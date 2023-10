Na svém novém albu popisuje Tereza Černochová svůj vztah k mužům. V rozhovoru pro časopis Story mluví o tom, jak přijímá kritiku a co se o sobě díky tvorbě dozvěděla. „Víte, stále cítím, že nejsem v hudební sféře ‚hájená“. Nepatřím do elity,“ přiznala zpěvačka s tím, že zapšklost u ní hledat nemáme. Naopak. Muziku chce dělat i nadále velmi poctivě. Vzor má ve svém otci, legendárním Karlu Černochovi.

Tereza Černochová má pracovně nabitý podzim. Právě vydala své nové album Slečna náročná a chystá čtyři jedinečné, vzpomínkové koncerty k nedožitým osmdesátinám svého otce. Jednoho z nejvýraznějších zpěváků domácí populární scény, Karla Černocha | Foto: Deník/Michal Bílek

K jeho nedožitým osmdesátinám chystá Tereza čtyři jedinečné koncerty. Jejich přípravu si vzala na starost osobně, od maminky Dagmar si do příprav mluvit nenechala. Manželka Karla Černocha měla na výslednou podobu čtyř koncertů prý dokonce minimální vliv.

Nové album se jmenuje Slečna náročná. Jste, Terezo, opravdu taková?

Deska se jmenuje podle písně Slečna náročná, ve které popisuji svůj vztah k mužům. Párkrát jsem to o sobě slyšela. Že jsem moc hrdá, že si za svou samotu můžu sama. A já neříkám, že to není pravda. Časem jsem zjistila, že taková opravdu jsem, což je dobře. Kdybych nebyla náročná sama k sobě, co se týká třeba zpívání, nebyla bych tam, kde jsem.

Tereza Černochová má duet s Bárou Polákovou:

Zdroj: Youtube

Umíte přijmout kritiku?

Potřebuju nad sebou bič, který mě rovná. Kritiku dokonce snáším čím dál lépe. Tedy, když se jedná o zpětnou vazbu od někdo povolanějšího. Když pochybujete, klidně si do toho nechte mluvit a naučte se poslouchat i to, co slyšet nechcete. Zároveň je dobré umět si stát za svým.

Slečna náročná je vaším třetím albem. Lidové úsloví praví: Do třetice všeho dobrého i zlého. Jaká tahle deska je?

Člověk něco očekává, což si nejsem jistá, že je dobře. Mazlila jsem se s tím, piplala. Ta deska je můj další potomek. Dělala jsem ji s tím nejlepším vědomím. Ale to mi nezajistí, že se bude líbit. Navíc jsem pro spoustu lidí otazník. Buď mě neznají, nebo nevědí, kam mě zařadit. Jsem pro ně nevýrazná. Nejsem diva, která by se jasně profilovala. Mnohé tohle mate. Jsem chameleon, který může lidi znervózňovat.

Tereza Černochová: Rozhodla jsem se, že je důležité posunout se zase někam dál

Třeba ta deska lidem ukáže směr, kterým se ubíráte.

Uvidíme, jestli si ji někdo poslechne a bude se líbit. Jsem zvědavá, jaké budou hudební kritiky. To dopředu nevíte. Prvoplánově tam tyhle ambice ale nejsou. Chtěla jsem se v hudbě posunout dopředu a jinam.

Dozvěděla jste se o sobě něco?

Zjistila jsem, že píšu o sobě a o tom, co se děje kolem mě. Došla jsem k tomu, že vlastně trochu jsem Slečna náročná. Proces tvorby a vývoj mám ráda. Obecně neumím stát na jednom místě. Přestože se posouvám pomalu, potřebuju se posouvat vpřed. Nestačí mi to, co jsem se naučila. Potřebuju se zlepšovat, zdokonalovat, dostávat impulzy, které mě někam ženou.

Tereza Černochová zpívá od roku 2017 se skupinou Monkey Business. Zároveň pracuje i na své sólové kariéře. Vydává už svou třetí deskuZdroj: Deník/Michal Bílek

Není to kariérismus, ale pnutí, které chce, abych se stala lepším člověkem v oboru, který dělám. Víte, stále cítím, že nejsem v hudební sféře „hájená“. Nepatřím do elity. To kluci kolegové, například Roman Holý, Matěj Ruppert, Dan Bárta, tam patří. Já stále ne. A než abych byla zapšklá a štvalo mě to, udělám vše proto, abych dělala muziku dobře, poctivě.

Chystáte koncerty k nedožitým osmdesátinám vašeho tatínka Karla Černocha. Pomáhá vám s výběrem písní maminka?

Abych řekla pravdu, máma do toho moc zasahovat nesmí. (smích) Má omezený přístup, protože vše cítí až moc osobně. Osobní vklad tam jistě být musí, ale minimální. Nesmí být až příliš citový. Proto jsem mámu odstínila, což ví. Bavíme se o tom spolu, povídáme si, ale jsou hranice, za které ji nemohu pustit. Maminka s tátou žila i prací. A já potřebuju nadhled, který ona samozřejmě mít nemůže.

Jaká otcova píseň vám zní v uších nejvíc?

Píseň o mé zemi, hrozně se mě dotýká. To samé cítím u písničky Popelky.

Tereza Černochová s tatínkem Karlem Černochem:

U čeho si na tátu nejčastěji vzpomenete?

Hlavně na něj vzpomínám strašně často. Většinou ho mám vedle sebe, když vařím. Miloval dřevo, obdivoval hezké kamínky, oblázky u moře, papírnictví… V takových chvílích na něj myslím. Nebo když něco píšu. Mám podobné písmo jako on.

V určitých gestech cítím, jak se ve mně zrcadlí. S mámou a Laurou žiju na Kampě. Spím a pracuju v jeho pracovně. Když jsem jela před pár dny ze Šumavy autem, vzpomněla jsem si na to, jak říkal: „Volant máš držet za pět minut tři. A při otáčení nesmíš křížit ruce.“ Úplně ho slyším. A taky mi říkal: „Když jdeš na jeviště, nehrb se a narovnej se.“ Propojená jsem s ním neustále…