

Velmi si jí vážím pro jejího byznys ducha. Navíc je to krásná baba, která ví, co chce, ale nepotřebuje k tomu tvrdé lokty. Značce Miss vrátila její punc. Vím, že je s tím každý rok hodně práce. Sama jsem to zažila a vím, jak je to náročné, a jsem nadšená, že se tato událost stále pořádá a holky mají možnost letět ven a reprezentovat Česko ve světě. Tohle by měla být ambice každé vítězky – něco dokázat ve světě, nejen tady v tom našem rybníčku.

Co říkáte na dívky, které se do Miss hlásí?

Dívky mi přijdou moc fajn. České a slovenské holky se ve světě nikdy neztratí. Mají na to, aby vyhrávaly tyhle soutěže. Jen se strašně změnila doba. Jsou tu sociální sítě a „instagramová krása“. Pamatuju si, jak se za nás řešil každej chlup, jestli nemáme něco umělého, to už dnes není. Líbilo by se mi, kdyby se vše celosvětově víc vrátilo k přirozené kráse a osobitosti. Jinak jsou holky bezvadné. Studují vysoké školy, nejsou to žádné pipiny, mají přesah. Obdivuju je, fandím jim a jsem ráda, že jsem součástí jejich životní cesty.



Když zavzpomínáte na své finále Miss, byla jste tehdy nervózní?

No jéžiš! Pamatuju si, že už jsem to chtěla mít za sebou. Všechny jsme byly unavené a musím říct, že pro mě finále Miss World bylo mnohem příjemnější, protože jsme byly všechny vítězky a atmosféra byla mnohem vřelejší…

… než při finále v České republice?

Tady panovala docela nevraživost, ale to je holt český rybník. I když jste hezká, chytrá, úspěšná, stejně pořád něco děláte blbě a nikdo vám nic neodpustí. Ale kdo cestuje a pracuje i venku a má tam k něčemu vztah, zkrátka ví, že se tam člověk cítí víc sám sebou a všechno si víc užívá.

Zažila jste i naschvály?

Pamatuju si, že se mě tenkrát dokonce režisér Jirka Adamec zastal. Přišel za mnou a říkal: „Jsi jedna z favoritek, musíš to unést.“ Já z toho byla špatná, byla jsem naměkko. Ne že by se mi v soutěži stávaly nějaké nehody, ale nikdo se se mnou nebavil, vyřadily mě ze svého okruhu. Bylo to docela náročné. Teď už jsem taková stará vykopávka (smích), ale moc hrdá na to, co jsem s titulem dokázala. Na to, že je nás po světě jen pár, si myslím, že jsem jedna z těch nejaktivnějších Miss World. Někdo se zase třeba dobře vdá, tohle se mi bohužel nestalo. (smích)

Třeba to vyjde napodruhé…

To si pište, že budu mít po anulaci ještě druhý pokus! Ale jinak jsem z titulu vytěžila maximum. A to jak pro sebe, tak i svou rodinu a pro tisíce seniorů. A doufám, že to ještě chvíli bude pokračovat, dokud se nerozhodnu mít třeba deset dětí!