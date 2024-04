Po zkušenostech, které nasbírala na mnoha zahraničních soutěžích včetně letošního finále Miss World v Bombaji, se prezidentka Miss Czech Republic Taťána Makarenko rozpovídala o tom, jak jsou české dívky vnímány v zahraničí, proč je ráda, že se do letošního ročníku přihlásila i dívka tmavé barvy pleti a jak se v průběhu posledních let změnila strategie výběru finalistek.

Taťána Makarenko | Foto: se svolením Sab Lauren

Z vaší zkušenosti, jak jsou české dívky vnímány v zahraničí?

Prakticky na všech známých světových soutěžích je Česká republika zastoupena, což je dobře. Kamkoli přijedu a povím, odkud jsem, všichni hned vědí, a kolikrát mi i řeknou, že mají s dívkou z České republiky fotku, někdy dokonce i ředitelé. Všichni zúčastnění naše dívky reflektují, což znamená, že jsou dobré a jsou dobře připravené.

Co musí dívka mít, aby uspěla na světové soutěži stejně jako současná Miss World Krystyna Pyszková?

Dnes už se více hledí na osobnost. Krása je subjektivní záležitost, mnohem více se nyní řeší třeba řečnické schopnosti, rétorika. Vznikem sociálních sítí se z dívek často stávají i influencerky a mnoho lidí si všímá, co říkají a jak se prezentují v této sféře. Důležité tedy je, jaké jsou osobnosti. I letos máme kvalitní dívky, které mají velký potenciál.

Miss World Krystyna Pyszková: Byl to odvážný sen, ale vyhrát jsem chtěla

Změnili jste v průběhu posledních let strategii ve výběru dívek?

Po patnácti letech zkušeností už máme spoustu věcí vychytaných, takže nemusíme nic zásadního měnit. Samozřejmě i já se každý rok učím a dostávám školu života. (smích) Učím se třeba pracovat s charaktery dívek. A pořád je pro mě věc k diskuzi, co je možné zlepšit. Ale že bych se vyloženě zamýšlela nad tím, že vyberu jinou dívku proto a proto, to nedělám. Jedeme stejný princip výběru. A tím, že jezdím už dlouhou dobu po známých světových soutěžích, vidím, že jsou kritéria pořád stejná.

Připomeňte si čerstvou Miss World Krystynu Pyszkovou. Bude některá z letošních finalistek stejně úspěšná? Zdroj: Deník/Radek Cihla Galerie 31 fotografií ›

Opravdu nic se v poslední době nezměnilo?

Jediné, co se výrazně změnilo, je to, že je na holky pořád větší a větší tlak ve smyslu toho, že musejí dávat na sociální sítě více obsahu. Dělat víc projektů, víc se zapojovat do různých akcí. Klade se důraz na větší vizibilitu, tzn. dělej víc focení, víc přehlídek, ať jsi vidět. Je to náročné.

Dříve byly dívky víc v klidu…

Když neexistoval Instagram, nemusely nic. Dojely na soutěž a věnovaly se pouze tomu, co se dělo tam. Tady v Čechách jsme ani kolikrát nevěděli, jak to tam každý den probíhá. Pak jenom přišla zpráva, zda dívka uspěla, nebo ne a bylo. Nyní je to pro dívky stále náročnější, protože je na ně vyvíjen větší tlak ze strany sociálních aktivit.

Finalistky Miss Czech Republic se v Egyptě ukázaly v plavkách:

Kromě toho, že jsou letos dvě finalistky menší než sto sedmdesát centimetrů, je jedna finalistka i tmavé barvy pleti. Je to v soutěži poprvé?

Dívku menší než sto sedmdesát centimetrů už jsme měli, dívka tmavé barvy pleti soutěží letos poprvé. A jsem za to moc ráda! Ale nechci, aby došlo k mýlce, nedostala se do finále jen proto, že je tmavé barvy pleti. To rozhodně ne. I kdyby přišla na casting transgender dívka, pokud nebude pěkná a nebude splňovat parametry, nevezmu ji. Rozhodně ne jen pro senzaci, že by byla první transgender dívka v Miss. Stejné to bylo i s Tinou, která je Afroameričanka. Má rozhodně mnohem víc co nabídnout.

Krystyna Pyszková o zákulisí Miss World: Rivalita funguje. Odnesly to její šaty

Mohou soutěžit i dívky s hendikepem?

Ano, dle pravidel se mohou přihlásit i hendikepované dívky, ale musejí zvládnout vše jako ostatní dívky. Mentální hendikep je samozřejmě horší na zvládnutí celé přípravy na finále Miss, nicméně každá to může zkusit. Ale jak už jsem řekla, musí splňovat kritéria. Jedeme po vzoru zahraničních soutěží.

Předpokládám, že v zahraničí se nic podobného jako barva pleti dívek už neřeší…

Doba spěje k tomu, abychom byli nerasističtí, nikoho nediskriminovali… Všichni bychom měli být open-minded. Ani v Miss Czech Republic se časem nevyhneme tomu, že bude soutěžit víc dívek s jinou barvou pleti. Už u mě soutěžily i dívky z Asie. Měly v Česku trvalý pobyt, mají na to tedy právo. Tina se také narodila v Česku, jsem ráda, že se přihlásila.