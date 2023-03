Potkáte-li po letech svou dětskou lásku, může vám to obrátit život vzhůru nohama. Přesně to se v nové dobrodružné komedii s titulem Buď chlap! přihodí starému mládenci Pavlovi v podání Jakuba Prachaře a sympatické Tereze, již ztvárňuje Tereza Ramba. Ta si během natáčení v Tatrách zažila krušné chvilky.

Tereza Ramba vyrazila do Tater se svými dvěma dětmi. Střídala se tak v rolích maminky a herečky. | Foto: Profimedia

Snímek Buď chlap! popisuje příběh Pavla, typického představitele své generace. V sedmatřiceti stále bydlí u matky, jako fotograf pracuje na průměrných zakázkách a život bere v poklidu, dokud nepotká svou dětskou lásku Terezu. A protože jeho staré city nezrezivěly, odhodlá se stát mužem, kterého by podle něj Tereza mohla milovat.

Podívejte se na trailer k filmu Buď chlap!

Zdroj: Youtube

„Rozhodne se vydat do Tater, kde probíhá kurz pro ‚opravdové chlapy‘. To, že se tam dá umrznout v řece nebo uklouznout po sněhu i v polovině roku, ho překvapí,“ osvětlil herec Jakub Prachař motivace jednání své postavy.

Zajímavý scénář

Jeho dětskou lásku ztvárnila v době natáčení čerstvá maminka dvou dětí Tereza Ramba. „Moje postava je velice sympatická, mladá, bezdětná, krásná žena,“ popsala filmovou Terezu. Ta se vydá hledat i s celou jeho rodinou ztraceného Pavla do hor.

„Mám tam spoustu scén se Sabinou Remundovou, Ester Geislerovou i s jejich dětmi,“ dodala.

Roli přijala také proto, že ji zaujal scénář. „Je moc zajímavě napsaný, pro české prostředí až netypicky, takže jsem chtěla být u toho. Myslím si totiž, že se i tady dají dělat ty velké divácké filmy dobře,“ připustila herečka.

Akční jako Rambo

Když Tereza zjistí, že se její Pavel vydal do Tater, daleko od domova sám, odmítnutý a bez tendencí reagovat na její zprávy, rozhodne se vyrazit za ním.

„A tak ji potká studená bažina, kam mě muselo několik lidí strkat i tahat z ní ven, a do které jsem si nechávala tak dlouho dolívat horkou vodu, až jsem se trochu opařila. Po rašelině v té bažině jsem se osypala a medvěd, který si přijel s námi zahrát až z Maďarska, se prý bál elektrického proudu v drátech kolem nás. Jen nám nikdo neřekl, že v těch drátech žádný proud není. Přes to všechno mě to hrozně bavilo, chtěla jsem u toho být a myslím, že by to mohl být po dlouhé době velký úspěšný film pro každého,“ popsala svoje pocity herečka.

Komedie Buď chlap!

Mateřská na place

Tereza Ramba je přesvědčená, že právě tohle natáčení dostala za odměnu. Do Tater jela tak trochu na dovolenou.

„Nejdřív jsem měla velké obavy, protože jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu se dvěma dětmi. Ale jsem moc ráda, že jsem do toho šla, bylo to skvělé,“ dodala Ramba, která natáčení absolvovala s pětiměsíční dcerou a téměř tříletým synem. Chvíle na place, i když šlo často o noční směny, si ale moc pochvalovala.

„S Kubou se známe asi patnáct let, takže nám to fungovalo skvěle. Máme stejný smysl pro humor a spíš jsme měli před kamerou co dělat, abychom se nesmáli ve scénách, kdy jsme měli být vážnější,“ poznamenala s tím, že si v rámci natáčení „užila“ i v bažinách.

Drsný Ondřej Sokol

Ve Vysokých Tatrách má svoji táborovou „základnu“ bývalý mariňák ztvárněný Ondřejem Sokolem. Pro tohoto herce to není první zkušenost v nejvyšších horách Slovenska.

„V Tatrách jsem v poslední době točil několikrát, až to možná vypadá, že si role vybírám podle lokací. Ale mám to tam fakt rád,“ svěřil se filmový Weisner. Sokolovi ve většině scén sekundoval zatím neobjevený slovenský herec Filip Novák.

„Jsem takový sidekick Weisnera. Takové velké vtipné nemehlo, které se pořád motá kolem a moc toho neví,“ charakterizoval svoji postavu Novák, jež má jako absolvent hudební konzervatoře za sebou zatím jen snímek Služebníci s Ivanem Ostrochovským.

Další skvělé herečky…

Herecké obsazení doplnila „tlupa žen a dětí“, tedy rodina hlavního hrdiny, která se jej společně s Terezou vydá do Tater hledat. V ní se skvěle doplňují herečky Sabina Remundová, Ester Geislerová, Naďa Konvalinková a několik dětí.

„Tahle naše rodina je živelná. Pohybujeme se ve velké skupině a to je pro mě docela zážitek. Zbožňuju tenhle typ filmů, takže pokud se to jenom trochu přiblíží mým oblíbeným českým komediím a divák to tak bude vnímat, budu šťastná,“ dodala Sabina Remundová, která hraje sestru hlavního hrdiny Pavla. Komedie Buď chlap! právě přichází do kin a podle všeho se máme opravdu na co těšit.