Není to tak dávno, co získal cenu za hudbu na kyperském filmovém festivalu, hned poté byl zpěvák Václav Noid Bárta jen kousek od toho, aby si odnesl bronzového Slavíka. V loňském roce se mu více než dařilo. Jaké plány chce uskutečnit letos? Rozhodně nejsou malé.

Překvapilo vás umístění v anketě Český slavík?

Bylo to obrovské překvapení a neskutečně mě potěšilo. Byl jsem dojatý, v životě bych nečekal, že by se to mohlo stát. Čtvrté místo je boží! A navíc, když jsem zjistil, že jsem byl asi jen o sto šedesát hlasů za Richardem Krajčem, neměl jsem vůbec slov. Děkuju moc všem posluchačům a divákům, že mi poslali tolik hlasů. Slibuju, že u toho zpívání ještě nějakou dobu vydržím. (smích)

Václav Noid Bárta s kapelou Dymytry. V minulosti spolupracovali mimo jiné i na videoklipu k písni My ještě nechcem jít:

Zažil jste loni i další překvapení?

Přemýšlím, co se všechno stalo. Udělal jsem nové CD s názvem Hollywood. Na něm jsem pracoval podstatnou část roku. Začali jsme spolupracovat s Míšou Štikovou Gemrotovou… Nic z toho mě ale nijak nepřekvapilo, spíš z toho mám obrovskou radost, obzvlášť ze spolupráce s Míšou, která je momentálně naše hlavní múza. Píšeme pro ni tři nové písničky, vymýšlíme klipy, je to takové naše zlato.

To je i důvod, proč jste se koncem roku zúčastnil křtu kalendáře Nadace Anežka, které je Míša patronkou?

Ano, přirozeně se sešlo jedno s druhým. Míša a její manžel jsou skvělí, máme je s Eliškou moc rádi, a cokoli pro ně rádi uděláme.

Nadace Anežka podporuje hendikepované děti. Sám jste otcem tří dětí, musel jste u nich řešit vážnější zdravotní problémy?

Máme obrovské štěstí, že jsou naše děti zdravé. Vím, že to není samozřejmost, a moc si toho vážíme. Líbí se mi, jak se Míša a Jirka o Anežku svědomitě starají, a ještě zvládají pomáhat ostatním dětem. To je neskutečný. S našimi dětmi jsme naštěstí zatím řešili jen úplně banální zdravotní problémy, které řeší asi všichni rodiče – různé dětské nemoci, které nebyly vážnějšího charakteru. Děkuju Bohu za to, že to tak je.

Co chystáte s rodinou v letošním roce?

Chystáme se na dovolenou s našimi sourozenci. Eliška pojede se svojí sestrou do Londýna a já s bráchou zase na Madeiru. Oba slavili významná výročí, takže jsme je každý někam pozval. Na ty cesty se moc těšíme.

Václav Noid Bárta s manželkou Eliškou:

Je pravda, že vás nově uvidíme také v kapele Dymytry?

Ano, kromě jiných projektů, budu vystupovat i s nimi. Poslední dobou jsem cítil, že mi ten metal chybí a je pravda, že za tu dobu, co existují, jsem s nimi často spolupracoval. Dělal jsem jim třeba smyčce, byl hostem na jejich turné atd… Všechno teď do sebe skvěle zapadlo, a tak nás uvidíte spolu.