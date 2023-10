Jako dalšího si redaktorka Adéla Nosková pozvala do svého podcastu Backstage grafika, fotografa a umělce Tomáše Břínka alias TMBK. Veřejnosti je známý především jako influencer svými kolážemi parodujícími současné dění. V podcastu posluchačům prozradil například to, jaké emoce v něm vyvolaly volby na Slovensku nebo co má společného s časopisem Glanc.

Grafik a fotograf Tomáš Břínek byl dalším hostem podcastu Backstage Adély Noskové. | Foto: Se svolením Tomáše Břínka, iglanc.cz

V kanceláři u TMBK. Jak vznikají nejslavnější koláže?

Zdroj: Youtube

Tomáš se věnoval i tématu voleb na Slovensku. Jak je vnímal a jak vypadá jeho pracovní den? „Byl jsem z toho trošku přejetý, ale zase jsem měl na chvilku nějaké téma, kterému jsem se mohl věnovat. Většinou mě ale tyto věci nějak emočně nezasahují. Můj pracovní den vypadá často tak, že sedím doma, tiše koukám do obrazovky a vedle mě hraje můj syn PlayStation,“ říká Tomáš Břínek v novém podcastu Backstage.

Tam ho pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková, které Tomáš Břínek mimo jiné prozradil, proč drží syna dál od své práce nebo s jakými komentáři se setkává u svých koláží.

Být offline? To se ještě nestalo

Tomáš Břínek se věnuje aktuálnímu dění. Může si vůbec vzít na delší čas dovolenou a být offline? „Ještě se to nestalo. Já si na dovolenou s sebou beru notebook, mám výhodu, že mohu pracovat, kde a kdy chci. Potřebuji k tomu jen wifi. Občas se může stát, že něco promeškám, třeba když se opiju, druhý den vstanu odpoledne a mezitím se něco událo. Někdy, když jsem mimo signál nebo mám krizi, zavolám jednomu známému a on to za mě udělá,“ prozradil známý grafik a satirik.

Synu Hugovi je dvanáct a půl roku, učí ho už své práci? „Syna držím od instagramu dál, to co dělám, generuje spoustu lidí, kteří jsou zákeřní a zlí. Často se potýkám s výhrůžkami. Ale nějak to neřeším, to bych se zbláznil. Většinou jsou to sprostá slova, málokdy je to konstruktivní, na co rád odepíšu. Sklízím ale i chválu, a za to jsem vděčný. I když daleko víc si cením, když do komentářů napíší čtenáři něco vtipného, co pobaví zase mě,“ přiznává Tomáš Břínek.

Kdo je Tomášův oblíbený diskutér a kterým tématům se věnuje? „Ono se to různě mění, vždycky když se jeden člověk unaví, nastoupí někdo jiný. Teď je tam jeden proruský troll, s ním je celkem švanda. Většina mých témat je politických a pak showbyznys,“ vysvětlil Tomáš Břínek a řekl i to, jaké satirické stránky sleduje: „Těší mě, když bodují ty moje, naposledy byl vcelku úspěšný sjezd tatínků dětí Agáty Hanychové. Na sledování cizích stránek jednoduše nemám čas,“ dodal grafik.



Před lety byl Tomáš Břínek dvorním fotografem tehdy ještě své tchyně Haliny Pawlowské, která byla šéfredaktorkou magazínu Glanc. A také pro časopis ještě dlouhou dobu zvěčňoval bydlení celebrit. Nestýská se mu po focení? „Všichni teď fotíme na mobily, ale přemýšlel jsem, že bych si pořídil nějaký foťák a měl to jako koníček. Profesionálně se už ale k tomu nevrátím,“ má jasno TMBK.

Jaký zajímavý projekt Tomáš Břínek připravuje, který nápoj mu nesmí chybět v pracovně nebo proč už nehraje v kapele? To a mnoho dalšího se dozvíte v dalším dílu podcastu Adély Noskové.