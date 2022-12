V lednu to budou dva roky, co princ Harry poprvé promluvil na veřejnosti o událostech v královské rodině a o svém odchodu ze služeb královny. Doslova řekl, že mu „nezbyla jiná možnost“, protože to, co se děje za zavřenými dveřmi Buckinghamského paláce, už je neúnosné. „Mohu si jen představovat, co všechno jste slyšeli v posledních týdnech. Chci, abyste slyšeli pravdu ode mě, ne v roli prince nebo vévody, ale od Harryho,“ pronesl tehdy druhorozený syn prince Charlese a princezny Diany na charitativním večeru na podporu lesothských dětí Sentebale.

Když je pohled důvěrný a srdečný

Přesně stejná slova pak použil, když oznámil, že chce vydat autobiografickou knihu, jež by podle něj měla být „důvěrným a srdečným pohledem na zážitky, dobrodružství, ztráty i životní lekce, které ho pomohly formovat“. V červenci 2021 vydavatelství Penguin Random House oznámilo, že vévoda ze Sussexu již sepsal svůj životní příběh, který pokryje jeho dětství, vojenskou povinnost v Afghánistánu, vztah s manželkou Meghan Markle i jeho vztah k Archiemu a Lilibet.

„Nepsal jsem to jako princ, kterým jsem se narodil, ale jako muž, kterým jsem se stal,“ uvedl. „V průběhu let jsem nosil mnoho klobouků, doslova i obrazně, a doufám, že vyprávěním svého příběhu – úspěchů a pádů, chyb i získaných lekcí – ukážu, že toho máme společného mnohem víc, než si myslíme, bez ohledu na to, odkud pocházíme. Jsem hluboce vděčný za příležitost podělit se o to, co jsem se v průběhu svého dosavadního života naučil, a jsem nadšený, že si to lidé budou moci přečíst z první ruky. Je to popis mého života, který je přesný a zcela pravdivý,“ dodal.

Podle zákulisních informací by měl v knize popisovat například to, jak to vypadalo doma během rozpadu manželství rodičů, období Dianiny smrti a pochod za matčinou rakví, jeho vztah s Camillou i bývalými přítelkyněmi… Deník The Times také zveřejnil, že princ Harry v knize podrobně popisuje, že přišel o panenství s „krásnou starší ženou na venkově“, což některé fanoušky přimělo věřit, že by to mohla být bývalá modelka Elizabeth Hurley. Ta tyto spekulace ale v rozhovoru s Michaelem Odellem z The Times s úsměvem popřela a dodala, že ona to určitě nebyla.

Není v rodině jediný

Málokdo ví, že princ Harry není prvním členem královské rodiny, který bude sdílet prostřednictvím knihy svůj životní příběh. Edward, vévoda z Windsoru, který byl strýcem královny Alžběty II. a byl korunován králem Edwardem VIII., také vytvořil v roce 1951 biografii s názvem A King’s Story: The Memoirs of the Duke of Windsor. Paměti připomínají jeho královskou výchovu a vzdělání, které vedly k tomu, že se zamiloval do rozvedené Američanky Wallis Simpsonové, a nakonec, aby se s ní mohl oženit, musel v roce 1936 abdikovat.

Jaký bude další vývoj?

Monografie měla původně vyjít koncem roku 2022, v říjnu však vydavatelství oznámilo, že datum posouvá, a to na 10. ledna 2023. Jen den před má současná princezna z Walesu Katherine narozeniny a podle informací, které unikly do médií, nešetří Harry v knize ani ji. Vypadá to tedy, že v novém roce se rodina nesmíří.

Známé ale není jen datum vydání, na veřejnost už také prosákl název knihy a vzhled obálky. Na ní je detailní obrázek Harryho tváře, osvětlené zezadu, hledící přímo vpřed. Kniha nese název Spare (Náhradník) a váže se k Harryho bývalému postavení v královské rodině. Jako druhorozený syn tehdejšího prince Charlese a princezny Diany byl často označován jako náhradník, dědice prince Williama, svého staršího bratra. (V současné době je vévoda ze Sussexu pátý v řadě na následnictví trůnu, po třech dětech prince Williama.)

Podle mnohých Harry s Meghan svými aktivitami naprosto nepochopitelně rozpoutali nesmyslné boje nejen s rodinou, ale i dalšími institucemi, které se cítí po zveřejnění epizod jejich dokumentu dotčené. A nechtějí ani vydání knihy. Na výroky Harryho a Meghan ke členům královské rodiny reagují kriticky především Britové, přičemž se nevyjadřuje jenom veřejnost a média, ale i politikové. Člen parlamentu Tim Loughton se mimo jiné nechal slyšet, že se stydí za to, že tento „trapný pár“ nese titul jejich skvělého kraje.

„Jako člen parlamentu za sussexský volební obvod a jako rodák ze Sussexu, který zde prožil většinu svého života, si myslím, že je na čase odebrat tituly někomu, kdo evidentně postrádá jakoukoli úctu,“ dodal. A není sám, kdo volá po tom, aby Harry i Meghan přestali používat královské tituly. Více přínáší nové vydání časopisu Story.