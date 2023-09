Dávno jsou pryč doby, kdy v soutěži krásy záleželo pouze na tom, jak dívka vypadá. Podle ředitelky Miss Czech Republic Taťány Pánek Makarenko, která se po tříleté známosti v polovině srpna provdala za podnikatele Martina Pánka, už se dnes mnohem víc hledí na osobnost a na to, jaké má dívka řečnické schopnosti. I to byl důvod, proč se novou českou Miss World stala v květnu Justýna Zedníková. Jak spolu obě vycházejí?

Justýna Zedníková a Taťána Makarenko | Foto: se svolením Báry Vitali

Spousta lidí dnes z různých příčin soutěže Miss shazuje. S jakým důvodem se setkáváte nejčastěji a co na něj odpovídáte?

Justýna Zedníková: Osobně se nejčastěji setkávám s názorem, že dívky jsou hloupé a neumějí nic kromě toho být hezké. Samozřejmě tomu tak není a v soutěži Miss Czech Republic ani nikdy nebylo. Dívky musejí být „whole package“, tedy hezké, chytré, umět alespoň jeden světový jazyk a tak dále, zkrátka ve světě konkurenceschopné.

Taťána Pánek Makarenko: Ten, kdo shazuje, není inteligentní. Nechme volnost lidem, aby žili svůj život tak, jak si sami představují. Miss je platforma, kde startuje a realizuje svoji kariéru mnoho mladých žen, které chtějí něco dokázat, mají chuť dát energii a čas do vlastního seberozvoje a nejen sedět doma na zadku a čekat na úspěch. Jdou s kůží na trh a neustále posouvají své hranice a vystupují z komfortní zóny. Všem dívkám, které se odhodlají přijít, tleskám. Vždy mi byly sympatičtější ženy, které chtěly být soběstačné a svůj volný čas investovaly do seberozvoje, než ty, které jen tak životem proplouvaly bez motivace a chtíče dostat ze života maximum.

Taťána Makarenko o Miss, zákulisí světových soutěží i nárocích na vítězku:

Zdroj: Youtube

Často se setkávám s názorem, že dívky, které se do soutěže hlásí, jsou čím dál tím více jedna jako druhá. To, co je odlišuje a je na nich většinou krásné, různými úpravami potlačují. Co vy na to?

Taťána: Já to určitě takto nevnímám, ale je to tím, že dívky znám detailně a vidím jejich rozdílnosti, jak vzhledové, charakterové, tak talentové. I mně připadají někteří lidé v určitých skupinách velmi podobní. Je to, jako bychom řekli, že všichni „harleyáři“ vypadají stejně, protože nosí stejné oblečení. Nebo že všichni lidi s dredy a tunely v uších vypadají stejně…

V souvislosti s tím, prozradíte otevřeně, co vše máte na těle „umělé“? A proč jste se nechaly vylepšit?

Justýna: Nemám žádnou plastickou úpravu a ani žádnou neplánuji.

Taťána: Já se nikdy netajila tím, že mám zvětšené poprsí a upravený nos. Jinak bych řekla, že moje estetické „refreshe“ jsou vzhledem k mému věku a oblasti, kde se pohybuji a pracuji, běžné. Mluvím o botoxu a výplních kyselinou hyaluronovou. Chodím na ně jednou za rok a půl, což není nikterak přehnané. Ve dvaceti jsem na tato vylepšení samozřejmě nechodila, ale nyní se snažím vypadat mladistvě. Asi jako každá žena.

Justýna Zedníková odmítá, že by měla na svém těle úpravy:

Justýna ZedníkováZdroj: se svolením Reginy Voroniny

Jak a čím se udržujete v kondici?

Justýna: Cvičím. Někdy to jde snáz, někdy pěkně bojuju. (smích) A také se snažím dodržovat základy zdravé stravy a pohybu.

Taťána: Já cvičení moc nestíhám. Kvůli mému hektickému harmonogramu bych řekla, že spaluji kalorie skoro 24/7, jelikož jsem neustále v poklusu. (smích) Ale o co se snažím, je zdravě jíst a kupovat kvalitní potraviny.

Táňo, soutěž Miss Czech Republic vedete už od roku 2010. Tehdy ještě nesla název Miss Face Czech Republic. Jak moc se za tu dobu změnil ideál krásy? Stále platí, že dívky musejí mít výšku 170 cm a další míry 90-60-90?

Taťána: Dnes už se více hledí na osobnost. Krása je subjektivní záležitost, mnohem víc se řeší třeba řečnické schopnosti. Vznikem sociálních sítí se z dívek často stávají i influencerky a mnoho lidí si všímá, co říkají a jak se prezentují. Důležité tedy je, jaké jsou osobnosti.

Úprava nosu a silikonová prsa? Naprosto v pořádku, říká ředitelka Miss Makarenko

Není tajemstvím, že finalistky Miss už mohou mít třeba i tetování a podobně. Je věc, se kterou úplně nesouzníte a nerada ji u dívek vidíte, i když je v regulích soutěže povolená?

Taťána: Kroužek v nose či pecku nad rtem. To mi úplně k mladé ženě, která má být vzorem elegance nesedí. (smích) S tím mě také napadá, že ani dredy či tunely v uších nejsou to pravé ořechové. Bavíme se ale samozřejmě o dívkách, které se hlásí do Miss. Obecně mi tohle nevadí.

Sledovaly jste Miss už jako malé?

Taťána: Ano, od nějakého roku 1997 tuším. Tehdy mi bylo osm let. V té době jsem ještě netušila, že o deset let později si založím svou vlastní Miss. (smích)

Justýna: Já Miss začala aktivně sledovat až s Karolínou Kopíncovou, nyní už Surý, ale musím říci, že jsem jako malá ujížděla na Amerika hledá top modelku a strašně toužila být jako ony.

Čím vás, Táňo, Justýna osobně okouzlila? A kdy poprvé jste si pro sebe řekla, že by jako vítězka mohla soutěž dobře reprezentovat?

Taťána: Justýna mě velmi pozitivně oslovila již během castingu, kde měla kromě sympatičnosti a krásy neuvěřitelně silnou auru, charisma, a hlavně moc krásně mluvila do mikrofonu – sebejistě, hlasitě, inteligentně. To byl můj první dojem. Během soustředění se mi pak líbila její profesionalita, rychlost komunikace a odhodlání na sobě pracovat a přistupovat ke všem radám od týmu s pokorou. Už na castingu jsem věděla, že je to kvalitní dívka a má velký potenciál. Winner material. (smích) Jen jsem nevěděla, zda bude jednou z vítězek, či ta celková. Že vyhraje a stane se mojí čtrnáctou vítězkou, jsem se utvrdila v posledním měsíci soutěže, jelikož na konci ještě přidala a měla ze všech dívek největší „full packet“. Všechny atributy, které nám ukázala, jí v cílové rovince pomohly k vítězství.

Nejkrásnější dívka ČR Justýna Zedníková se „missí nemoci“ a bulváru nebojí

Justýno, předpokládám, že vás výhra hodně potěšila. Jaké další pocity se ve vás po květnovém finále mísily?

Justýna: Mísilo se ve mně v tu chvíli strašně moc emocí – pocit štěstí, obrovská vděčnost, byla jsem na sebe neskutečně pyšná a taky jsem byla vyčerpaná. (smích) Celý finálový týden plný příprav byl opravdu náročný. Byla jsem v obrovském šoku, protože jsme do toho s holkama daly opravdu všechno. A když jsem najednou uslyšela své jméno, byl to ten nejkrásnější den mého života.

S odstupem tří měsíců od finále, jak moc se vám změnil život?

Justýna: Po soukromé stránce nijak zásadně; s přítelem jsme pořád spolu, hodně pracuji a snažím se naplnit roli Miss Czech Republic, ale můj veřejný život se změnil hodně. Musela jsem si zvyknout, že mě lidé začínají poznávat. Nedávno se mi stalo, že na mě vyskočila z nějakého obchodu slečna kvůli fotce a chtěla mi říct, že mi moc fandila. Taková interakce mě těší.

Po vítězství v Miss mnohá média hodně probírají velikost vašich prsou. Něco podobného zažila i Iva Kubelková. Vadí vám to?

Justýna: Nemůžu vyloženě říct, že by mi tohle vadilo, spíš mě to mrzí. Nechci, aby se lidé u mě zaměřovali na tak povrchní věci a znali mě jen na základě něčeho takového.

Finalistky Miss nafotily v Dubaji snímky, ze kterých se tají dech

Obě jste hodně aktivní na sociálních sítích. S jakými ohlasy na svou osobu se tam nejčastěji setkáváte?

Taťána: Ženy a dívky mi nejčastěji píší, že jsem pro ně inspirací a prototypem úspěšné ženy-podnikatelky, která šla za svým snem a už skoro dvě dekády vytrvává, což jim dává impuls k tomu, že nic není nemožné.

Justýna: Já jsem moc ráda za lidi, kteří mě na sociálních sítích sledují nebo jen na můj profil narazí. Nesetkávám se tam s žádnými negativními ohlasy. Ovšem když si otevřu nějaký bulvární článek, přečtu si o sobě spoooustu „nových“ věcí, které jsem ani sama nevěděla. (smích)

Sdílíte rády na sociálních sítích i fotografie ze soukromí? Nebo to děláte jen výjimečně?

Justýna: Beru zejména Instagram jako fotoknihu svého života a chci, aby lidé, kteří mě sledují, měli větší náhled do mého soukromí. Samozřejmě se to nesmí přehánět.

Taťána: U mě záleží na situaci. Jsou momenty, které si chci nechat jen pro sebe, a to navždy. Některé věci si nechávám pro sebe jen chvilku a pak s nimi jdu ven.

Taťána Makarenko se v srpnu po tříleté známosti provdala za partnera Martina Pánka. Takhle jim to slušelo:

Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena. Platí to ve vašem případě obráceně? Podporují vás partneři v kariérách?

Justýna: Určitě, partner mě podporuje nejvíc, jak to jde. Je mojí největší oporou.

Taťána: I já mám to štěstí, že mě můj partner maximálně podporuje a je na mě pyšný, že jsem tak cílevědomá a pracovitá. A já na oplátku podporuji jeho. Vždy ho za jeho úspěchy chválím a mám z nich upřímnou radost. V dobrém vztahu by to podle mě mělo být vždy vyrovnané.

Vzhledem k tomu, že jste obě velmi atraktivní a je o vás zájem, žárlí vaši partneři?

Justýna: Byly momenty, kdy partner trochu žárlil, ale ve většině případů to nedělá, protože si věříme.

Taťána: Pokud je muž sebevědomý a věří sám v sebe, tak myslím, že se s tím umí poprat.

Pavlína Pořízková promluvila o synech: Jsou chytří, modeling je nezajímá

Táňo, vy jste si prošla vztahem se sportovcem. Téměř devět let jste chodila s hokejistou Zdeňkem Bahenským. Setkávala jste se na začátku onoho vztahu s klasickým klišé, že „modelka sbalila sportovce“, případně naopak?

Taťána: Nikdy jsem to neřešila. V té době jsem ho milovala, a co si myslí ostatní a jak nás nazývají, jsem nevnímala. Byl to vztah jako každý jiný.

Justýno, trochu mě pobavilo vaše prohlášení, že sportovci u vás nemají šanci. Je to kvůli současnému příteli, nebo byste opravdu nikdy s žádným sportovcem nechodila?

Justýna: Samozřejmě je to kvůli mému partnerovi, ale je fakt, že doposud jsem nepotkala sportovce, se kterým bychom byli naladěni na stejnou vlnu.



Nahrává se anketa …

Táňo, 18. srpna jste si vzala po tříleté známosti svého partnera Martina Pánka. Prozradíte, jak jste si užily rozlučku?

Taťána: Rozlučka byla naprosto úžasná. Užila jsem si ji od začátku do konce! Destinaci jsem zjistila až na letišti a bylo to pro mě velmi příjemné překvapení, jelikož jsem na Zakynthosu nikdy nebyla a šlo o jednu z mých destinací, které jsem chtěla vždy navštívit. Měli to velmi dobře naplánované! Byli jsme na výletě lodí, což bylo naprosto krásné. Příroda a moře jsou na ostrově opravdu dechberoucí. Krásnější rozlučku jsem si nemohla přát a moc za ni všem blízkým osobám děkuji.

Justýna: I já si rozlučku užila neskutečně. Jsem vděčná, že jsem mohla být součástí tak krásného momentu v Taťánině životě. Plánovali jsme ji dost dlouho a myslím, že stála za to.

Pořád si spolu vykáte? Nebo na rozlučce došlo i na tykání?

Taťána: S Justýnou si stále vykáme. Vyhrála Miss v květnu, vždy si s vítězkami minimálně do doby, než se vrátí ze své reprezentace ze světové soutěže, vykám. Je to z pracovního hlediska lepší. Každopádně to ale neznamená, že naše vztahy jsou striktní či studenější. Se svými královnami si rozumím a jsem něco jako jejich starší sestra. (smích) Vždy jsem tu pro ně jak po pracovní stránce, tak po té soukromé.

Justýna: Ano, jak už řekla Taťána, stále si vykáme, protože spolu máme i pracovní vztah.

Patricie Pagáčová utužuje vztah s manželem nejen na dovolené. Mají svůj rituál

Co pro vás akt svatby přesně znamená?

Taťána: Zpečetění lásky dvou lidí a veřejné vyznání, že dva lidé chtějí jít společnou cestou a myslí to spolu vážně.

Justýna: Naprosto souhlasím. Je to krásné zpečetění lásky a já se na to svoje moc těším. Ale na druhou stranu myslím, že není potřeba se nutně vzít, aby spolu dva lidé mohli šťastně žít. (smích)

Pro mnoho žen je svatba tím, po čem celý život touží. Po čem celoživotně toužíte vy, a co považujete dosud za svůj největší osobní úspěch?

Taťána: Toužím po harmonii, po životě plném smíchu, zdraví a lásky. Toužím po zážitcích, které si budu užívat s milovanými osobami. A pak jsou věci, které si přeji, ale pokud se nesplní či nevyplní zcela dle představ, neznamená to, že budu smutná. Tím je například pracovní úspěch. V mém případě kvalitní a úspěšná soutěž Miss Czech Republic. S tím je spojen i můj největší osobní úspěch – v osmnácti letch jsem založila svoji, troufám si říci úspěšnou, soutěž, kterou vedu již patnáct let.

Justýna: Já toužím po tom být v životě úspěšná a něco po sobě zanechat. K tomu mi pomáhá právě výhra v soutěži Miss Czech Republic, kterou považuji za svůj největší dosavadní osobní úspěch.

Jak chcete nadále inspirovat mladé ženy, aby následovaly své sny a dotáhly to jednou třeba tam, kam vy?

Taťána: Důležité je mluvit o svých krocích, o svých postojích a své vizi, kterou se snažíme každým dnem naplňovat. Bez komunikace nejde nic. A to platí jak ve vztahu, tak i v tom být někomu vzorem a inspirací. Inspirující lidé mluví o svých myšlenkových pochodech, o svých činech, a pokud se s vámi někdo ztotožňuje, jste mu inspirací. Já se snažím inspirovat mladé dámy k tomu, aby se nebály být úspěšné, samostatné, aby se uměly mít rády a uměly si vytvořit život a zajistit kolem sebe takové lidi, kteří je budou dělat šťastnými.

Justýna: Ráda bych, aby viděly, že když člověk po něčem touží a jde si za tím, tak to dokáže. Nechci, aby je sužoval strach z toho něco zkusit. Právě výstup z komfortní zóny nás v životě posouvá nejdále.

Ivana Jirešová: V mládí jsem trpěla, pořád něco řešila. Měla jsem si užívat

Před vámi oběma je jedna společná výzva, a to světové finále Miss World, kam Justýna pojede v roce 2024 reprezentovat Českou republiku. Co si od toho každá slibujete?

Taťána: Jako u každé vítězky Miss Czech Republic si přeji, abychom našly to, co je na ní jiné, zajímavé, v čem vyniká, a to následně ukázaly světu. Že je chytrá, vzdělaná, houževnatá, talentovaná a ochotná na sobě a své kariéře pracovat a nebojí se tomu věnovat čas a energii. Tvrdá práce přináší ovoce. A pokud to ocení i svět, máme vyhráno. (smích) Justýna bude velmi kvalitní reprezentantkou, má šanci se umístit velmi vysoko.

Justýna: Neskutečně se na tento okamžik těším, ale zároveň z něj mám respekt, protože v tu chvíli už nebudu reprezentovat pouze sebe, ale i celou Českou republiku a organizaci Miss Czech Republic, která do mě vložila velkou důvěru. Samozřejmě bych si přála vítězství, proto na sobě hodně pracuji, protože ničeho nedosáhneme „jen tak“. Doufám, že naplním veškerá očekávání a organizace na mě bude pyšná.