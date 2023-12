Nejen ve světě šoubyznysu, ale i v životě je podle zpěvačky Terezy Černochové důležité zůstat sám sebou. „Proč mít vzor, kterému se budu podobat? Hledejte sami sebe a nespěchejte!“ Zpěvačka v rozhovoru pro časopis Story prozradila, proč jí vadí vrásky na čele, od koho dostala pěstí, proč má problém se vztahy, a že momentálně partnera má.

„Kamarádka Natálka Roučková učí jízdu na koni a říká, že holky si to musí udělat trochu jednodušší. Nemůžeme použít sílu jako muži. Musíme jít na věci víc hlavou.“ Tak popsala působení žen ve světě šoubyznysu zpěvačka Tereza Černochová | Foto: Deník/Michal Bílek

Terezo, je pro vás jako ženu působení v šoubyznysu těžší?

Určitě. Když se narodíte jako ženská, která neváží padesát kilo i s postelí, je to vždycky v šoubyzu těžší. Na druhou stranu vás to v něčem posílí. Náš největší problém je ten, že chceme být jako jiné ženy. Chceme se ztotožnit s našimi vzory místo toho, abychom se jimi jen inspirovaly a hledaly vlastní ženskost, svůj vibe, kterým můžeme zaujmout, okouzlit. To nás nikdo neučí. Okolí nás stále vidí jako někoho jiného, podle nějakého modelu.

A rada pro ty, kdo se snaží proniknout do světa šoubyznysu?

Nespěchejte. Jestli v něm chcete dělat celý život a už na začátku budete tlačit na pilu a chtít všechno hned, co budete dělat ve čtyřiceti padesáti?

Vy jste na pilu tlačila?

Já byla tlačena a přitom věděla, že to tak leckdy nechci.

Mluvíte o období, kdy jste zpívala v dívčím triu Black Milk?

Ano. Ale na druhou stranu šlo o skvělou zkušenost. Byla jsem totální mládě a myslím, že i doba byla jiná. Něco se změnilo. Teď všichni všechno chtějí strašně rychle, zadarmo. Vše se dá vygooglit. Ale k čemu to je, když například kvalita hudby jde celosvětově dolů? Jde o to, být slavná a mít hodně peněz, nebo dělat dobrou hudbu a být v tomto oboru vzdělaná?

Když jsem v covidu učila zpěv online, často jsem slýchala: „Já chci být jako Billie Eilish a já zas jako Adele.“ Takže se zase vracíme ke vzorům. Proč mít vzor, kterému se budu podobat? Hledejte sami sebe a nespěchejte!

Co byste chtěla, aby o vás lidé věděli?

Že jsem dobrá. (smích) I přesto, že si to často nemyslím.

Naopak, co z toho, co o vás vědí, byste nejraději vyzmizíkovala?

Já bych vyzmizíkovala půlku mého mediálního profilu na Googlu či Wikipedii. (smích) Lidé by taky nemuseli vědět, že mi někdy hodně tečou nervy. Ano, jsem nervák. Kdyby to šlo, nechala bych si vyzmizíkovat vrásky na čele, díky kterým vypadám stejně přísně jako Dan Bárta. (smích) Když se mi krabatí čelo, lidé říkají, ať se nemračím. Já se přitom uvnitř usmívám. Jen mám takový ksicht. (smích) Trochu mi teď pomáhá ofina, vrásky na čele maskuje.

Vydala jste své třetí album. Jmenuje se Slečna náročná. Je na něj správný čas?

Takhle se to říct nedá, to prostě přichází. Stále se umělecky toulám a pocítila jsem, že chci být trochu samostatná. Zatímco v soukromém životě jsem se naučila totální samostatnosti, hudebně jsem byla stále na někom závislá. Hrozně mě to rozčilovalo.

První píseň z nové desky se jmenuje Pánev. Má pobavit ženy, které rády stojí u plotny, aby lahodnou krmí zaujaly drahé polovičky. Tato disciplína vám jde?

Ano. Vím, že vařit umím.

Čím jiným muže zaujmete? Humorem, samostatností…

Muži se ženské samostatnosti bojí. Jsem v tomto ohledu už opatrná. Zkoušela jsem je vábit právě na to jídlo. Několik let jsem vařila fakt hodně snídaní, obědů a večeří. A bylo mi to úplně k ničemu. Na vaši otázku je pro mě těžké odpovědět. Můj osobní život je historicky poněkud tristní. Nemám tolik zkušeností. Vlastně to s chlapama vůbec neumím. (smích)

Muž vám poté, kdy jste uvařila, jako ve videoklipu k nové písni, nikdy do klína nepadl?

Ne. Řekl mi, že jsem skvělá kámoška. Jeden dokonce dvakrát na večeři nepřišel, přestože jsem ji měla uvařenou… Někdy nestačí ani umět vařit, a už vůbec být bezprostřední, vtipná. Někdy fungují prvoplánové věci. Ale ani to vám vlastně nic nezaručí.

Roman a Prokop Zachovi: Párkrát jsme do sebe zajeli rohama a hledali kompromisy

Přitom zkušenosti s muži máte. Jste zpěvačkou ve skupině Monkey Business.

V kapele to je jiné. Tam to s klukama umím, ale v soukromí… Jak jde vztahově do tuhého, trochu se v tom plácám. Byla jsem dlouho sama a teď se znovu učím, protože sama nejsem. Vím, že přílišná samostatnost je na škodu.

Muži potřebují vidět spíše křehkost, že je žena potřebuje. To neumím. Jsem naštvaná, že vše musím oddřít sama, místo toho, abych otevřela pusu a řekla: „Potřebuji pomoct.“ Je hrozně důležitý umět si o pomoc říct. Na tom musím pracovat. Jestli nechci být sama, nic jiného mi nezbývá. Kdo by řekl, že se to budu učit ve čtyřiceti letech! (smích)

Čím nejoriginálnějším jste muže zaujala?

Opravdu originální způsob mě napadá jen jeden. Lovím opravdu v dávné paměti, protože se jedná o historku ze základní školy.

Byla jsem nejvyšší ze třídy a kluci se sázeli, jestli nějaká holka zvedne nejtěžšího kluka ze třídy, posadí si ho na ramena a zvedne se s ním. A já to zvládla. Když jsem spolužáka postavila na zem, zeptal se mě, jestli mi ještě může dát přes hubu. Souhlasila jsem. Dostala ránu pěstičkou, až se mi ulomil kus zubu. Zasmála jsem se, řekla dobrý a získala si všechny kluky ze třídy.