Dvanáctý ročník taneční soutěže StarDance jde do finále. Už v sobotu večer bude jasné, kdo se stane vítězem a zapíše se do historie této soutěže podobně jako ostatní vítězné páry. Chybět u toho jako vždy nebudou ani Marek Eben s Terezou Kostkovou, která odtajnila, jak se na jednotlivé díly s Markem připravovali a jaký moment v průběhu let jí nejvíc utkvěl v paměti.

Tereza Kostková | Foto: se svolením Mikuláše Křepelky / Česká televize

StarDance s Markem Ebenem moderujete od začátku, tedy od roku 2006. Už jste se za tu dobu tak sehráli, že se nemusíte připravovat ani na finálový večer, který bývá plný napětí a emocí?

Prakticky od začátku soutěže máme pořád stejný mustr podle BBC. Za sebe si myslím, že jsme s Markem sehraní od začátku, co soutěž moderujeme. Pravděpodobně už jsme byli sehraní i na castingu, tvůrci pořadu by určitě neangažovali někoho, kdo by netušil, která bije. Ale samozřejmě se to lety moderování umocnilo. To určitě ano. Bohužel ten formát pořadu vás pustí jen někam, máte omezené možnosti.

Nemáte tedy moc možnost improvizovat?

Naopak. Improvizace je to hlavně. Pouze úvod jedeme podle scénáře, který si vždy píše Marek, a já pak na něj navazuju. Na závěr ještě řekneme, co bude příště, a musíme také během každého dílu dodržovat určitá pravidla, jako že všechny představíme, řekneme, jaké tance se budou tančit apod. To je dané a jsou to pořád dokola ty stejné věci, jen je pokaždé můžeme říct trochu jinak.

Zbytek je improvizace?

Ano, jinak je to živá improvizace na místě, jsme neustále v přítomnosti a reagujeme na to, co se děje. V zásadě tedy nemáme moc co dopředu zkoušet kromě postavení na kamery. Jinak jen reagujeme na to, co se děje.

Ve dvanáctém ročníku StarDance byl odvysílán stý díl pořadu, kde se vzpomínalo. Jaká vzpomínka se vryla do srdce vám?

Obvykle je to událost, která vybočuje od těch ostatních. V případě StarDance vybočuje jedna, která se stala v minulém ročníku. Chytila jsem covid a dostala kvůli tomu přirozeně zákaz moderování. V pořadu tak za mě zaskočil můj milovaný kolega a kamarád Aleš Háma. Utvořili s Markem pánskou dvojici. Kvůli tomu, že jsem byla nemocná, měl Aleš možnost moderovat pořad StarDance, který má i s manželkou moc rád, takže to hezky vyšlo, a já byla ráda, že si to vyzkoušel a že mohl.

Sledovala jste je v televizi?

Ano, dívala jsem se z postele a byla jsem moc ráda, že ten pořad můžu taky jednou vidět jako ostatní. (smích)

Jsme před branami finále letošního ročníku, máte svého favorita?

Nemám. Lidé tomu vždy těžko věří, mají pocit, že někomu přece musím fandit, ale tak to není. Lidé se dívají na soutěž, my ji chystáme. Diváci hlasujou a volí, já nikomu hlasy neposílám. Beru to jako práci, do které s dalšími kolegy chodím. Já moderuju, oni tančí, zpívají, hodnotí nebo vytvářejí jinak ten pořad. Jsme tam v práci, říkám to v tom nejlepším slova smyslu.

Nikomu tedy nefandíte?

Fandím všem, protože jejich řeholí je bohužel postupně vypadávat, takže na všechny myslím, všech je mi líto, všem držím palce a všechny obdivuju. To, že třeba vidím, že to někomu jde víc nebo míň, někdo se posunul, někdo překvapil… To vidím, nejsem slepá, ale není to předmětem mého hodnocení.

Už se těšíte, až StarDance skončí?

Upřímně řeknu, že s tím vším, co teď mám, jsem ráda, že spím. Neumím si představit, že bych teď do toho měla ještě něco dalšího. Brzy budou Vánoce, tak si snad i trochu odpočinu. Jinak pořád hrajeme v divadle, pokud by někdo o Vánocích chtěl, může zajít do v Komorního divadla Kalich, kde hraju v několika představeních a v jednom i s maminkou.