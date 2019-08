Co vás na té profesi baví nejvíc?

Že je každý případ trochu jiný. A taky, když najdeme vraha a můžeme ho ukázat pozůstalým, kterým způsobil bolest a žal na celý život. Podobně u znásilnění dětí, pokud k němu tedy nedojde přímo v rodině, kdy bojujete s manželkou nebo bývalou manželkou, která nechce věřit, že se něco takového stalo u nich doma.

Setkáváte se s tím často?

Nejednou. Navíc při výsleších rodičů často zjistím, že sama matka znásilněného dítěte byla v dětství zneužívána. Bohužel tenkrát se to často v rodině tutlalo, neřešilo a už vůbec ne s policií, protože by to byla ostuda, zvlášť na vesnici.

Změnilo se to za tu dlouhou dobu, co znásilňování dětí vyšetřujete?

Pokud se oběti nesvěří někomu mimo rodinu, jen minimum případů se dostane před policii. Bohužel v tomto nejsem velká optimistka. Během těch dvaceti pěti let se to do jisté míry zlepšilo, ale osobně si myslím, že to nestačí.

Jaké jsou nejhorší důsledky takového rodinného tutlání?

Ve většině případů mají děti, zejména jsou to dívky, posttraumatické stresové poruchy, které mohou trvat celý život. Nejsou schopny se seznámit s partnerem, často se sebepoškozují na rukou…

Vy jste se podílela na vytvoření speciální místnosti pro výslechy dětí. Jak vypadá?

Realizovaly jsme ji s kolegyní, byl to požadavek shora vycházející ze Zákona o obětech. Je to takový dětský pokojíček vybavený hračkami, aby si děti mohly před výslechem nebo po něm pohrát. S dítětem jsem tam sama, nikdo nás neruší, můžeme si povídat o těch nejcitlivějších věcech, které z něho potřebuju dostat. Do vedlejší místnosti se kamerou přenáší obraz i zvuk. Tam už sedí obhájce, psycholog, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby, pokud jsou potřeba.

