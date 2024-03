Oblíbený herec, držitel dvou Oscarů Tom Hanks a jeho žena Rita Wilsonová jsou spolu už osmatřicet let a stále jako hrdličky. Rande, která spolu měli na červených kobercích, už nepočítají, natož ta mimo ně. Tom rozhodně netušil, že roztleskávačka z televizního seriálu, která se mu v šestnácti moc nelíbila, se jednou stane jeho životní láskou. Ale stalo se…

Tom Hanks a Rita Wilsonová | Foto: Profimedia

První hereckou příležitostí mladé Rity Wilsonová byla role roztleskávačky v seriálu The Brady Bunch. Šestnáctiletý Tom Hanks se na seriál díval u kamaráda a jeho očím neunikly pompony v rukou svůdně se vlnící dívky. Že by se s ní mohl setkat osobně, o tom si tenkrát mohl nechat jen zdát…

První setkání

Ti dva se prvně osobně viděli při natáčení seriálu Bosom Buddies v roce 1981. Rita měla v seriálu pouze epizodní roli, ale to vůbec nevadilo. Jejich setkání zanechalo v obou silný dojem, ale… Tom byl v té době ženatý se svou středoškolskou láskou Samathou Lewes, takže romantika šla stranou, ale z herců se stali velcí přátelé. Rita později o svém dojmu z prvního setkání s Tomem řekla v pořadu Kelly Clarkson. „Jedna z věcí, které si pamatuji, je, že jsme si od začátku padli do noty, jako bychom se znali odjakživa. Miluji, když lidé umějí dobře, vtipně vyprávět historky, a Tom je skvělý vypravěč! Rozesmívá mě neustále,“ uvedla na adresu slavného herce.

První rande herců Hawnové a Russella byl pořádný odvaz. Zatkla je policie

Zlomový okamžik

O čtyři roky později se Tom s Ritou ocitli společně ve filmu Blázni a dobrovolníci. Tady hráli milence. Hanks časem přiznal, že mezi nimi nastalo okamžitě jasné jiskření. „Podívali jsme se s Ritou na sebe a bum, bylo to tam. Zeptal jsem se jí, jestli to cítí doopravdy, nebylo o tom pochyb,“ vyprávěl herec v magazínu GQ. Ačkoli vládla mezi herci silná přitažlivost, nemohl Tom dopustit, aby došlo k čemusi víc, byl stále ženatý. Ovšem jeho manželství tou dobou procházelo krizí.

Podívejte se na příběh lásky Toma Hankse a Rity Wilsonové:

Zdroj: Youtube

„Bylo mi pouhých třiadvacet a mému synovi Colinovi dva roky, když jsem se poprvé ženil. Nebyl jsem připraven na takovou zodpovědnost. Jsem přesvědčený, že by se lidé neměli brát před třicítkou,“ nechal se s hodnocením slyšet Hanks. Poté, kdy se rozešel s manželkou, objevil se na veřejnosti poprvé oficiálně po boku Rity na premiéře filmu Tři amigos v roce 1986. Rozvod sice nabyl platnosti až roku 1987, ale vztah herce a jeho bývalé ženy skončil ještě dříve, než začal být spojován s Ritou.

Svatba v mini

Netrvalo dlouho a nová dvojice mířila na radnici. V dubnu roku 1988 se Tom a Rita vzali. Nevěsta si v den D oblékla netradičně krátké šaty.

Takhle vypadá rozdíl třiceti let…

V talk show Oprah Winfreyové se Tom Hanks svěřil: „Úspěch našeho vztahu byl v jeho načasování, zralosti a vzájemné přitažlivosti. Když jsem si ji vzal, věděl jsem, že manželství bude z mé strany vyžadovat jiný přístup. Vztahy nejsou pohádky, kouzla, mnohdy se blíží spíše peklu, i ten náš je reálný, jako že tu teď sedím…“ K tomu herec dodal vizionářsky: „My oba víme, že ať se děje co se děje, spolu všechno vždycky zvládneme.“

Kluci a holka

Tom měl již z předchozího manželství se Samanthou dvě děti; syna Colina a dceru Elizabeth. Oba dnes, stejně jako tatínek, působí ve filmové branži. Dcera se pouští i do novinařiny. Hanksova první žena však v roce 2002 zemřela, podlehla rakovině kostí. Dva roky po druhé svatbě (1990) se Tomovi a Ritě narodil syn Chester.

Tom Hanks a Rita Wilsonová, jejich tři synové a dcera.Zdroj: Profimedia

Vyrostl z něho rapper a herec, který se objevil i v řadě filmových trháků jakými byla Fantastická čtyřka nebo Indiana Jones. Ve filmu Greyhound si dokonce zahrál po boku svého otce. Pět let po Chetovi přišel na svět Truman. Ten dal, na rozdíl od svých rodičů a staršího bratra, přednost postu za kamerou.

Vzájemná podpora

Tom a Rita jsou si už léta vzájemnou oporou ve svých kariérách, a to filmových, divadelních i hudebních. Jeden je vždy přítomen důležitému okamžiku toho druhého, stojí si neochvějně po boku. V roce 2015 Rita časopisu People přiznala, že prodělala oboustrannou mastektomii poté, kdy jí byla diagnostikována rakovina prsu.

Sarah Jessicu Parkerovou pozval její pan Božský na rande po roce a přes hlasovku

„Bála jsem se, jak bude manžel reagovat. Nikdy nevíte, co se může stát, jaký taková nemoc a zákrok budou mít vliv na toho druhého. Ale byla jsem okouzlena péčí, kterou mě manžel zahrnul. Nikdy bych netušila, že nás tohle ještě více sblíží,“ popsala otevřeně herečka V roce 2020 manželé onemocněli covidem-19 a jsou přesvědčeni, že to bylo nejlepší v tom nejhorším, co se mohlo stát. „Starali jsme se o sebe navzájem, chápali jsme se v tom, co prožíváme,“ vysvětlovala Rita.

Kouzlo dlouhodobého vztahu

Hanks má jasno v tom, co je ve vztahu důležité. „Naučili jsme se dávno, že nejdůležitější je říkat si pravdu. Také mě dokáže rozesmát, a to mnohem více dnes než kdy dříve… Jak potkáte toho pravého, jděte do toho naplno!“ míní. I Rita ví, proč je Tom ten pravý.



Nahrává se anketa ...

„Nezapomenu, jak jsme stáli na rohu 57. a 5. v New Yorku, drželi se za ruce a čekali u semaforu. Podíval se na mě a řekl: ‚Víš, jen chci, abys věděla, že nikdy nemusíš nic měnit na tom, kdo jsi, abys mohla být se mnou.‘ Doslova mnou prošla vlna: je-li láska pocit či cosi buněčného, co se stane tělu. To vystihuje, kým je a jaký vždy byl,“ charakterizovala Rita manžela v rozhovoru s Piersem Morganem.