Pár měsíců o ní nebylo slyšet. Od rozvodu s muzikantem Ondřejem Gregorem Brzobohatým ale Taťána Kuchařová rozhodně nezahálí a nesedí doma v koutě. Naopak. Pracuje víc než kdy dřív a ve volných chvílích jezdí na kole, běhá a cvičí jógu.

Taťána Kuchařová | Foto: se svolením Taťány Kuchařové

Po delší době se opět potkáváme na společenské akci. Jak se vám daří?

Kde bych začala… Mám teď poměrně hodně práce. Podnikám. Mám pod svojí značkou několik produktů, navrhuji oblečení… Aktuálně jsme launchovali moji čtvrtou autorskou kolekci Spring/Summer 2024 Iconic by Tatiana Kucharova, při jejímž navrhování jsem se nechala inspirovat francouzskou Riviérou a Francií, kterou miluju. Jak s oblibou říkám, jsem srdcem a žaludkem Francouzka. (smích) Kromě toho se ještě částečně věnuji modelingu a starám se o svoji nadaci Krása pomoci. Neumím moc odpočívat.

Taťána Kuchařová: Co tě nezabije, to tě posílí. Modeling, Miss i rozvod mě do budoucna vybavily

Zdroj: Youtube

Volná odpoledne nemíváte?

Ale jo, odpočinek musí být, aby měl člověk chuť sportovat. Hodně jsem teď začala jezdit na kole. Opravdu bikuju, mám silniční kolo a makám. Do toho běhám, taky si zatančím, cvičím jógu, plavu… Baví mě nové výzvy. Každý rok si do svého repertoáru přidám něco, co jsem vždycky chtěla vyzkoušet. A to i v rámci seberozvoje a revitalizace duše. Baví mě posouvat své hranice a limity.

Co všechno už jste vyzkoušela?

Od pobytu ve tmě přes Wim Hofovu metodu (skládá se ze 3 pilířů: dýchání, chladová terapie a meditace, pozn. red.) až po samotné otužování. Začala jsem běhat, přestože jsem k tomu dříve měla odpor. Neustále si rozšiřuji svůj repertoár a baví mě to. Jsem Kozorožka v Kozorohu s Lunou ve Vodnáři a jsem předurčena moc nezahálet. (smích) Jsem pracovitá, houževnatá… Vždycky to tak bylo. Mám pořád co dělat.

Taťána Kuchařová: Zbavila jsem se toxických lidí. Nyní si užívám, co přichází

Je to už osmnáct let, co jste vyhrála Miss World. Chodíte stále ještě přehlídky?

Nikdy jsem nebyla úplně přehlídkový typ, vždycky jsem to brala spíš jako výjimečnou událost a zpestření mé práce. Většinou fotím a točím kampaně. Dnes se modeling hodně posouvá do influencingu. Vždycky se směju, když mě někdo nazývá modelkou. Je to samozřejmě součást mé práce, ale už dávno se nevěnuji jenom tomu. Spíš už funguji jako influencerka, mluvčí, ambasadorka apod. S tím souvisí i focení a natáčení, ale jen v roli modelky jsem snad nebyla nikdy.

Je vám šestatřicet. Pečujete o sebe víc s přibývajícím věkem?

Pro mě bylo vždy důležité cítit se dobře. Jak už jsem zmínila, ráda sportuju, miluju pohyb venku a nezahálím. Je to pro mě taková čistička hlavy. Vyhovuje mi meditace pohybem.

Taťána Kuchařová hodně cestuje po světě:

Taťána Kuchařová v New YorkuZdroj: se svolením Taťány Kuchařové / foto Greta Konečná Blumajerová

Co přesně to znamená?

Že při běhání třeba poslouchám housovou hudbu. (smích) Mám ráda housovou scénu, pro mě je to určitá forma meditace. Úplně neumím meditovat klasicky v sedě a v tichu. Vyhovuje mi to při pohybu, kde mám pravidelný dech. To, že si tím udržuji postavu, je vedlejší efekt. Také se hodně věnuji seberozvojovým věcem, miluji meditaci tancem. Každý odpočívá jinak.

Pečujete i o svůj vnitřní svět?

Třeba tak, že se obklopuji zajímavými lidmi, kteří mi mají co předat. Doufám, že i já budu moct časem předávat někomu své vědomosti a zkušenosti. Určitě tedy své vnitřní dítě nezanedbávám. Vždycky jsem se o péči o sebe kvůli své profesi zajímala, ale teď mě to zajímá úplně z jiného důvodu. Ne, abych dobře vypadala a byla štíhlá, ale abych byla co nejdéle zdravá a užívala si co nejdéle života.

Krystyna Pyszková o zákulisí Miss World: Rivalita funguje. Odnesly to její šaty

Existují trendy, se kterými se v oblasti péče o sebe úplně neztotožňujete?

Ano, jsou trendy, které si na mě nepřijdou. (smích) Nedávno jsem byla na hodině cardio barre v New Yorku, kterou mi doporučila Petra Němcová, a tam byla dáma, která vyznávala přirozenost se vším všudy. Na všech místech, která byla vidět, měla chlupy, byla velmi přírodní. Říká se, proti gustu… Ale tohle není nic pro mě. Myslím, že to s ženskostí nemá nic společného. I proto jsem přišla na představení nového přístroje na odstraňování chloupků, preferuji hladkou pokožku.