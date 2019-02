Standardní osobní rozvoj? Ne. Tohle jsou autentické příběhy, které vás posunou

Letos v září kromě povinné školní docházky odstartoval i neziskový projekt Škola průserů, který mění úhel pohledu na náročné životní situace. V pořadu se vystřídá hned několik známých a inspirujících osobností z různých odvětví. Ti všichni se s vámi podělí o nejnáročnější situace ze svých životů ale taky o to, jak se z nich dostali a co si z toho vzali dál do života.

Veronika Kašáková se svým bratrem Karlem společně strávili v dětském domově 16 let. | Foto: Archiv Veroniky Kašákové

Takové autentické příběhy nabízí podle tvůrců pořadu mnohem více inspirace, jak rozvíjet svou osobnost, než mnohem obvyklejší forma přednášek, seminářů apod. V první epizodě vystupuje Veronika Kašáková, modelka a zakladatelka nadačního fondu NFVK, o které se možná dozvíte i to, co jste nečekali. Deník.cz jako hlavní mediální partner projektu Vám s radostí přináší tuto originální formu inspirace. Poslechněte si příběh Veroniky Kašákové: FOTO: Modelka Kašáková uklízela s dětmi v Šibeníku Přečíst článek ›

