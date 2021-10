Po ztrátě zaměstnání se Khabane Lame přestěhoval zpět k rodičům a sourozencům. I přes naléhání jeho otce, aby si šel hledat další práci se však rozhodl začít natáčet doma videa.

Zpočátku jeho profil vypadl stejně jako většiny ostatních inflencerů. Natáčel taneční klipy, jak hraje videohry nebo komediální sestřihy. Poté ho ale napadlo reagovat na přespříliš složité life hacky (tipy pro usnadnění života), které zaplavily sociální sítě.

Když viděl, jak někdo dělá tipy na to, jak nožem ořezat šlupku od banánu nebo jak si nasadit ponožky pomocí složitého nástroje, zareagoval stejně, jako nejspíš většina lidí. Nevěřil vlastním očím a ptal se na otázku proč.

Lame loupe banány, obléká ponožky a reaguje na další nesmyslné návody na zlepšení každodenního života. Vše doprovází svým výmluvným gestem, kdy nataženýma rukama ukazuje, jak je to jednoduché. Jakoby chtěl říct „voilà!”. Vše doplňuje svým výmluvným výrazem ve tváři a očima protočenýma v sloup.

Vznik konceptu byl napůl promyšlený a napůl improvizace. „Gesto rukama přišlo přirozeně, ale ticho ne. Přemýšlel jsem nad tím, jak oslovit co největší počet lidí. A nejlepší způsob je nemluvit,“ vylíčil své tehdejší plány.

I přes svůj úspěch nadále točí stejná videa. „Nezajímá mě, jestli jsem první, druhý nebo čtvrtý nejpopulárnější na TikToku, začal jsem dělat videa, protože jsem chtěl lidi rozesmát během lockdownu,“ řekl. Zástupy fanoušků ho prý těší, ale nejsou to hlavní.

Za úspěchem se podle Lameho schovává jeho schopnost vytvářet grimasy. „Jsou to můj obličej a mé výrazy, co lidi rozesmává,“ sdělil. Jeho němé reakce jsou podle něj globální jazyk. Nejdůležitější je podle něj vytrvalost. Videa na Tiktok přidává denně a na instagramové příběhy i vícekrát za den.

Bez agentury v zádech

Důvod, proč je Khabyho úspěch výjimečný je, že se vypracoval sám. Většina slavných influencerů má za sebou agentury nebo známé osobnosti či pořady, skrz které se dostanou na výslunní slávy. Lame se nejoblíbenějším mužem Tiktoku stal sám bez jakékoliv přímé pomoci od třetí strany.

Nepřímá pomoc mu ke slávě částečně dopomohla. Svými vtipnými a výmluvnými reakcemi se rychle stal senzací, kterou si lidé brali a přetvářeli v kompilace videí nebo například jako reakční obrázky meme. Tím se jeho vliv rozšiřoval i přes platformy, jako je třeba Twitter. Lidé se pak vraceli k jeho originálnímu účtu, aby zjistili, kdo to je.

K růstu sledujících mu pomohlo hlavně jeho zprostředkování univerzální rozhořčené reality obyčejného člověka. „Jeho obsah odhaluje nebo provokuje přehnané trendy, které zaplavily sociální média. Ať už jsou to life hacky nebo něco podobného,“ vysvětlil Samir Chaudry, zakladatel The Publish Press, zpravodaje o ekonomice pro tvůrce.

Podle Chaudry jsou jeho videa autentická a spousta lidí se v nich vidí. S tímto souhlasí i sedmnáctiletý student z michiganského Birminghamu Adam Meskouri, který je také influencer. „Khaby přijde a je normální chlap. Je to osvěžující. Je mnohem snazší se s ním ztotožnit než s většinou velkých influencerů,“ dodal.

Po osmnácti měsících nahrávání má přes 65,6 milionů sledujících. Je tak na druhém místě nejsledovanějších lidí na platformě TikTok. Na prvním je s 116 miliony sledujících sedmnáctiletá Charli D’Amelio.

V Itálii je ale číslo jedna. Předstihl i doposud nejsledovanějšího Gianlucu Vacchiho, který se proslavil svými velkolepými a hýřivými videi z jeho bohatého života.

Oproti Vaccimu Lame oslovuje publikum tím, že natáčí převážně z ložnice, kterou sdílí se svým bratrem. Na zdi za ním visí vlajka Senegalu a šála jeho oblíbeného fotbalového klubu Juventus. Protože první videa natáčel na starý telefon, ani osvětlení a jejich kvalita nejsou na nejvyšší úrovni. Ale to je podle něj to, co mají lidé rádi.

Tiktoker se svěřil, že nejdražší věc, kterou si koupil, je iPhone 12, aby mohl svá videa dělat v lepší kvalitě. „Nekupuji si nic šíleného,“ dodal. Jeho cíl je našetřit své matce na nový dům.

I když Lame v Itálii žije od svého jednoho roku, nemá italské občanství. „Upřímně, nepotřebuji nějaký cár papíru, který mě bude definovat jako Itala,“ prohlásil. „Alespoň doposud jsem ho nepotřeboval,“ dodal. Teď je pro něj složité cestovat na události do Ameriky a proto o občanství požádal.

Se slávou také přišly nabídky na spolupráci. Lame spolupracuje například s Netflixem, italskými těstovinami Barilla nebo s dalšími firmami, o kterých zatím nesmí mluvit.

Sám doufá, že jednou bude spolupracovat se svým dětským idolem Willem Smithem. Ten mu už na sociálních sítích dává palce nahoru. Než se mu sen splní, má v plánu pokračovat v rozesmávání lidí po celém světě.