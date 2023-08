Natáčení komedie Nikdy neříkej nikdy přineslo filmovému štábu i hercům řadu výzev. Tereza Kostková musela absolvovat intenzivní tréninky jógy. Slovenský herec Tomáš Maštalír zažil dobrodružství na lanech ve dvaceti metrech nad zemí. A tvůrci filmu čekali na sníh tak dlouho, že raději odletěli natáčet do Afriky.

Do kin právě přichází nová komedie s Terezou Kostkovou v hlavní roli | Foto: Profimedia

V hlavní roli filmu Nikdy neříkej nikdy se představí Tereza Kostková jako cvičitelka jógy Naďa. Nevyšlo jí manželství. Chce se věnovat hlavně své práci a dětem v pubertě. Když během rozvodového stání narazí před budovou soudu na sympatického Petra, vezmou její plány rychle za své.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Náročné přípravy na roli

* Tomáš Maštalír visel na lanech

* Sníh a motýli v břiše

* Některé scény se točily v Keni

Náročné přípravy

Role cvičitelky jógy znamenala pro Terezu Kostkovou důkladný trénink. Podle svých slov vždy sportovala, cvičila s trenérkou, i tak jí přípravy na roli zaskočily.

„Věnovat se józe s potřebnou intenzitou, bylo celkem náročné. Musela jsem hodně trénovat, ráno dříve vstávat a cvičit. Když jsem přijela na Slovensko a měli jsme točit hned ráno, ještě v noci jsem si opakovala prvky sestav, které jsem pak měla dělat. Všechno muselo vypadat přirozeně, jako by jóga byla můj denní chléb. Ale bavilo mě to, během natáčení to můj denní chléb opravdu byl,“ popisuje představitelka hlavní role.

Nikdy neříkej nikdy:

Zdroj: Youtube

Jóga je ve filmu spjata s řadou komických situací. Postava Tomáše Maštalíra musí chodit na jógu kvůli bolavým zádům a často se ocitne zcela sám mezi ženami. Přestože má oči pouze pro postavu Terezy Kostkové, jedna z nich, v podání Eriky Stárkové, si na něj hned začne brousit zuby. „Rozvedenej chlap začne chodit na jógu plnou ženských, není ti to podezřelý?“ glosuje situaci kamarádka ústřední postavy Terezy Kostkové v podání Pavly Tomicové.

Nad zemí

Postava Tomáše Maštalíra je ve filmu arboristou, ošetřovatelem stromů. Jednu scénu herec absolvoval ve výškách. „Novou zkušeností pro mě bylo, když jsem visel na lanech na stromě dvacet metrů nad zemí,“ vzpomíná Maštalír.

„Díky této scéně i zkušeným arboristům, kteří na mě dávali pozor, jsem zjistil, že svět a pohled z vysokých korun stromů je hodně zajímavý. Vrátil jsem se do chlapeckých let. Jako kluk jsem na stromy lezl rád. Myslím, že nebyl strom, který se mi nepovedlo zdolat,“ dodává s úsměvem.

Sníh a motýli v břiše

Film Nikdy neříkej nikdy vznikal téměř dva roky, dotočit se mělo už loni. Se štábem si však pohrávalo počasí, konkrétně vysoké teploty a málo srážek. Jelikož loni dostatečně nenasněžilo, přesunulo se natáčení na letošní zimu. Na vločky skoupé to bylo i letos, použít se musel sníh umělý.

„Jsem šťastná, že jsme film dokončili. Kvůli posledním obrazům jsme čekali na zimu. Nakonec jsme si museli sníh sami vyrobit, protože žádný nebyl,“ vrací se k posledním dnům natáčení Kostková.

Tereza Kostková hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka:

Zdroj: Youtube

Film se z největší části točil na Slovensku, kam se Tereza vždy ráda vracela. „Celou dobu čekání na poslední klapku jsem se těšila, že se s celým štábem na Slovensku zase uvidíme. Když jsem se nakonec měla vrátit na ‚místo činu‘, které mám i s jeho lidmi ráda, cítila jsem až pověstné motýly v břiše,“ vzpomíná na závěr natáčení herečka.

Do Afriky!

Jednou z výhod dlouhé a nucené natáčecí pauzy bylo rozhodnutí, dotočit některé scény v Africe. Štáb se vydal do Keni. Pro tvůrce to znamenalo nejen obohacení příběhu a filmu, ale i jich samotných.

„Výlet“ na třetí největší kontinent se týkal především postavy Lenky Krobotové. „Natáčení v Africe bylo intenzivním dobrodružstvím. Bylo úžasné vidět práci lékařů přímo ve škole, kde jsme točili v lokálních podmínkách s místními dětmi. Vidět jejich nadšení a život zblízka bylo vzrušující,“ vzpomíná herečka na svou roli lékařky.

