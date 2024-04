Moderátorka a herečka Tereza Bebarová se stále více prosazuje také jako pekařka. Nejprve vytvářela za covidu svůj vlastní pořad o pečení s partnerem, nyní ji můžeme vídat po boku Josefa Maršálka v pořadu Buchty po ránu na České televizi. Společně vydali o připravování dobrot již druhou knihu.

Tereza Bebarová | Foto: Profimedia

Od kdy se považujete za pekařku?

Až v poslední době… S koncem vysílání první řady Peče celá země jsem doma s partnerem začala vysílat televizní pořad Čas na TE.BE, kde jsem byla nepolíbená cukrařinou. Ale po jedenaosmdesáti dílech a dvou řadách Buchet po ránu v člověku musí něco zůstat. Hodně jsem se toho naučila. A je hezké, že Josef to vnímá, a když se mi něco podaří napéct, je na mě hrdej jako otec a učitel.

Recept na skvělé koláče s drobenkou vám představí Tereza Bebarová s Josefem Maršálkem:

Zdroj: Youtube

Odmala jste k pečení vztah neměla?

Nebyla jsem vždycky neschopná… (smích) Často jsem pomáhala mamince. Pochází z jižní Moravy a tam se peklo, peče a bude péct. Ale musím se přiznat, že jsem se nikdy moc nechytla jako strávník. Sladké výrobky jsem příliš nekonzumovala.

Ale nabité zkušenosti jste zúročila…

Ano, mám jich spoustu a u některých věcí jsem zjistila, že jsme je doma nedělaly úplně správně, takže teď mamince říkám, co jsem se dozvěděla, a je skvělé, že můžu dělat chytrou. (smích)

Josef Maršálek o novém vítězi Peče celá země: Vyhrál zaslouženě ten nejlepší

Nebála jste se jít s Josefem Maršálkem do již zmíněného pořadu?

Vůbec ne! Právě proto, že jsem měla za sebou těch jedenaosmdesát dílů a prošla si při nich porodními bolestmi, byly Buchty po ránu už „mlaskačka“.

Nedávno skončila třetí řada Peče celá země. Pozorujete s postupujícími díly určitý vývoj?

Určitě. Je tam velký posun v náročnosti. První řada způsobila pekařskou mánii. Lidi začali péct, začali se zajímat o kurzy, kupovat si zahraniční kuchařky, vzdělávat se v tomto oboru a to vše se projevilo hned u druhé řady, kdy přišli nabrífovaní soutěžící, velmi soustředění a měli už v hlavě vymyšlené koncepty. Druhá řada byla více soutěžní.

Třetí řadu Peče celá země Tereza Bebarová opět moderovala s Václavem Koptou:

Moderátoři a porotci soutěže Peče celá zeměZdroj: se svolením Mikuláše Křepelky / Česká televize

A třetí řada?

Ve třetí to pak vyeskalovalo, protože soutěžící už v mnoha případech přestřelili i některé profesionály. Připravenost z jejich strany byla neuvěřitelná. Viz třeba Tonda, kterému je šestnáct let. Na to, jak je mladý, před kamerami předváděl skvělé výkony. Klobouk dolů. Tomu se ovšem přizpůsobily i nároky poroty, je náročnější.

Kdybyste byla amatérský cukrář, přihlásila byste se do té soutěže?

Já ne. (smích) Byla bych na sebe strašně přísná. Nejdřív bych se zavřela tak na deset let v kuchyni, kde bych trénovala. Potom možná. Ale dozvěděla jsem se, že jedna naše finalistka Terezka začala péct až za covidu, takže je možné, že se vše dá dobře naučit i za tak krátkou dobu.

Herečka Tereza Bebarová: Pečení je trendy profese

A kdyby přišla nabídka v další řadě Peče celá země se soutěžícícmi péct, šla byste do toho?

Ta nabídka už dokonce přišla. Na Velikonoční pondělí se večer vysílá Peče celá země speciál, kde nesoutěžně, protože by to bylo nefér, peču s Václavem a dalšími známými hosty. Nechte se překvapit.