Málokdo by dokázal v takovém rozsahu to, co oni. Adele, Kelly Osbourne, Ed Sheeran a další hvězdy předvádějí na sociálních sítích svá vypracovaná, o pár desítek kilo lehčí těla a fanoušci jejich proměny milují…

Kelly Osbourne před a po hubnutí. | Foto: Profimedia

Navzdory tomu, že mají snadnější přístup k nejlepším osobním trenérům a odborníkům na výživu na světě, nejsou celebrity imunní vůči problémům s (nad)váhou. Bojují s ní stejně jako ostatní. Mnohem horší to mají v tom, že jsou jejich vzestupy a pády zachycovány kamerami a fotoaparáty téměř na každém kroku. Podívejte se, komu se podařilo nad sebou vyhrát a pyšní se vypracovanou postavou.

Kvůli tloušťce sklízela posměch

Podobně jako řada jejích kolegů se i Kelly Osbourne v průběhu let vydala na cestu hubnutí. „Za to, že jsem tlustá, jsem sklízela více posměchu než za fakt, že jsem absolutně zuřivá narkomanka,“ řekla zpěvačka v roce 2010 exkluzivně pro Us Weekly poté, kdy absolvovala tři odvykací kúry a shodila dvacet kilo. „Tohle nikdy nepochopím… Jsem opravdu hrdá na to, že se dívám do zrcadla a pyšná na každou jednotlivou věc na svém těle,“ uvedla. Aby si svou váhu a dobrý pocit udržela, pravidelně cvičí a kontroluje porce jídla, které sní. „Už si neříkám, proč nevypadám jako ta nebo ta dívka. Což je fajn,“ raduje se, i když si stav své váhy nechává pro sebe. V roce 2020 přiznala, že zhubla téměř čtyřicet kilogramů.

Kelly Osbourne je po ztrátě kil k nepoznání:

Zdroj: Youtube

Přejídal se po koncertech

Dvaatřicetiletý zpěvák Ed Sheeran se před několika lety rozhodl jít do sebe a shodil pětadvacet kilo. V podcastu Behind the Medal v roce 2019 prozradil, že před třemi lety přestal kouřit a začal běhat, aby si „vyčistil plíce“. Zpočátku byl schopný běžet jen na tři písničky, teď už je dostatečně fit na to, aby si ráno zacvičil 45 minut, a ještě absolvoval plavání nebo sedy lehy. Svůj přírůstek na váze přisuzuje americkému jídlu na svých turné. „Dokončíš koncert, dostaneš tác s kuřecími křidélky, k tomu vypiješ pár lahví vína… Jen se to do tebe hrne,“ prozradil, co zažíval.

Změnil postavu a jde z role do role

Poté, kdy záměrně přibral, aby mohl hrát Andyho Dwyera v seriálu Odbor městské zeleně, zhubl Chris Pratt za šest měsíců téměř o třicet kilogramů, aby se záhy stal hvězdou akčních filmů. Přestal pít pivo, zvýšil příjem kalorií na 4000 denně a pil hodně vody. Vybral si také kombinaci cvičení, která mu sedne, a to včetně intenzivního silového programu P90X, běhání, plavání a boxu. Šest dní v týdnu pracoval s trenérem, aby si udržel postavu. Nyní jde díky postavě z filmu do filmu. Jen loni natočil hned tři snímky a vídat ho lze i v seriálu Na seznamu smrti.

Chris Pratt má nyní vysportovanou postavu:

Za tři roky shodila přes padesát kilo

První fotkou, na které je výrazně hubenější, šokovala zpěvačka Adele už v květnu 2020. Přestože vítězka Grammy tehdy nekomentovala svůj úbytek na váze, její trenér Pete Geracimo ji veřejně podpořil. „Když jsme s Adele začali společnou cestu, nešlo o hubnutí, ale o to, aby byla zdravá. Zejména po těhotenství a operaci,“ napsal tehdy na Instagram. Následně se i ona na žádost fanoušků přiznala k tomu, že má dole více než pětačtyřicet kilo. Ani toto ji ale nezastavilo a letos se ukázala v ještě lepší formě. Podle dietoložky Heather Stuhl ztratila dalších patnáct kilo.

Hubnul, aby zachránil vztah

Šéfkuchař The Hell’s Kitchen Gordon Ramsay přiznal, že začal hubnout, aby zachránil své manželství s Tanou. Formovat si tělo se rozhodl v roce 2013 a odhodlání vydrželo. „Měl jsem nadváhu, vážil sto patnáct kilogramů a vypadal jako pytel s****k. Dívám se na fotky a říkám: Jak to Tana se mnou vydržela? Protože vypadá lépe, je nádherná.“ Od té doby se zúčastnil několika soutěží Ironman a udržuje si štíhlou a pevnou postavu.

Vynechává pečivo a limonády

Zpěvačka Missy Elliott se svým novým tělem pochlubila na Instagramu poprvé v květnu 2018. „Hrdě říkám, že už jsou to čtyři měsíce, co jsem pila jen vodu, žádné džusy ani minerálky, a vynechala chleba… A Bůh ví, že tohle pro mě bylo nejtěžší!“ svěřila se rapperka, která teď vypadá fantasticky. Nejenže předvedla štíhlejší postavu, ale tvrdí, že jí její nový jídelníček pomohl i rozzářit pleť. „Nezhubla jsem třicet kilo, zhubla jsem o 30 zdravých jídel/cvičení díky videím @shauntfitness T25,“ prozradila.