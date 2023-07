Nechybělo mnoho a zpěváka Václava Noida Bártu jsme mohli víc vídat na mole než na jevišti. Ale rozmyslel si to. Na módní přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové pouze zazpíval a také podpořil svou ženu, tanečnici Elišku.

Zpěvák Václav Noid Bárta. | Foto: Profimedia

Jaké jsou vaše modelingové zkušenosti?

Hmmm, obrovské. (smích) Když mi bylo sedmnáct, nechal jsem si nafotit book a pokoušel se být modelem. Nevím vůbec, co mě to napadlo, ale nevyšlo to. Zbylo mi jen zpívání. (smích)

Kam jste to chtěl dotáhnout, měl jste jasné modelingové cíle?

Chtěl jsem to dotáhnout na úroveň jako třeba Zoolander, abych se tím živil… Ne, samozřejmě kecám. Jeden čas jsem se tím živil a pak jsem zjistil, že bych chtěl být asi víc zpěvákem.

Jožin z bažin v podání Václava Noida Bárty (cover do seriálu ZOO):

Zdroj: Youtube

Postavu jste na modeling ale měl, ne? Začal jste cvičit už jako náctiletý…

To je pravda, ale mě moc nebavilo klasické focení, chtěl jsem hrát spíš v reklamách. Herectví mě jako mladýho lákalo, ale pak jsem si to rozmyslel a zjistil, že mě to víc baví za kamerou než před ní.

Pod stále větším množstvím videoklipů jste uveden jako režisér. Omezil jste kvůli tomu své zpívání?

Myslím, že teď je to tak půl napůl. Lépe řečeno, mám tři práce, kterým se věnuji plus minus stejně. Třetinu času skládám, třetinu točím reklamy, třetinu zpívám. Zbytek se snažím být otec a manžel…

… a také kutil. Stále se tomu věnujete?

Zatím mě to ještě nepustilo. Pořád se kutilství věnuji a naštěstí to k tomu všemu ještě stíhám, i když je tohle občas dost náročné.

Na střeše Westfield Chodov jste se s manželkou Eliškou zúčastnil módní přehlídky Martiny Pipkové Loudové s názvem: „Be yourself right now.“ Vy jste zpíval, Eliška předváděla modely. Byl jste na ni pyšný?

Jsem na ni odjakživa pyšný. Eliška je neskutečně pohybově nadaná, má velký talent a jde jí to prakticky samo. Projde se a je nejkrásnější. Pro mě určitě!

Eliška a Václav Bártovi žárlivost nepěstují. Jejich sbližování netrvalo dlouho

Prozradíte, co chystáte na léto? Máte v plánu dovolenou?

Mám to zatím v plánu tak, že budu týden pracovat a týden se věnovat dětem a manželce. Hezky to budu mít rozdělené. (smích) Kromě toho nás čeká i dovolená v zahraničí, poletíme k moři, takže se moc těšíme. Plánujeme ji v první části prázdnin, ve druhé pak pojedeme na chalupu, kde si zase trochu zakutím. (smích)