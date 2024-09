Fanoušci nyní mohou sledovat reality show Honeymoon – líbánky k nepřežití, kterou moderujete…

Ano, je to vztahová reality show, která se natáčela více než měsíc na Filipínách. Je o párech, které se zcela prvně spatřily až tam, prošly si jakýmsi rituálem lásky, odcestovaly lodí na svůj ostrov, kde se pokouší žít i přežít. Zejména jde ale o to, aby si našli cestu jeden k druhému.

A vy je tím vším, coby moderátorka, provázíte?

Ano, je to tak. Nicméně jsem zaznamenala, že původní formát této reality show moderátora nemá. V našem případě jde vlastně o experiment. Páry na jednotlivých ostrovech navštěvuji a společně probíráme stěžejní okamžiky. Kromě toho jsme měli k dispozici i výborné vztahové kouče. Když bylo třeba, zasáhli, pomohli. Naším cílem nebylo páry rozvracet, ale pomoci, aby jim to spolu vyšlo.

V minulosti jste moderovala i pořad Mise nový domov, kde jste se setkávala s těžkými životními osudy. Musela jste být i v případě této reality show empatická a citlivá?

Určitě. Alespoň já to vnímám tak, že vždy, když jde o lidi, je třeba, aby byl člověk citlivý. Je to sice show, která se odehrává v nádherném prostředí, ale stále jsou základem lidské osudy.

To ano, ale…

Je třeba si uvědomit, že to není reality show, ve které se její účastníci před sebou prezentují za ideálních podmínek. Naopak. Ženy se před svými protějšky prezentují, jak je Pán Bůh stvořil. Neměly k dispozici žádná líčidla, zubní kartáček a podobné věci. Zároveň si tak mohly uvědomit, jak moc jim tohle vadí, nebo naopak nevadí. Je to o tom, jak moc byly ženy připravené předstoupit před druhého člověka bez masky, takové, jaké opravdu jsou. Podle mě to byla pro zúčastněné bezvadná příležitost, kdy mohli poznat, kdo vlastně ve skutečnosti jsou, kde mají svá slabá i silná místa.

Ačkoli šlo o práci, užívala jste si natáčení na Filipínách?

Byla jsem tam poprvé. A musím říct, že jsem byla místním prostředím skutečně uchvácená. Doposud jsem totiž v podobné destinaci nebyla, takže místo na mě opravdu zapůsobilo. Kromě toho jsme se pohybovali v lokacích, které nejsou vyloženě turistické, čímž jsme měli možnost vidět přirozený život na Filipínách. Viděli jsme i chudobu, která tam je… Zároveň ale i rozesmáté lidi, kteří žijí úplně jinak než my – naše západní civilizace. Ovšem vypadali šťastně.

Dá se říct, že jste si mezi nimi duševně odpočinula?

Je to tak. Především jsem si na nějakou dobu oddychla od života, který tu všichni vedeme. Připojit se v těch místech na internet stálo jisté úsilí, takže si najednou člověk uvědomil, jak moc je závislý na tom, že stále vyřizuje například e-mailovou komunikaci. Zároveň i více prohlédnete netrpělivost západního světa, který chce, aby člověk okamžitě na vše reagoval. Na Filipínách jsem měla pocit, jako kdyby se malinko zastavil čas.

Plánujete se tam vrátit třeba i s rodinou?

Určitě ano! V podstatě není den, kdy bych svému muži neříkala: „Miláčku, musíme jet na Filipíny spolu.“ Dokonce bych se ráda vrátila i do stejné destinace, kde jsme natáčeli, protože je opravdu autentická a není tolik přeplněná turisty.

Účastníci reality show žili na ostrovech ve velmi nekomfortních podmínkách. Zažila jste vy na Filipínách extrémnější situaci?

Všichni jsme samozřejmě vnímali, že podmínky tam jsou těžší, ovšem my jsme pořád měli možnost jít večer spát do hotelu, zatímco účastníci ne, ti nocovali v přírodě. Chovám obrovský obdiv k jedné z našich účastnic – Marušce, která byla od začátku natáčení po celém těle poštípaná od pouštních blech. Opravdu měla jeden bolák vedle druhého! Pouštní blechy jsou i velmi nebezpečné, protože se do člověka mohou zavrtat, naklást pod kůži vajíčka a pak se rána musí řezat. Byl vážně velký problém s hmyzem. Měli jsme tam i štíry.

To je opravdu dost nepříjemné…

Ano, ale měli jsme tam i věrné přátele. Bylo tam hodně toulavých psů. Těch se bude týkat i jedna dějová linka, kterou diváci v reality show určitě uvidí a která je neskutečně emotivní. Já moc nepláču, ale v téhle situaci jsem opravdu bulela. Přitom jsem toho už při natáčení různých pořadů zažila mnoho… Nevím, co mě přímo zlomilo, jestli jsem na Filipínách byla tolik rozněžnělá, ale nemohla jsem ten pláč ani zastavit. Pak jsem se ale otočila a viděla, že se mnou plakal doslova celý štáb…

Řešila jste před odletem povinná očkování?

Žádné očkování nebylo povinné, ale některá byla doporučená. Já sama jsem se očkovat kvůli cestě nedala, věřila jsem, že i tohle zvládneme. A musím říct, že jsem žádný problém s nemocemi neměla. Nicméně to byl můj osobní případ, tohle by měl každý zvážit sám, a podle toho jednat.

Moderátorka by se ráda na Filipíny ještě vrátila:

close info Zdroj: TV Prima zoom_in Tereza Pergnerová na Filipínách

Tématem reality show Honeymoon – líbánky k nepřežití je láska. Spolu s partnerem Jiřím Chlebečkem žijete už přes sedmnáct let. Jaký je váš recept na šťastný vztah?

Máte pravdu, jsme spolu asi od roku 2006… Myslím si, že recept na šťastný dlouholetý vztah nejspíš nemám. Nicméně ve svém věku jsem došla k názoru, že ve vztahu je důležitý především nadhled. Například ve dvaceti letech jsem ve vztazích řešila různé věci a měla tehdy pocit, že jsou strašně důležité. To je zcela normální, ale dnes se již na spoustu věcí dívám jinak. Jak jsem tedy řekla, podle mě je nejzásadnější nadhled a humor. Tyhle dvě věci by bylo fajn si udržet. Není to ale žádný recept na šťastný vztah, je to jen taková má rada.

Říkala jste, že byste ráda partnera zlákala k cestě na Filipíny. Jezdíte spolu rádi na dovolené, výlety, nebo trávíte čas raději doma?

Víte, u nás je to složitější. (smích) My jsme se do sebe s mým mužem tenkrát strašně zamilovali a začali si společně pořizovat zvířata. Je to skvělé, ale tím, jak k sobě připoutáte zvířata, vám vzniká za ně i zodpovědnost. Takže se nám občas stalo i to, že jsme se museli na dovolených spolu prostřídat.

Jaká máte zvířata?

Máme doma především dva obrovské psy a můj muž je zásadně proti tomu, abychom je dávali do psích hotelů. Zvlášť si to nepřeje u naší feny, která je ostrá a můj muž říká, že by tam trpěla. U nás je to tedy tak, že se u těch zvířátek střídáme a posíláme si z cest fotografie. (úsměv) Takhle to nejspíš bude, dokud naše miláčky budeme mít.

Je hodně zřejmé, že jsou pro vás vaši domácí mazlíčci důležití. Dokážete si představit život i bez nich?

Já jsem se už kolem nich mockrát vztekala, mockrát nadávala, ale neumím si představit, že bych je neměla, náš život by byl najednou bez nich prázdný. Ty němé tváře mě milují a není to proto, že jsem Tereza Pergnerová. Mají mě rády, ať mám jakoukoli náladu. A umějí mě i léčit.

Jak přesně?

Já opravdu na zvířatech vidím, jak umějí léčit a jak všechno vycítí. Vždycky přesně vědí, když jsem třeba unavená, nemám dobrou náladu nebo se mi něco nepovedlo. A už jen dotyk toho zvířete, že se k vám přitulí, anebo se s vámi pomazlí, odežene všechny chmury pryč. Mívala jsem i jeden rituál, když jsem se cítila opravdu hodně unavená, lehla jsem si na zem k našim psům a oni si okamžitě lehli ke mně a snažili se mi dodat sílu a uklidnit mě.



Váš syn Samuel žije a pracuje v zahraničí, v Rakousku. Chystáte se za ním?

Během srpna jsem měla ještě poměrně dost pracovních povinností, ale v září bych za ním opravdu moc ráda odjela. My se totiž minuli, Sam končil sezonu a přijel do Čech a já zrovna odlétala natáčet na Filipíny. Bohužel jsme se ani nepotkali.

Jste spolu v kontaktu?

Ano, jsme spolu v pravidelném kontaktu a třeba na moje narozeniny jsme spolu mluvili asi dvě a půl hodiny. (smích) Když vidím, že se mu dobře daří, jsem spokojená. Jakmile nevolá, je jasné, že je všechno v pohodě. (smích) To zná asi každá máma.

Před časem jste na tiskovou konferenci televize Prima přišla v mimořádně slušivém outfitu. Oblékáte se sama, anebo máte stylistku?

Velmi děkuji. Moc si vážím toho, že v tomto směru spolupracuji s výbornou a talentovanou stylistkou Ruth Šáriskou, která pro mě vždy nějaký outfit připraví a já jsem s její prací pokaždé opravdu spokojená. Neumím si totiž představit, že bych oblečení musela vymýšlet já. (smích) Je to pro mě obrovská úleva. A za to vděčím právě Ruth. Ona přesně ví, co zvolit, a já se nemusím o nic starat a mohu si svůj denní rytmus udržet mnohem klidnější.