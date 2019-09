Žaneta, která prošla skupinovou terapií, popisuje svoji zkušenost: „Podpůrná skupina se objevila v době, kdy jsem si připadala velmi osamělá, bezmocná a zoufalá. Moji přátelé a kamarádi vedli z mého pohledu bezstarostný život, vedle kterého jsem si jako matka samoživitelka s problémovým vztahem s otcem svého dítěte, kdy nefungovaly žádné dohody a žádný náš kontakt se neobešel bez hádky, připadala, jako že jsem v tom svém životě dost selhala. Byla jsem vyčerpaná z neustálého kolotoče dítě – práce – dítě – domácnost, který je zcela závislý na mně. Neměla jsem nikoho, s kým bych své pocity a starosti mohla sdílet, protože mi přišlo, že každý má už dost svých problémů. Nechtěla jsem ani nikoho otravovat, a když už jsem s někým mluvila, přišlo mi, že si mou situaci vlastně ani úplně nedokáže představit.

Zpočátku jsem se trochu rozhodovala, jestli je pro mne skupina to pravé, měla jsem problém mluvit o svých osobních záležitostech před „cizími“ lidmi, často jsem odbíhala od tématu, ale nikdo na mě s tím, abych se s něčím svěřovala, netlačil. Bylo jen na mně, jak moc se do skupiny zapojím nebo co si z ní odnesu. Postupně jsem se ale přesvědčila, že můžu lidem ze skupiny důvěřovat. Mohla jsem v bezpečném a nesoudícím prostředí být sama sebou, mluvit otevřeně o všem, co prožívám, vyventilovat se. Nikdo nehodnotil, co říkám, ale dostala jsem naopak citlivou zpětnou vazbu, vše jsem mohla rozebrat. Navíc se ukázalo, že ve své situaci nejsem sama, ale podobné situace zažívají i ostatní členové skupiny, což pro mě už samo o sobě bylo přínosné. A k tomu přinášeli zase jiný úhel pohledu na věc. Zároveň jsem věděla, že právě oni mě dokážou stoprocentně pochopit.

Během našich setkávání jsem získávala nad svou situací stále větší nadhled i důvěru v celý proces, překonala jsem několik krizových momentů. Uvědomila jsem si, jaké jsou mé hranice, jak chci, aby věci v mém životě fungovaly. Ale zejména to, jak je pro mě nesmírně důležité, abych v čase, který trávím se svým dítětem, byla v klidu a mohla se mu úplně věnovat, a co pro to můžu reálně udělat. Skupinu vnímám jako svou kotvu.“

