Tesco rozdělilo pět milionů korun na dobročinné projekty

Loď Lifeline s 234 migranty z Afriky, kterou minulý týden odmítla Itálie vpustit do svých přístavů, by mohla nakonec zakotvit na Maltě. V úterý to uvedl mluvčí francouzské vlády Benjamin Griveaux s tím, že Francie Maltě s uprchlíky pomůže a část z nich přijme.