Nakrátko ostříhaná šestnáctiletá holka, okatá a extrémně hubená, před šedesáti lety vlétla do světa módy jako neřízená střela. A během jediného roku jej převrátila naruby. Dostala přezdívku Twiggy a stala se jednou z prvních supermodelek i ženským symbolem šedesátých let. Sympatický úsměv a přirozený půvab jí zůstaly dodnes - bez ohledu na to, že právě v těchto dnech slaví své 75. narozeniny.

Twiggy - A Woman In Love (1977):

| Video: Youtube

Celý svět si Twiggy pamatuje jako hubeňoučkou modelku s velkýma očima a superdlouhými řasami. Byla to však všestranně nadaná dívka, takže když skončila s modelingem, měla už našlápnuto na kariéru zpěvačky, herečky, módní návrhářky, televizní moderátorky i spisovatelky. Jediné, co se jí nikdy nepodařilo, bylo zbavit se nařčení, že svým vzhledem způsobila u mladých dívek vlnu anorexie.

Dobré spalování

Jedna z prvních světových supermodelek se narodila 19. září 1949. Přezdívka Twiggy jí přinesla slávu a peníze, takže dnes už málokdo ví, že se ve skutečnosti jmenovala Lesley Hornbyová. Ještě krátce předtím, než její hvězda ze dne na den zazářila oslnivým leskem, nikoho ani nenapadlo, jaký potenciál se v hubené teenagerce skrývá.

Mladá Lesley se dvěma staršími sestrami vyrůstala na londýnském předměstí. Matka pracovala jako dělnice v tiskařské firmě, otec byl tesař. „Nebyli jsme bohatí, ale rozhodně jsme nebyli chudí. Můj táta měl dobrou práci, byl tesařským mistrem ve filmových ateliérech MGM. Vždycky jsme měli auto a měli jsme první telku v sousedství,“ prozradila Twiggy deníku Daily Mail.



Nahrává se anketa ...

Když jí bylo šestnáct, chodila na dívčí střední školu a sama sobě se moc nelíbila. „Chtěla jsem, aby ze mě pohádková víla kmotřička udělala Marilyn Monroe. Neměla jsem žádná prsa, žádné boky, a zoufale jsem po tom toužila,” řekla v jednom z rozhovorů Twiggy.

Ale ať jedla, co chtěla, zdědila po otci tak dobré spalování, že nepřibírala. „Jedli jsme dobře, protože v okolí nebyly velké supermarkety, takže moje máma chodila každý druhý den nakupovat čerstvé potraviny. Měli jsme čerstvou zeleninu a čerstvé maso,“ vzpomínala modelka.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in V druhé polovině 60. let chtěly všechny dívky vypadat jako Twiggy.

Ve správný čas na správném místě

I když uměla šít a milovala módu, rozhodně ji nenapadlo, že by se kvůli svému vzhledu mohla stát ikonou módního průmyslu. Zvrat nastal, když se jednou zastavila v londýnském salonu House of Leonard, aby si koupila šampon. Majitele salonu a kadeřníka celebrit Leonarda mladinká dívka zaujala a navrhl jí, že ji ostříhá. Chtěl si na ní vyzkoušet nový účes.

„Byla jsem tehdy velmi stydlivá a byla jsem v luxusním salonu v londýnském Mayfair. Takže jsem se styděla říct ne,“ vyprávěla později Twiggy. Výsledkem byl krátký blonďatý „pixie“ střih a její fotografie umístěná jako propagace na zdi kadeřnického salonu.

Tam ji uviděla módní novinářka z deníku The Daily Express Deirdre McSharryová. Dívka ji zaujala, takže ji požádala o setkání a zařídila další fotografování. Nové obrázky se brzy objevily v novinách a The Daily Express mladinkou Lesley prohlásil za „Tvář roku 66“.

A její kariéra se rozjela. Bylo to trochu šokující, protože Lesleyina hubená postava a dětský vzhled byly v naprostém protikladu se vzhledem tehdejších nádherných, ale trochu usedlých modelek. Lesley byla na modelku malá - měřila jen 168 centimetrů. Navíc tehdy vážila pouhých 41 kilogramů a měla míry 79–58–81 centimetrů.

„Před ní byly modelky velmi sofistikované dospělé ženy, které dělaly modeling, dokud se neprovdaly. Byly krásné a dechberoucí, ale v minisukních by nevypadaly dobře,“ píše Daily Mail.

A éra minisukní právě přicházela. Podle odborníků nová tvář přinesla do módy poloviny šedesátých let „efektivní androgynní sex-appeal“. Křehká postava téměř bez jakýchkoliv ženských křivek, dětská tvář s obrovskýma očima, zdůrazněnýma třemi řadami umělých řas, a labutí šíje - to byla Twiggy. Stala se senzací a dosavadnímu typu modelek odzvonilo.

Proč se slavné modelce říkalo Twiggy? Jméno vzniklo na základě její přezdívky z dětství. Hubené dívce se říkalo Twigs, tedy větvičky.

„Nevypadala jsem jako žádná z nich. To, že jsem byla ve správný čas na správném místě, mělo s mou popularitou hodně společného,“ konstatovala po letech Twiggy.

Měsíc po zveřejnění fotografií se dívka z dělnické čtvrti poprvé fotila pro slavný módní časopis Vogue.

„Dělnická dívka s penězi v kapse může být stejně elegantní jako bohatá debutantka. To je to, o čem Twiggy je,“ řekl o ní britský fotograf a výtvarník Cecil Beaton.

Vypadat jako Twiggy

Následující rok Twiggy poprvé odletěla do New Yorku pracovat s Richardem Avedonem, objevila se na 13 samostatných módních snímcích v mezinárodních edicích Vogue, měla nespočet lukrativních nabídek a rozpoutala celosvětové šílenství. Všechny dívky chtěly vypadat jako Twiggy.

Twiggy (vpravo) v těchto dnech:

Fotila ve Francii, Japonsku či v Americe, její ohromné oči s umělými řasami vévodily titulním stranám módních i společenských časopisů a všichni návrháři si přáli, aby jejich oblečení předváděla právě Twiggy. Navíc si získala řadu přátel mezi tehdejšími umělci i hvězdami showbusinessu.

„Nemůžu říct, že se mi to nelíbilo. Líbilo se mi to, bylo to skvělé,“ řekla po letech Twiggy deníku The Guardian.

Ne všichni však však byly z nové módní ikony unešení. Na jedné večeři pořádané markýzem z Dufferinu seděla Twiggy vedle britské princezny Margaret, která ji první polovinu večera ignorovala. Nakonec se k Twiggy otočila a zeptala se, jak se jmenuje. „V té době jsem musela mít jedno z nejslavnějších jmen a nejznámějších tváří na planetě,“ vzpomínala Twiggy pro The Daily Mail. „No madam,“ řekla a sladce se usmála, „moje skutečné jméno je Lesley Hornby, ale většina lidí mi říká Twiggy.“ Její královská Výsost si dlouze potáhla z cigarety, vyfoukla dlouhý sloup dýmu, řekla: „To je nešťastné,“ a odvrátila se.“

Nemůžeš být celý život ramínkem na šaty

Dobře vychovaná dívka se navíc nedostala do žádných skandálů – alkohol pila minimálně, drogy nebrala a na aféry si nepotrpěla. Po čtyřech letech modelingu si řekla, že už toho bylo dost, a v roce 1970 skončila.

„Nemůžeš být celý život ramínkem na šaty,“ prohlásila tehdy a zahájila novou kariéru jako zpěvačka a herečka.

Role ve filmu The Boy Friend z roku 1971 jí vynesla dvě ceny Zlatý glóbus, v roce 1983 debutovala na Broadwayi v muzikálu My One and Only, za který získala nominaci na cenu Tony.

Twiggy se nepodrobila žádným razantním omlazovacím procedurám. I díky tomu dnes vypadá přirozeně, svěže a půvabně.

Hrála ještě v mnoha dalších filmech a seriálech, nazpívala řadu písní, později moderovala pořad Twiggy's People, v němž zpovídala celebrity, a její autobiografie z roku 1998 se dostala do žebříčků nejprodávanějších knih. Věnuje se módnímu návrhářství i charitě a v roce 2012 spolupracovala s návrháři firmy Marks & Spencer na uvedení exkluzivní kolekce oblečení pro řadu M&S Woman

V roce 1977 se provdala za amerického herce Michaela Whitneyho a v roce 1978 porodila dceru Carly. „Whitney však byl alkoholik, a to jejich manželství zničilo. Na oslavě pátých narozenin své dcery se zhroutil a zemřel,“ píše The Guardian. V roce 1984 Twiggy potkala herce Leigha Lawsona a v roce 1988 se vzali. Jsou spolu dodnes.