Školy a vojna… to už jsme v šedesátých letech. Václav: Začínal jsem jako herecký elév a osvětlovač na půl úvazku v mosteckém divadle a potom jsem nastoupil do divadla malých forem Alfa v Plzni. Tehdy hledali zpěvačku za odcházející Martu Kubišovou, ale vzali mě. A nakonec jsme se s Martou a Helenou Vondráčkovou sešli v Rokoku, kam mě doporučil herec a pedagog Miloš Nedbal poté, co si poslechl mé rozhlasové nahrávky. Předtím jsem se hlásil na DAMU i JAMU, ale oni moc nechtěli lidi, kteří už jsou někde v divadle, navíc se jim nelíbily moje sykavky… Už v čase Rokoka, po úspěchu na MIDEM v Cannes a díky dohodě mezi ředitelem Rokoka Darkem Vostřelem a majitelem pařížské Olympie jsme v ní s Martou a Helenou získali měsíční angažmá. Tam jsme zažili další velký úspěch a po návratu z nás skladatel a náš producent Boban Ondráček udělal Golden Kids – v den narozenin Marty Kubišové, prvního listopadu šedesát osm. Jan: Zpravidla to bývá tak, že se kapela rozdělí na sólisty. V případě Golden Kids to bylo obráceně. Tři osobití zpěváci se spojili v úspěšnou skupinu. Bohužel to trvalo krátce.

Ale na umění jste v rodině nezanevřeli, že? Jan: Místo dudlíku jsem dostal foukačku a později dětskou heligonku. Sám jsem si vyťukával na pianu melodie z rádia a trochu mě učil dirigent Budík v divadle, když měl čas. Na kytaru mě naučil hrát až Ota Petřina, když jsme založili Bacily. Na piano jsem chodil i do lidušky, ale to mi zhatil vleklý zápal plic. Když jsem se vrátil, už na mě zbylo jen violoncello… Později jsem šel na vojenskou hudební školu na zámku v Roudnici, kde mi k cellu přidělili klarinet, a následně nastoupil vojnu v Milovicích. Jenže vzápětí přijeli Rusáci a nás z Milovic rozprášili na Slovensko. Skončil jsem v Topolčanech, odkud mě brácha vyplatil, respektive zaplatil moje školné, takže jsem se nemusel upsat armádě. Václav: Pamatuju si, jak se v divadle zkoušelo, a oni najednou slyšeli klavír. A on to malej Honza – brnkal si pod jevištěm… Jsme od sebe pět a půl roku, ale jak hrál už od čtyř let na tahací harmoniku, brzy mě doprovázel. Jan: Taky jsme spolu hráli loutkové divadlo. Přesně to, jaké je vidět ve filmu Kolja.

Jak je to s vašimi rozdílnými rodišti? Václav se narodil v Praze a Jan v Ústí nad Labem. Jan: Vždycky říkám, že Vašek je ještě z válečnýho materiálu. Narodil se v malém bytě na Žižkově. Táta působil u divadla coby herec, zpěvák a tanečník. Zvolil si tenhle trochu kočovný život, nějaký čas byl i u Osvobozeného divadla a potom v Pardubicích. V mládí dokonce dělal gymnastiku a utekl k cirkusu. A po válce se z pověření ministra Nejedlého měl podílet na obnově baletu a opery v divadle v Ústí nad Labem. S maminkou dostali přidělený velký nový byt po Němcích: dodnes mám ještě piano, které po odsunutých Němcích tehdy v bytě zůstalo. Václav: Jenže později tátovi zakázali pracovat v kultuře. Měl černý puntík v podobě strany, v níž byla i Milada Horáková, ale hlavně prohodil dveřmi komunistického činovníka, který chtěl v divadle zlikvidovat partitury po Němcích. Otci dali na na výběr – buď do dolů nebo do zemědělství. A tak šel ke kamarádovi, který měl statek na kraji Mostu. Jezdívali jsme tam na prázdniny a prožívali svou „zdivočelou zemi“.

V téhle době Václav také intenzivně natáčel. Ještě před ruskou invazí měla premiéru Šíleně smutná princezna.

Jan: Premiéru jsem zažil na filmovém festivalu pracujících ve vojenském amfiteátru v Milovicích, kam se vešlo dva tisíce vojáků. Bylo narváno, já už našel místo jen pod stromem, v jehož koruně taky seděli záklaďáci. Při líbací scéně v hladomorně bylo ticho jako v hrobě, jen strom vzdychl a teskně zaúpěl, jak se vojákům zastesklo po domově.Václav: Já měl třikrát žloutenku a na vojně jsem nebyl. Brácha to odsloužil za všechny v kapele, když byl u vojáků celkem pět let.

Jaké bývaly prázdniny na statku u Mostu?

Jan: Za statkem byla dráha se šraňkama a nedaleko haldy, kam se navážela hlušina z dolu. Pozorovali jsme to malým průhledem nad maštalí. Brácha chodil pást krávy. To ještě existoval starý Most.

Václav: Nad tou maštalí jsem spával a od té doby mám rád koně. Náš táta taky jezdil se žebřiňákem.

Jan: I v Ústí to bylo zajímavé. Jak jsem hrál na harmoniku a brácha zpíval, vymetali jsme různé akce a dětské besídky. Já hrál a brácha zpíval lidovky. Třeba se stalo, že jsme lezli po stromě před barákem, a najedou přijel tatraplán s odboráři, a že musíme jet s nimi – zahrát na nějakou schůzi. Vzali nás, jak jsme byli, v roztrhaných teplákách, jen jsem si doma vzal harmoniku, abych zahrál Stalinovu oblíbenou píseň Suliku. Prostě pravý dělnický děti…

Jezdili jste na tábory?

Jan: Na pionýrském táboře jsem byl třikrát. A jednou nás vybrali na setkání strany a vlády, ale tam jsem nefiguroval jako pionýr, nýbrž zase jako harmonikář.

Václav: Já na tábory nejezdil, ale pamatuju si, že během gymplu jsem o prázdninách jezdil do Stvolínek na kukuřici.

Jan: I na vojně se jezdilo na brambory a chmel. V Roudnici byly zase broskve, na které jsme se těšili, ale za chvíli jsme je nemohli ani vidět. Taky na sena jsme museli. A jednou jsme čistili nepořádek na hoře Říp po mírové slavnosti.

Václave, v Mostě jste se naučil jezdit na koni?

Václav: Skamarádil jsem se s žokejem Ferdou Minaříkem, který mě to naučil. Jako elévové herectví jsme jezdili do Líšnice za Most, kde jsme rajtovali na koních. Nejdřív vyčistit a postarat se, a teprve pak do sedla. Můj kůň se jmenoval Desert, ale zákusek jsem pro něj byl spíš já.

Vzpomínám si, že jste vždycky uměl zaujmout i pohybem – jak třeba v Šíleně smutné princezně, tak i při zpěvu mimo film.

Václav: S pohybem při písničce „Miluju a maluju“ mi ovšem pomáhal choreograf. A moment, kdy letím do vody se zlomenou větví – to je nejdřív na zámku Blatná, ale když se otočím, jsem kouzlem střihu v Bojnici na Slovensku… Pohyb jsem měl po tátovi. I Miloš Forman mi říkal, že ho viděl ve svých devíti letech a pamatoval si ho jako velkýho frajera a zpěváka.

Prý jste byl jedním z prvních, kdo měl u nás džíny.

Václav: Přesně to nevím, ale na záběru ve Studiu A z roku 1966 jsme na Karlově mostě, kytarista Miroslav Kefurt tam má elektrickou kytaru a já dělám v džínách provaz. Každopádně, džíny to vydržely…

Dělal jste nějaký sport?

Václav: Volejbal. Jsem mrňavej, byl jsem nahrávač. Ale třeba Vašek Hajný, reprezentační trenér, byl taky malej a taky byl nahrávač.

Koncertování po republice, to je hodně ježdění. Baví vás řízení?

Jan: Mě to baví, i když na koncerty se vozíme mikrobusem. I Vašek řídí, ačkoli teď už nerad, protože má zdravotní omezení. Já nejsem žádný mechanik, ale olej nebo kolo si vyměnit dokážu. Jednou jsem kusem drátu, co jsem našel v pangejtu, provizorně zprovoznil táhlo plynu u žigulíka, že se na to pak v servisu přišli podívat všichni z dílny… Improvizovat umím.

Václav: Kdysi jsem měl šestistovku fiata a jezdili jsme s ní od Chebu po Poprad. Najel jsem čtyřicet tisíc ročně. Cestovali jsme v ní čtyři a ještě s nástroji. Třeba do Ostravy – vpředu jelo i violoncello a vzadu Petřinova kytara, klarinet a saxofon… Taky jsem měl Fiat 124 S, který dal i dvě stě. Jednou jsem mu právě musel naložit, když jsem potřeboval stihnout koncert v berlínském Friedrichstadt-palastu a celníci v Hřensku mě zdrželi. V pět jsem vyjel a v sedm jsem byl na jevišti…

Když byla řeč o zručnosti a improvizaci, mohli bychom otevřít téma, jak jste si dělali vlastní show.

Jan: V NDR jsme u britské kapely MAT viděli nejen světla, ale hlavně třípásmový zpěv – basy, středy a vejšky. Náš zvukař sehnal plánky a tady dole u bráchy ve zkušebně v domě jsme to dávali dohromady. Dřevo, materiály na tlumení… Byla to čistá truhlařina a do toho se vmontovaly repráky, které jsme si nechali dovézt. Kompletace trvala třeba měsíc. Pak jsme začali zkoušet v Julděfuldě (Park oddechu a kultury Julia Fučíka – pozn. red.), už i se světly od Divadelní služby. Mix na světla jsme měli z televize a mixák zvuku ze Západu.

Takže jste svépomocí dosáhli na profi aparaturu…

Václav: Ta pak skončila při revoluci na kiosku s buřty na Václaváku, kdy jsme už dokázali bezdrátově propojit všechny aparatury od Můstku až po Václava, což soudruzi považovali za vyloučené a k našemu štěstí tuhle možnost podcenili. Přitom už tenkrát se používalo bezdrátové připojení kytar.

Václav Neckář (*1943)

Zpěvák, filmový a televizní herec. Začínal jako herecký elév v Mostě, působil v plzeňském divadle malých forem Alfa a v pražském Rokoku. Byl členem úspěšného pěveckého tria Golden Kids. Na začátku 70. let spoluzakládal se svým bratrem Janem skupinu Bacily, s níž vydal řadu úspěšných alb. Má na svém kontě mnoho hitů, které vynikly i díky jeho osobitému pěveckému projevu. Jako herec se Václav Neckář objevil i v několika významných a oblíbených českých filmech. V roce 2002 utrpěl mozkovou mrtvici, po níž se znovu učil zpívat i mluvit. S bratrem a spoluhráči stále vystupuje a na říjen 2023 připravuje narozeninový koncert v Divadle Hybernia. Před osmi lety ovdověl, má syna Václava.

A jak to bylo s kostýmy?

Václav: Šili jsme u pana Jirsy z Palackého ulice. Vždycky jsme mu řekli, co si představujeme – třeba ve vojenském stylu –, a on ušil bezva kostým à la uniforma.

Jan: Měli jsme od něj smokingy, modré, vínové… V tom jsem vystupoval v Berlíně, a když ho viděl Dean Reed, chtěl ho taky. Vašek se s ním německy domlouval a doporučil mu Jirsu. A tak jsme inspirovali americkou hvězdu, která se za naším krejčím vydala do Prahy.

Slyšel jsem také legendy o různých jevištních efektech, které za minulého režimu nebyly běžné a muselo se experimentovat.

Václav: Maďarská skupina Omega měla na Bratislavské lyře show s mlhou. Kapela vypadala jako andělé nad oblaky. Byl to suchý led a nás to nadchlo. Udělali jsme špionáž v zákulisí a objevili hadrem přikrytý sud, ze kterého se kouřilo. Prostě naklepali do vařící vody kusy pevného CO2 a mlhu vedli ven širokými rourami.

Jan: My jsme to pak použili v Juldě, jenže jsme neměli roury, jen tenké hadice, a nebyl moc čas to vyzkoušet. Když přišla pravá chvíle, náš technik ponořil kostky do vody a zadekloval to, jenže hadice nestíhaly odvést tolik mlhy, celý „reaktor“ se začal třást, technik raději utekl, načež dekl vyletěl a následoval atomový hřib…

To je takřka přesný popis černobylské katastrofy.

Jan: Ano, to byla taková předzvěst Černobylu. Dlužno říct, že s rourami od kamen už to později fungovalo výborně. Ta fyzika… V Jance Radotín jsem zase sháněl obří ventilátor pro představení Planetárium, které bylo na efekty náročné a navíc se s ním pojí pár dalších horkých chvilek a prekérních historek.

Vyprávějte, nenechte se pobízet.

Václav: Kvůli izolaci od Západu byla naše éra svým způsobem průkopnická. I v šoubyznysu šlo o postup způsobem pokus – omyl. Například rubínové lasery byly efektní, ale v mlze, kterou generoval sud v zázemí, vůbec nefungovaly.

Jan: Když jsme chtěli muziku spojit se show, je na tom zpětně vidět, jak byl tehdejší státní aparát rigidní, ale zároveň děravý. Když vám přálo štěstí, stal se někdy zázrak… V bývalé dynamitce v Bohnicích nám třeba vyvinuli krabičku na tři různé petardy. Dobře to fungovalo, jenže jsme potřebovali certifikaci od ministerstva všeobecného strojírenství. Vypadalo to na vleklou anabázi, odkládání, nezájem… I dnes by to byl opruz na rok. A mě tenkrát vrátný na ministerstvu na Gorkého náměstí poslal do posledního patra, kde v zasedačce zrovna seděla parta kompetentů, kteří se nudili, protože čekali na autobus, co je měl vézt někam na školení. Neckář z Bacilů, který přišel s rachejtlemi, pro ně byl osvěžující vzpruhou, tak si to přečetli, podivili se, co si ti umělci navymýšlejí, a hned na místě mi to podepsali… To byl zázrak, který už se nikdy nezopakuje.

Václav: Ale například v Uljanovsku, v kulturáku spojeném s muzeem Lenina, jsme s petardama nejdřív narazili. Požární dozor je nechtěl povolit. Poslední slovo ale měl ředitel muzea, který byl kovaný partyzán, a když jsme mu jednu dělovku předvedli, úplně se rozzářil: „Éto nádo!“ A bylo po problému.

Prostě i partyzán na stráži v Leninové muzeu ctí zásadu „Show must go on“!

Jan: Přesně tak. Je fakt, že jsme si s pódiovou show užili i nečekané zábavy, jako třeba v brněnském Stadecu. Při zdejším vystoupení technik zapomněl v naší pyrokrabičce vyměnit světlici, která udělala sice jen záblesk, zato velkou šlehu, a my ji používali jen venku, v amfiteátrech…

Když ji pak v kýžený moment odpálil pod střechou, zvukovým rázem se od stropu snesl dolů veškerý prach a sajrajt, který se tam za léta usadil. Postavy z Planetária, ale i diváci v prvních dvou řadách vypadali rázem jako Pompejané zasypaní sopečným popelem. A do toho jsme to ještě přepískli s mlhou, takže z ní vykukovala jen temena diváků, ta ženská navíc se splihlými trvalými. Paráda… Největší nervy jsme ale zažili při derniéře Planetária v Karlínském divadle. To vám poví Vašek.

Jan Neckář (*1949)

Hudebník, zpěvák a skladatel, bratr Václava Neckáře. Na vojenské hudební škole v Roudnici nad Labem vystudoval hru na violoncello a klarinet. V roce 1971 založil společně s Otou Petřinou poprockovou skupinu Bacily, od roku 1974 byl jejím leaderem. Pro bratra složil hudbu k řadě hitů, výjimečně komponoval i pro jiné interprety. V roce 1991 založil vydavatelství NE a NE Records, zaměřující se převážně na reedice.

Co se přihodilo, Václave?

Václav: Nad orchestřištěm byla odrazová deska, kterou televizáci potáhli tylem pro nějaké natáčení. Něco na něm promítali, a pak se s divadlem domluvili, že to tam nechají, že by se to třeba mohlo ještě hodit. No a my jsme na poslední představení zdvojnásobili petardy…

Jan: Dodnes vidím tu žhavou tečku, jak se bleskově rozšířila a blafnul celý ten tyl…

Václav: Lidi koukali, říkali si – to je pecka! A do baletu vletěli naši technici s hasičáky, které ale nefungovaly. Naštěstí přiběhli i místní kulisáci s práškovými, a ti to uhasili. Všude bylo bílo, zatímco požární dozor seděl naproti v hospodě, dokud je někdo ze štamgastů neupozornil, že jim asi hoří divadlo, protože přijeli hasiči. A ti vběhli na jeviště se sekerkami přesně do závěru hororový muziky, takže sklidili zasloužený aplaus…

Jan: Nikomu se nic nestalo, i škoda byla zanedbatelná, takže nám doporučili představení dohrát, aby z toho nebyla mimořádná událost, respektive průšvhi. Byla to vlastně zase neuvěřitelná klika.

Václave, teď skočím ve vzpomínkách o dost let dopředu, do doby, kdy vás vlastně štěstí na čas opustilo – co bylo pro vás po mrtvici nejtěžší?

Václav: Dát dohromady celou větu. Taky se mi pletly rody a vynechával jsem zvratná zájmena. Občas se mi stane, že otočím větu a význam je pak obráceně. Ale pečovala o mě výborná logopedka, doktorka Marcela Michaličková. Už v roce 2002, kdy se mi to stalo, jsem na podzim zpíval v Lucerně. Melodie jsem naštěstí nezapomněl, ale cesta k textům zůstala v paměti bohužel slepá. Dnes zpívám se čtecím zařízením.

Vždycky jsem měl rád váš pěvecký výraz a frázování. Jak to zvládáte se čtecím zařízením?

Václav: Správný timing, aby šel text včas, musí hlídat synátor. Ale zvykl jsem si na čtyři řádky, maximálně šest.

Jan: Taky sis na to pořídil nový oči…

Václav: Jojo, ale nesmí se lesknout obrazovka, to jsem pak v háji.

Letos oslavíte osmdesátiny. Chystáte něco pro své publikum?

Václav: Jasně. V Divadle Hybernia bude 22. října „dvoják“ – velký narozeninový koncert s hosty. Vedle Marty Kubišové by měl vystoupit třeba Jarek Nohavica, Michal Malátný a další hvězdy. Klidně ať se zaleskne pár očí včetně těch mých, jen ať se neleskne obrazovka čtecího zařízení…

Role němého blázna



Nejznámější filmovou rolí Václava Neckáře je princ Václav v Šíleně smutné princezně. Tou nejsilnější zřejmě role železničářského adjutanta Miloše Hrmy v Ostře sledovaných vlacích či vězněný adventista Pavel ve Skřiváncích na niti. Hrál však v řadě dalších filmů a televizních počinů, z nichž některé jsou známější, např. Píseň pro Rudolfa III., jiné méně, třeba Kulhavý ďábel Juraje Herze.



Pozoruhodnou roli vytvořil Václav Neckář také v dnes takřka zapomenutém koprodukčním filmu Kolonie Lanfieri, který podle „kovbojky“ Alexandra Grina natočil Jan Schmidt. „Brácha zrovna natáčel na Kavkaze, když k nám vpadli Rusové,“ vzpomíná Jan Neckář. „Jakmile se dozvěděli, co se stalo, odmítli točit dál. S Janem Schmidtem ale později film dokončili. Vašek tam hraje němýho blázna a vždycky říkal – co jinýho jsem tehdy mohl hrát…“