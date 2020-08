Když si vaše dítě hraje s mobilem, možná zrovna tvoří umělecké dílo. Pomoci mu v tom může aplikace Earth Speakr, kterou vytvořil proslulý umělec Olafur Eliasson. „Je to jednoduché, stáhne si aplikaci a nahraje svůj vzkaz pro budoucnost,“ říká umělec, který vystavuje po celém světě a vytváří nevšední díla ze světla, barev či ledu.

Nemůžeme začít jinak než otázkou na letošní hlavní téma covid-19. Jak vám pandemie změnila život a plány?

Vizuální umělci, ostatně stejně jako většina umělců, jsou v podobných situacích extrémně zranitelní. Znovu jsem si uvědomil, jaké mám štěstí, že pracuji v zemích, které si váží umění a kultury a jsou ochotny je podporovat. Většina lidí si jistě prošla něčím podobným znovu jsme si uvědomili, kde se nacházíme, individuálně i kolektivně. Věřím v to, že ačkoli budeme dodržovat fyzický odstup, budeme si společensky blíž. Vzájemně se potřebujeme víc než dříve.

Celou situaci můžeme vnímat také jako moment, který nám umožňuje prozkoumat zcela nová řešení. Například nemožnost cestovat může někdo využít ke zkoumání svého bezprostředního okolí. Mohli bychom se začít tázat, kdo a jak řídí naše okolí. Komu je nasloucháno, když se schvalují dalekosáhlá rozhodnutí ovlivňující životní prostředí. V době ovládané covidem-19 je kultura potřebnější než dřív. Nabízí totiž naději a my potřebujeme naději.

Mnoho lidí i z umělecké sféry nejvíc vyděsila ta lehkost, s jakou se občané i vyspělých západních států vzdali části svobod, které se ještě donedávna zdály být nezpochybnitelné. Jak jste to vnímal vy?

Mé umění stojí na vztazích s uměleckými díly, s dalšími lidmi, s našimi vlastními vyhlídkami a způsoby, kterými vnímáme svět. Zapojujeme smysly, zkoumáme jejich hranice. Nyní byly možnosti fyzických vztahů na nějakou dobu eliminovány. Nouzový stav v reakci na covid-19 proměnil mnoho věcí a svobod. Je nutné, aby došlo k veřejné kritické debatě o tom, jak přínosná byla jednotlivá opatření. Pandemie proměnila plány mnohých.

Kupříkladu já jsem měl mít jen v té době tři velké výstavy jednu v Curychu, jednu v Bilbau a jednu v Tokiu. Všechny se musely zavřít. Muzea bojují s důsledky pandemie a nouzového stavu jako všichni ostatní. Naštěstí jsme našli řešení, díky nimž je umění stále dostupné. K mé výstavě v Curychu je například skvělý katalog, „návštěva“ tokijské výstavy je možná přes internet. Stále hledám nové prostředky pro vyjádření, v „reálném světě“ i v tom digitálním.

Jakou roli může hrát umění a umělci v popandemickém návratu k normálu? A má se společnost vracet k předchozímu statu quo bez žádné změny?

Změna je nevyhnutelná, to je jediná konstanta. Takže co nás čeká v době post-pandemické, rozhodně bude změnu obsahovat. A já doufám a chci věřit, že ta změna bude mít pozitivní dopad na ty, které bude ovlivňovat nejvíc na budoucí generace.

Umění nabízí způsoby, jak tomu napomoci. Protože umí zpřítomnit vše, co v současnosti víme a cítíme, a dosadit to do naší vize budoucnosti.

Je nutné si uvědomit, že umění je nesmírně svobodné a osvobozující. Je pravda, že tradičně máme tendenci přehánět roli tvůrce a podceňovat roli diváka. Přitom ten, kdo umění vnímá, má stejnou roli jako umělec. Tento decentralizující přístup je základem mého aktuálního projektu Earth Speakr. Je to zcela svobodný prostor, který prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu může každý využít dle své libosti. Není tu žádná hierarchie, především děti zde mohou projevit svůj kreativní, ale i politický potenciál. Chtěl jsem tím podpořit důležitou myšlenku decentralizace společenských sil, ale také pomoci pochopit skutečnou hodnotu toho, když se lidé vyjadřují uměním.

Tímto projektem otevřeně vyjadřujete touhu po jiném přístupu k planetě. Neobáváte se, že kvůli covidu-19 řada zemí, mezinárodního společenství i nadnárodních korporací změní priority a od zeleného přístupu se opět odvrátí?

Ano, mnoho lidí si to myslí. Já ale doufám, že tato pandemie je výrazným příspěvkem k této debatě z hlediska sdílené zkušenosti, sdílené zodpovědnosti a sdílených řešení.

My jsme dospělí a víme, co přináší nutnost kompromisu. Děti a mladí mají jinou perspektivu. Jejich logika není rigidní a je nezatížena zklamáními z nenaplněných představ. Greta Thunberg vidí svou budoucnost jako ukradenou a nepřijme argumenty o opaku. Děti demonstrující během Fridays for Future se upínají k cíli planeta není v dobré kondici a nepřijímají to. Netvrdím, že jedna perspektiva je správnější a opačná špatná. Jen tvrdím, že dětský pohled je výjimečný a mohli bychom se dost naučit, kdybychom mu uměli naslouchat. A už jsme se naučili. Covid-19 vlastně ukázal, že ten rozjetý rychlík umíme zastavit, že umíme kapitalimus postavit na vedlejší kolej, že umíme přestat létat, že umíme změnit to, jak se k sobě navzájem chováme. Samozřejmě nechceme být v neustálém nouzovém stavu, ale argument, že nejde změnit náš přístup ke světu, je lež.

Jak v tom může pomoci váš Earth Speakr?

Miliony mladých po celé Evropě, kteří vyjadřují svůj upřímný strach o budoucnost planety, mě inspiruje. A přitom ještě nemají ty správné prostředky, jak svůj hlas vyjádřit. I to jim nabízí můj projekt Earth Speakr, který zve každého, aby zábavnou formou rozpohyboval své okolí. Je to snadné, stáhnete si aplikaci Earth Speakr do telefonu a nahrajete své myšlenky o budoucnosti planety. Zváni jsou samozřejmě i dospělí, ale měli by si poslechnout, co jim děti chtějí sdělit. Dospělí již mají prostředky, jak cílů svých dětí dosáhnout. Rád bych, aby si vzkazy poslechli také politici, děti rozhodně zvedají budoucí témata.

A o co tedy dnešním dětem jde?

Poslechněte si to sami na www.earthspeakr.art. Děti toho mají tolik na srdci, a to nejen o klimatu.

Earth Speakr mimořádně propojuje možnosti moderních technologií s uměleckým přístupem, jak v něm chcete nadále pokračovat? Chystáte i nějakou analogickou verzi pro dospělé?

Ale vždyť Earth Speakr je i pro dospělé! Navíc dospělí mohou vytvářet takzvané Loud Speakrs, tedy na vir-tuální mapě mohou označovat místa, na nichž se objeví jednotlivé vzkazy. Tím podpoří ostatní uživatele k poslechu některých vzkazů. Vzkazy budou také streamovány například v Evropském parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku a v Lichthofu v Berlíně. Právě tady je uslyší i politici, kteří mají reálnou moc věci změnit.

Na vašem webu jsem zahlédl pozvánku na výstavu Beyond Human Time v galerii i8, kde byla k vidění nádherná malba. Vaše jméno mám přitom v posledních letech spojeno s jinými technikami. Co znamená malba ve vaší tvorbě? Mám to vnímat jako jakési uzemění? Protipól k projektům ve virtuálním světě?

Již deset let pracuji s vodovými barvami, zkoumám barevnost, pohyb a čas. Během té show v i8 vznikla velkoformátová malba Beyond Human Time (volně přeložitelné jako V čase po člověku pozn. aut.), při níž jsem využil tajícího ledu z ledovce. Tyto pigmenty využívám jako metaforu věcí, které kdysi byly a nyní již nejsou, jako změnu jedné formy v jinou. Při tom procesu se vždy ukáže spousta nečekaných překvapení, které si na počátku neumíme ani představit. Najednou si musíme klást otázku, co vlastně vidíme.

Kde budou lidé moci v nejbližší době vidět vaše nejnovější díla?

Samozřejmě v nadcházejících měsících se budu věnovat projektu Earth Speakr, který vlastně teprve získává nějakou formu, tvar, podobu. Je zjevné, že děti chtějí mluvit. Já se svým týmem tvrdě pracujeme na tom, aby jim dospělí naslouchali. Je zajímavé, že zatímco moje generace a generace předchozí většinou hleděly do minulosti, aby hledaly stabilitu a inspiraci pro budoucnosti, generace dnešních dětí se orientují na současnost, aby pochopily, jak vytvářet budoucnost. To je nesmírně inspirující.