Rodiče bratrů Timkových nikdy nemuseli dlouze pátrat, kde jsou jejich čtyři synové: zpravidla se drželi pohromadě a pilně skládali, zkoušeli nebo někde společně vystupovali. A funguje to tak už nějakých třicet let. Kapela No Name, kterou možná z nedostatku dalších bratrů tvoří ještě další dva členové mimo rodinu, patří od roku 2000 k největším a také nejcharismatičtějším hvězdám nejen slovenské, ale i české hudební scény. Nebudou chybět ani o posledním srpnovém víkendu na Vizovickém Trnkobraní, které je tak trochu jejich srdeční záležitostí.

Sudičky, které se do košické rodiny Timkových dostavily během deseti let hned čtyřikrát, měly poměrně snadnou práci. Co dát do vínku synům vášnivého amatérského muzikanta, který o víkendech, po práci, hrával skoro na všech svatbách v okolí? A tak kluci pěkně jako schůdky přibývali nejen do rodiny, ale i do muzikantských plánů a cest svého otce.

Nejstarší Roman se narodil v roce 1977, Igor o rok později, Ivan je na světě od roku 1980 a benjamínek Dušan od roku 1987. A protože krev není voda, všichni byli odmalička nadmíru muzikální.

Tohle bude megahit, maminko, běž spát

Někdy to ovšem nebylo jednoduché: všichni čtyři totiž velmi dlouho žili se svými rodiči v malém panelákovém bytě na košickém sídlišti, takže první pokusy o vlastní tvorbu slyšel zpravidla celý dům.



Zpěvák a lídr kapely Igor Timko na jednom z východočeských koncertů No Name zavzpomínal na příběh prvního z jejich hitů, skladby Ty a tvoja sestra.

„Napsali jsme ji s bratrem Romanem ve čtyři ráno v bytě našich rodičů, když jsme u nich ještě bydleli. Protože sestru nemáme, hledali jsme, co by na ní mohlo být nejkrásnější, zkoušel jsem Jediné čo na tebe si cením… a Roman řekl … je tvoja sestra. Strašně jsme se smáli a přišla v ty čtyři ráno naše máma a nadávala. Říkala - Jste normální? Všichni sousedi vás slyší! A my jsme jí řekli V klidu, maminko, běž spát, tohle bude megahit. A byl,“ říká Igor Timko.

Zlom přišel v roce 2000: Žily a Ty a tvoja sestra

Právě skladby Ty a tvoja sestra a Žily z alba Počkám si na zázrak v roce 2000 vystřelily právě čtyřletou košickou kapelu na nečekané výsluní, na němž zůstává dodnes.

Ten noční smích v košickém dětském pokojíčku a dnešek dělí dvacet většinou megaúspěšných alb a řada cen včetně Českého slavíka Mattoni v roce 2016. A hlavně vyprodaných koncertů - No Name je dnes (už dlouho) mimořádně úspěšná pop-rocková kapela nejen doma na Slovensku, ale i v širokém okolí, Čechy a Moravu nevyjímaje.

Může za to nejen hitový a zapamatovatelný repertoár, ale také velmi speciální charisma kdysi chlapců, dnes mužů, kteří mají dohromady patnáct dětí - umějí totiž během koncertu ani na vteřinu neztratit kontakt se svým publikem.

No Name - Ty a tvoja sestra:

Rozhovor s No Name? Začátek patří jim

Mezi novináři jsou tihle chlapíci mile pověstní tím, že domluvené rozhovory s kapelou zahajují vždy oni. Oni se na úvod ptají novinářů, kteří přišli zpovídat je: Jak se máš? Jak se ti daří? Máš rodinu? A jak se ti líbil koncert? A opravdu chtějí odpověď. Svoji pověstnou vřelost a absenci hvězdných móresů v civilu i na pódiu připisují výchově: odmalička pomáhali svému otci přivydělávat hraním na svatbách a vždycky znali cenu peněz. A taky jsou hrdí na to, že jsou jako rodina úspěšní - termín rodina velmi často v rozhovorech skloňují.

Igor Timko o tom před časem promluvil pro slovenský web Hudba: „Jestli jsem šťastný? Jsem. Šťastný je ten, kto je milovaný a má práci. A té máme hodně. A mám svoje bratry a kolegy, se kterými jsme povýšili kapelu na něco úžasného: není to jen práce. Já s nimi chci být. Když jdeme do zkušebny, jdu strašně rád, protože ty lidi zbožňuju a těším se na ně. To je No Name, jak ho vnímáme my. Bylo pár pokusů nás rozbít, ale semkli jsme se a vydrželi.“

„Bez ohledu na ego, štěstí v lásce nebo výši majetku jsme všichni stejně důležití a nedůležití. Zdravá dávka pokory ještě nikomu neublížila,“ přidává svoje životní motto na webu kapely webu kapely Roman Timko.

Bratři v dobrém i ve zlém

Pevné bratrské vztahy pomohly kapele nejen přestát zmíněné likvidační pokusy, ale i osobní krize, které chod kapely před nějakými deseti lety zasáhly. Nešlo o nic menšího než o alkohol. A protože u bratrů Timkových platí V dobrém i ve zlém, nevyhnutelnou abstinenci jednoho z nich vyřešili tak, že loajálně přestali pít všichni.

V té době Igor Timko v rozhovoru pro Deník řekl: „Teď jsme v kapele totální abstinenti, což není jednoduché. Ale to máte tak, všichni Moraváci nám tvrdí, že dobrá slivovička a dobré vínečko je lék. Beru to. Ale je to jak s antibiotiky. Není dobré to přehnat. Víno a slivovice jsou dobrými přáteli, ale zlými pány.“

S láskou k Čechům i Moravákům

Ani časy bez vínka a bez slivovičky je neodradily od častých koncertů na Moravě a potažmo v Čechách: Česko mají kluci z No Name upřímně rádi.

„Češi jsou trochu distingovanější než Slováci. Jsou kulturnější, kultura má v jejich životě větší místo. Když přijdou na koncert, je vidět, že se chtějí bavit a zažít něco hezkého, nového, zajímavého. Potřebují tyhle zážitky a umějí je ocenit. Na Slovensku je to jinak: povětšinou necítíme potřebu umění, kulturních zážitků. A jako Slováka mě to velmi mrzí… Ovšem Slováci jsou jiskřiví - když je nakonec udoláš a přesvědčíš, je to o život. Nosí tě pak na rukou,“ řekl na toto téma Igor Timko slovenskému webu Zoznam.

Kapela No Name, v plné kondici a na výsluní svojí téměř třicetileté kariéry, dorazí na Vizovické Trnkobraní v pátek 23. srpna - její hodinové vystoupení na Svijany Stage začíná v 16.30. Přivezou svoje nejlepší hity, vřelost, energii a naprosto nezaměnitelnou atmosféru - mají to tady upřímně velmi rádi. „Vizovice jsou jedinečný festival,“ vzkazuje kapela čtenářům Deníku a všem, kdo se na Trnkobraní chystají.

„Už jen ten vstup do areálu a zákulisí, kde vás omámí vůně slivovice… Těžko najít podobné místo jinde na světě. Ale vážně: Vizovické Trnkobraní je jeden z prvních festivalů, který kdysi dávno dal nové kapele No Name šanci zahrát před publikem. Jezdíme si sem připomenout časy, kdy jsme začínali, a taky ten krásný fakt, že i neznámá kapela to může někam dotáhnout,“ zaznívá od kapely No Name.

Dilema knedlíky nebo slivovice bude letos jednoduché.

„Tentokrát musíme hned po koncertě sednout do auta a valit na západ, takže - knedlíky!“, vzkazuje do Vizovic kapela No Name.