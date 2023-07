Pár tvoří už čtyři měsíce, až teprve nyní se ale rozhodli jít s pravdou ven. Zpěvačka Šárka Vaňková a o dvanáct let starší muzikant Petr Vondráček dorazili společně na focení kaledáře Anděl mezi zdravotníky a poskytli Story otevřený rozhovor nejen o tom, jak se dali dohromady, co je spojuje, ale i co plánují dělat v létě.

Šárka Vaňková a Petr Vondráček. | Foto: se svolením Davida Novotného / Anděl mezi zdravotníky

Vaše zkušenosti se zdravotnictvím jsou spíše pozitivní, nebo negativní?

Petr: Myslím, že nikdo se nechce dostat do spárů lékařů, ale je to nesmírně důležité, možná vůbec nejdůležitější, povolání: zachraňovat životy, uzdravovat, pomáhat těm, kterým je ouvej… Moc si jejich práce vážím. Za život jsem byl se svou rodinou hned několikrát v nemocnici, a nikdy mě to tam nebavilo. Koho by to taky bavilo, že? (smích) Všude jinde je to o dost lepší. Ale mám obrovský respekt a smekám před každým, kdo v této profesi pracuje.

Šárka: Souhlasím s Peťou. Když už jsem se musela s nějakým zdravotníkem potkat, vždycky jsem si odnesla pozitivní zkušenost, byli na mě moc hodní i na moje rodinné příslušníky. Mám před všemi ohromný respekt.

Spousta lidí má zejména ze zubařů fóbii a bojí se k nim chodit. Máte ji také?

Petr: Je mi čtyřicet sedm, a když jsem u zubaře, vždycky si říkám: „Proboha, hlavně mi to sprav!“ A je mi úplně jedno, jestli mě to bolí, nebo slyším nepříjemný zvuk. Četl jsem zrovna nedávno průzkum z Anglie, kde se zvuk zubní vrtačky umístil na druhé příčce mezi nejhoršími zvuky na světě. A víte, co vyhrálo?

Nechám se poddat…

Petr: Řev dítěte. (smích) Na třetím místě bylo pak zvracení, ale to už radši nebudeme rozebírat. Takže vrtačka určitě není příjemná, ale jinak už jsem si na zubaře zvykl. Co mi trochu vadilo byla magnetická rezonance, kdy vás zavřou do tunelu, to je hodně nepříjemné. A co tobě vadí? Všechno, viď? (smích)

Herečka Hana Vagnerová obdržela už několik gratulací ke svatbě. To ji rozesmálo

Šárka: Všechno. (smích) Já třeba nesnáším odběry krve. Ne že by se mi dělalo špatně, ale úplně se toho štítím. Nerada na to koukám. A zubař také není lékař, ke kterému chodím ráda, ale to je asi běžné.

Petr: Ale třeba kolonoskopie a gastroskopie jsou asi horší…

Šárka: …a foniatrie! Strašně nerada chodím na foniatrii kvůli dávicímu reflexu. Je to pokaždé vtipné a paní doktorka je ze mě nešťastná, protože mám tendenci jí chytat ruku.

Šárka Vaňková a Petr VondráčekZdroj: se svolením Davida Novotného / Anděl mezi zdravotníky

V rámci soutěže Anděl mezi zdravotníky jste nafotili s jedním soutěžícím i stránku do charitativního kalendáře. Komu děláte patrony?

Petr: Se Šárkou jsme dostali patronství nad Lukášem, který je klinický farmaceut. Jde o novější obor. To je náš kámoš, se kterým jsme nafotili fotku do kalendáře. Já byl pacient na operačním stole, on měl velkou injekci a nevím, co s ní měl v plánu udělat. Šárka měla pro změnu v ruce skalpel, tak jsem rád, že mě má ráda a nepodřízla mi krk.

Na soustředění jste přijeli spolu. Oficiálně tvoříte pár?

Oba: Ano, jsme spolu.

Markéta Konvičková je zase jako proutek. Na přehlídce Debbie Brown oslnila

Petr: Nechceme se nijak extra vystavovat, myslím, že na to máme rozumu dost. Netoužíme se o náš vztah s nikým dělit, je to čistě soukromá věc, ale na přímou otázku odpovídáme ano, jsme spolu. Od našeho pracovního setkání to došlo tak daleko, že spolu teď trávíme mnohem víc času.

Prozradíte alespoň, kde jste se seznámili?

Šárka: S Peťou se známe už takových devatenáct, dvacet let a vždycky jsme byli spíš kamarádi a kolegové. Až v posledních měsících přeskočila jiskra a jsme spolu.

Petr: Bylo to konkrétně při práci na divadelní hře Presidenti.

Na premiéře 10. března jste už byli spolu?

Petr: Ano, už mezi námi něco probíhalo. Vzali jsme si tu práci vlastně domů. Šárka mi tam jako premiérovi hraje milenku. (smích)

Kdo koho sbalil?

Šárka: Nijak jsme to neplánovali, bylo to vzájemný. Povídali jsme si a zjistili, že si rozumíme. Od té doby si povídáme furt. (smích)

Oba jste zpěváci, nenapadlo vás, že byste společně vytvořili projekt?

Šárka: Možná spíš nahodile, když bude nějaká příležitost, tak si spolu rádi zazpíváme…

Petr: Zabékáme. (smích)

Šárka: Zabékáme, ale žádný hudební projekt neplánujeme. Peťa má své věci, já mám své věci a myslím, že tak je to v pořádku.

Šárka Vaňková dostala lekci. Z kosmetického salonu vyhlíží pódium

Léto budete mít v pracovním módu, nebo si chcete udělat volno?

Šárka: Peťa bude mít hodně práce, protože hraje na letních scénách v představení Noc na Karlštejně a od srpna začíná zkoušet muzikál Trója.

Petr: A pak ještě budu dělat něco v Divadle Hybernia. Je toho přede mnou docela dost, ale před Šárkou taky. To je sranda, jak si to říkáme navzájem. (smích) Ta má zase projekt P. S. Iveta, což je takový tribute koncert na počest Ivety Bartošové, kde bude spolu s Fredym Bittnerem a jeho bandem zpívat její nejslavnější písničky.

Šárka: Premiéra bude 4. října, přes léto nás tedy čekají přípravy.



Šárko, vy máte za sebou také účinkování v několika muzikálech. Chcete se do této sféry vrátit?

Šárka: Momentálně přede mnou žádný muzikál není, ale nebráním se mu. Jsem střelec, takže když se naskytne příležitost, vrhnu se do ní ráda.

Příští rok to bude dvacet let, co jste byla v SuperStar. Jak na tu dobu zpětně vzpomínáte?

Šárka: S velkou láskou. Byla to neuvěřitelná zkušenost, navíc první ročník. Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme a kam až to bude gradovat. Byla to velká škola, za kterou jsem moc vděčná.

Na hudební scéně se uchytilo asi nejvíce lidí z prvního a druhého ročníku. Vídáte se ještě?

Šárka: Strašně málo. Chtěla bych, abychom se setkávali víc, ale je náročné dát tolik lidí do kupy, protože většina z nás nežije v Praze. A bohužel jsou i někteří, kteří se setkání brání a tváří se, že v SuperStar nikdy nebyli. Nemají zájem se setkávat. Ale zdravé jádro se občas potká a je to super.

Petře, sledoval jste SuperStar?

Petr: Na půl oka. Věděl jsem o ní a pohrdal jí je asi silné slovo. Už jsem tehdy hrál u Slávka Šimka, který záhy odešel do věčných lovišť, a měl jsem za sebou šest let na obrazovce. O téhle soutěži jsem si říkal, že jsou v ní lidi sice šikovní, ale vadil mi způsob, jakým se rekrutují na hudební scénu. Přišlo mi to umělé.

Chápu, že běžného diváka to muselo pohltit, bylo to něco nového, ale že bych teď koukal na SuperStar, Talent a podobně, to ne. Nejsem toho velkým příznivcem. Ale první ročník SuperStar měl samozřejmě svoji nespornou kvalitu. (smích)

Václav Noid Bárta toužil být modelem a hrát v reklamách, nakonec je alespoň točí

Kdyby přišla nabídka dělat v takové soutěži porotce, šel byste do toho?

Petr: Do SuperStar? Asi bych šel.

Šárka: Složenky se neptají, viď? (smích)

Petr: Ne, že bych si věřil, že jsem takový hudební odborník, to asi nejsem. Jsem hodně zaměřený na Elvise a starší muziku, ale myslím si, že dokážu posoudit, jestli někdo talent a hlas má, nebo nemá. Takže bych do toho asi šel.

