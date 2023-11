Tereza Kostková: Chtěla jsem, aby měl manžel v našem domě svou stopu

Je to téměř pět let, kdy oblíbená herečka a moderátorka StarDance Tereza Kostková prodala byt a přestěhovala se i s manželem Jakubem Nvotou do domu v Kyjích. Jak nyní prozradila, stejně jako v případě bytu využila k jeho dokončení designérku a je za to ráda.

Tereza Kostková | Foto: Profimedia