Od konce června až do začátku září se letos opět uskuteční Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží v Praze, kde bude mít premiéru i nová komedie Návštěva na zabití s Taťjanou Medveckou. Hraje v ní výstřední Američanku, kterou doma rozhodně nechcete. Protože Taťjana není velkou příznivkyní hraní venku, poradila jí garderobiérka jednu vychytávku, aby jí nebyla po setmění zima.

Jaké máte zkušenosti s letními scénami?

Na letní scéně pod žižkovskou věží budu hrát poprvé, ale loni a předloni jsem hrála na letní scéně v Ungeltu. Jinak s nimi zkušenosti nemám. Jsem z tradičního kamenného divadla, kde se moc nevyjíždí ani na zájezdová představení. Nebýt inscenace Poprvé vdaná, kterou jsem hrála kdysi jako monodrama a jezdila s ní na různé zájezdy a místa, o kterých jsem ani nevěděla, že jsou na mapě, nemám zkušenosti prakticky žádné. Nejsem zájezdový typ. (smích)

Někteří herci mají venkovní scény radši kvůli lepší komunikaci s publikem…

Pokud máte na mysli venkovní scény pod otevřeným nebem, ty zase tolik ráda nemám, protože jsem strašně zimomřivá a to je alfa a omega mého bytí. (smích) Pamatuju si, že když jsme hráli na Hradě Macbetha, každý večer jsem s úzkostí sledovala předpověď počasí. Naštěstí jsem tam měla úžasnou paní garderobiérku, která mi vyrobila z ustřižených punčocháčů návleky na ruce, které nikdo neviděl, a hned mi bylo tepleji. (smích) Pro mě vystupování večer venku úplně není. Museli bychom hrát někde v Andalusii, aby to by bylo v pohodě.

V novém představení Návštěva na zabití hrajete výstřední Američanku. Už jste ji někde měla možnost ztvárnit?

Pár amerických her už jsem odehrála, ale takhle výstřední bytost – je opravdu hodně zvláštní – hraju poprvé a docela si to užívám. (smích) Hra je velmi vtipně napsaná. Paní Elsa jen tak trousí vtipy jeden za druhým.

V čem je vám nejsympatičtější?

Vždycky je velký oříšek roli uchopit tak, aby do ní člověk dal i něco ze sebe. Ještě donedávna jsme byli ve fázi zkoušení a říkala jsem panu režisérovi, že se mi to celé rozsypalo jako domeček z karet. (smích) Chtěla bych, aby to bylo celou dobu zábavné, ale zároveň pod tím byla i otázka: Je to pravda? Hraje to na ně, nebo ne? Výsledek diváci uvidí.

Mohou se těšit na závěr na nějaké překvapení?

Nevím, zda to prozrazovat, ale ano. (smích)

Loni jste oslavila sedmdesátiny. Prozradíte, co jste si přála do dalších let?

Přeju si jen, abych byla zdravá a stejně tak i moji blízcí. Nic víc.

Pořád hodně hrajete, nebo jste trochu zvolnila?

Mám teď asi dvacet představení v měsíci, což mi přijde docela dost, ale někomu to může přijít málo. (smích) Je tedy docela šance, že mě diváci někde uvidí. V mém domovském Národním divadle hraju v několika titulech, ani je nemám spočítané. Pak hraju ve Viole, v Ungeltu, Rokoku a teď nově i v Kalichu.