Kateřina Kaira Hrachovcová rozjela svoji karéru přesně tak, jak plánovala: vystudovala pražskou konzervatoř a začala putovat po pražských i regionálních divadelních scénách jako začínající a tak trochu bezejmenná herečka. Tomu ovšem nečekaně rychle, teprve v jejích devatenácti letech, učinila přítrž role Simony v úspěšném televizním seriálu Život na zámku. Z téměř neznámé Kateřiny se stala populární herečka, známá tvář.

Zůstala věrná divadelním prknům a občas přijala filmovou nebo seriálovou roli, ale sláva ji paradoxně od herectví trochu vzdálila - herecké prostředí pro ni zřejmě není to pravé ořechové.



Herečka

Kateřina Kaira Hrachovcová - na rozdíl od mnoha svých kolegů a kolegyň - v rozhovorech nikdy netvrdila, že by herectví považovala za nějaké poslání či dar od boha. Bere ho jako práci - jednu z mnoha.

„Nikdy jsem se jako herečka neprožívala. Neřešila jsem popularitu ani to, jestli mě někdo obsadí do další, nové role,“ řekla v rozhovoru pro Deník v článku s titulkem Kaira Hrachovcová: Pracovala jsem v toxickém prostředí se žárlivými kolegyněmi s tím, že když ji role nebo tým nevyhovuje, jde si po svých.

„Byla jsem dlouhodobě v pracovním kolektivu, ve vlastním autorském projektu s kolegyněmi – ženami – ne šťastnými a žárlivými. Lidsky i profesně tam vládla negace vůči všemu a všem. Bylo to velmi toxické prostředí. Ano, duševní zdraví je důležitou součástí života a je třeba se umět vyhranit. Nastavit si hranice tak, aby si k vám nikdo nic nepatřičného nedovoloval… S odstupem času mohu říct, že zmíněný kolektiv byl velmi cenná zkušenost," řekla v rozhovoru pro Deník.

V čem vidí Kaira smysl života? V žití samém.

V jeho naplnění.

A moc nad tím vším smyslem života nepřemýšlet.

Nechat to jít.

Nechat to dít. Zdroj: Instagram Kateřiny Kairy Hrachovcové

Koučka

Možná i nepříjemné pracovní zážitky a pak fakt, že v podstatě odjakživa fungovala pro svoje přátele i cizí lidi jako vrba, ji přivedlo ke studiu psychologie na vysoké škole.

„Psychologie byla jedním z mých velkých koníčků. Během života, před lety, jsem hledala odpovědi na různé bytostné otázky, a tak jsem začala studovat psychologii. To je také velmi svobodné a naplňující – studovat kvůli sobě, ne kvůli budoucímu povolání. Já mám sice papír na to, že jsem profesionální kouč, ale jenom tohle nestačí. Mělo by vás to opravdu dostatečně bavit," řekla o své další profesi v rozhovoru pro časopis Kondice.

Vedle herectví se tak věnuje i svým klientům, kterým pomáhá se seberozvojem.

„Lidé nejčastěji řeší vztahy. A také to, že vlastně nevědí, co vůbec chtějí. Co je jejich cílem, posláním, vášní. Nemají svoji vizi," řekla o své druhé profesi radničním novinám Prahy 3.

Kateřina Kaira Hrachovcová (7 pádů Honzy Dědka):

| Video: Youtube

Tatérka

Tělo Kateřiny Kairy Hrachovcové je velkým malířským plátnem: svoje první tetování si pořídila přesně před deseti lety, ke svým čtyřicátinám, a dnes je sama velmi vyhledávanou tatérkou.

Tetování považuje za velmi intimní a magickou záležitost, s níž souvisí i její tajemné prostřední jméno Kaira, které před časem začala používat. I když - mluví o něm jako o slově, nikoliv o jméně. „Kaira. Tohle slovo má velký příběh a je dobře, že to tak vzniklo. Je v něm i určité tajemství a je v tom velký a silný příběh. Jsem nekonkrétní, ale má to svůj důvod. Kaira se stala mojí značkou, Kaira je tatérka. Třeba to byla cesta k tomu tatérství,“ řekla v jednom z rozhovorů na toto téma.

„Nepředkresluji, nepřekresluji, nedělám obtisky. Mám volnou ruku. Takhle ve světě funguje nemálo skvělých tatérů. Jen mít svůj styl. Najít se. Před sebou mám člověka jako plátno a je přirozené, že ho nějak vnímám. Je to o vztahu dvou lidí, kteří si vzájemně důvěřují. Je to vlastně podobné jako u herectví. Nejde jen o techniku provedení, ale o to, jestli jste uvěřitelná. Předat lidem maximum. Výsledek musí být láska. Láska na první pohled. Pak se k vám lidé vracejí," řekla v rozhovoru po časopis Kondice.