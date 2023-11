Čtvrté vyřazovací kolo taneční soutěže StarDance nepřineslo v sobotu štěstí Tereze Maškové a Danielu Kecskemétimu, kteří tančili sambu. Přestože hned dva páry se s počtem bodů umístily za nimi, diváci rozhodli o tom, že soutěž musejí opustit. Zpěvačka už si v minulosti prošla více show, jednu z nich – Česko Slovenskou SuperStar – v roce 2018 dokonce vyhrála, vypadnutí proto bere sportovně.

Tereza Mašková a Daniel Kecskeméti | Foto: Profimedia

Mrzí vás, že jste vypadla právě v tomto kole?

Samozřejmě mě to mrzí. Hrozně moc jsem si přála zatančit si i další tanec, ale vše je tak, jak má být. Sambu jsem si moc užila a prožila jsem si ve StarDance krásné období.

Překvapila vás, ať už mile či nemile nějaká reakce na vaše vypadnutí?

Musím říct, že nám chodí od fanoušků samé krásné zprávy. Jsme lidem za jejich podporu vděční.

Tereza Mašková a Daniel Kecskeméti zatančili ve druhém kole tango:

Zdroj: Youtube

Zvažovala jste hodně, zda do soutěže jít?

Bylo to hrozně vtipný. Když mi volali, zrovna jsem spala a ten telefonát mě doslova vzbudil. A víte, jak to bývá, když vás něco nebo někdo vyruší ze spánku. Člověk není úplně v náladě, jak je rozespalý, a kolikrát ještě nemá ani zapnutý mozek. A najednou tam slyším heslovitě: zpěvačka, StarDance, říjen… Říkám: „Cože? Dasha nemůže, nebo co? Jak zpěvačka? To mám zpívat a tancovat?“ Musím je pochválit, že se mnou měli trpělivost a vysvětlili mi, že zpívat nemusím a hodím se jim jako soutěžící. Odpověděla jsem, že jdu do toho a jsem šťastná, že jsem to udělala.

Měla jste před StarDance nějakou taneční průpravu? Chodila jste třeba do tanečních?

Právě, že ne. Do tanečních jsem nikdy nechodila. Měla jsem tanec na konzervatoři, ale byla to spíš klasika a moderna, něco, co se se společenským tancem vůbec neshoduje a nedá se s ním ani srovnávat. Ve StarDance jsem tedy začínala prakticky od nuly. Mrzí mě, že jsem nezačala tancovat už dřív. Třeba jako dítě. Tehdy jsem se styděla a děsila se, že bych měla tancovat s klukem, tak jsem se na to raději vykašlala. Teď mě to zpětně mrzí.

Před každým kolem jste byla hodně nervózní…

Ano, měla jsem strach, protože když se do něčeho pustím, musí to být na dvě stě procent a chci to umět co nejlépe. Chtěla jsem to pokaždé zvládnout jako profík, nekonečně je obdivuju, ale samozřejmě to nešlo, protože oni se tomu věnují desítky let. A strach jsem měla i z toho, abych nezklamala svého tanečního partnera a lidi, co ve mě věřili a fandili mi.

Jste celoživotní trémistka?

Tréma je pro mě velké téma. Mám trému i před koncertem, a to přes to, že je to můj rajon a dělám to celý život. Divadlo pro mě také není zrovna komfortní zóna, ale zvykla jsem si. Už jsem si ho osahala. Oproti tomu tanec a pohyb je úplně něco jiného.

Navíc před více než milionem diváků…

To mi ani nepřipomínejte. (smích) Ještě teď jsem z toho nervózní. Jsem ráda, že jsem nikdy neměla blackout a každé vystoupení jsem si užila.

A co váš taneční partner?

Ten byl úplně v pohodě. Skvěle jsme si sedli, především humorem. Byl vůči mně velmi trpělivý, což bylo důležité, protože mi leccos trvalo, než jsem to pochopila a zpracovala. Když mi něco nejde, tak se vztekám. Přiznávám, že to se mnou neměl snadné, ale je zlatý a nekonečně shovívavý.

Tereza MaškováZdroj: se souhlasem Davida Rauba

Bavil vás více standard, nebo latinskoamerické tance?

Bavilo mě oboje. Původně jsem si myslela, že mě budou spíš brát latinskoamerické tance, ale zjistila jsem, že zatancovat technicky správně „latinu“ je pro – nepřipraveného člověka – pekelně těžký úkol, proto bych řekla, že jsem se nakonec lépe cítila v standardních neboli západoevropských tancích. Jsou vlastně hrozně hezké, noblesní a podle mě mi sedí o něco víc.

Prozradíte váš tip na vítěze?

Těžko říct, soutěž umí překvapit, já držím palce všem. Hlavně ať si to užívají.