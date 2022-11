Kde jste byla jako malá „doma“? Mým rodným městem je Třinec, a i když jsme se s mamkou a sestrou přestěhovaly do Oldřichovic, tak jsme stále do Třince jezdily. Kvůli škole, kamarádům apod. V Oldřichovicích jsem zažila krásné dětství. Je tam nádherná příroda, bydlely jsme hned pod Javorovým, takže jsme měly pohádkový výhled. A protože jsem do Třince chodila do školy, měla jsem to stále propojené. Obě místa zůstanou navždy v mém srdci.

Čas jste jako holka nejraději trávila kde?

V Oldřichovicích u potoka. Byl tam prostor na to, pořádně se vyřádit. Se sestrou jsme tam chytaly malé rybky, byl tam i domek na stromě, proto jsme si hrály nejvíc tam. Bylo to naše nejoblíbenější místo.

Kam bychom si v Třinci a okolí měli určitě udělat výlet?

Určitě byste si měli udělat výšlap na Javorový vrch. Je to sice makačka, ale ten výhled stojí za to. Můžete se tam dostat i lanovkou, ale to není ono. (smích) No a potom si můžete za odměnu zajít na skvělý oběd do Slezské krčmy, což je za mě nejlepší restaurace v Třinci.

Kam si z míst vašeho srdce zajedete nejraději a proč?

Díky práci jsem mohla poznat spoustu krásných míst, ale jedno ve mně zarezonovalo nejvíc, a to je Sobotín. Je tam nádherný resort, kde jsou krásná a zajímavá místa na prozkoumání. Pokud si chcete odpočinout a vypnout hlavu, tak je za mě Resort Sobotín to pravé místo.

Energii, kterou jako zpěvačka potřebujete, čerpáte právě tam?

Přesně tak. Ale musím na sebe prozradit, že jako velký relax beru i to, že můžu být doma. Nebo si jdu zaběhat. Taky si ráda přečtu knížku, nebo něco upeču. A především – miluju spánek. (smích)

Jakou nejkrásnější vzpomínku máte na místo vašeho dětství?

To se snad nedá ani vybrat, těch zážitků a míst bylo opravdu hodně. Ale velice ráda vzpomínám na jednu dovolenou v Chorvatsku, kam jsme vzali i babičku. Byla to ta nejsrandovnější dovolená, co si pamatuji. Když si na to vzpomenu, tak mě ještě teď bolí břicho od smíchu. (smích)

Měla jste v poslední době čas na návštěvy svého rodiště? Nebo jste se musela věnovat spíš pracovním povinnostem?

Určitě ano. I když jsme pracovali na nové desce nebo jsem měla koncerty, tak jsem si vždy našla čas Třinec navštívit. Mám tam celou svou rodinu, vracím se tam doopravdy ráda. Když nemůžu přijet já, tak mě vždy navštíví oni.

Když pracujete na novém albu, máte vůbec na cestování čas a chuť?

Během práce na albu, které právě vychází, jsem měla koncerty a také jiné povinnosti, za kterými jsem musela dojíždět, takže jsem se nacestovala hodně. Byla jsem unavená, potřebovala jsem vypnout, ale co si budeme… Album se nedělá každý rok a není to nic, co by člověk nezvládl. Alespoň si pak můžeme vyrazit na zaslouženou dovolenou.(smích)

Jakého rázu jsou písničky na vašem novém albu? Budou ideální na poslech do auta, až si vyjedeme na výlet, provezou nás republikou?

Myslím si, že určitě. Písničky jsou dynamické, také se u nich zasmějete, jsou k zamyšlení, o lásce a možná i slzička ukápne. Každý si najde to svoje a já doufám, že se vám bude líbit.