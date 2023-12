Společně odpočítáváme poslední dny do Vánoc a přemýšlíme nad tím, jakou radost udělají naše dárky obdarovaným. Jsou mezi námi ale i tací, kteří by spíš než parfém či kosmetiku potřebovali léky, teplý domov či zdravotnické pomůcky. Potřebným lidem jste s námi přispívali celý rok. Pojďme proto ještě před Vánocemi udělat malý zázrak a naložit vagony Vánočního expresu, který rozváží dárky pro lidi, kteří jsou těžce nemocní či bez domova, nebo i pro osiřelá zvířata.

Letos poprvé se u nás „rozjel“ Vánoční expres, který nakládá dárky pro potřebné. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Vánoce znamenají pro každého něco jiného. Pro někoho jsou to mraky dárků, pro jiné atmosféra, která je ve vzduchu. Nejvíce si ale nejspíš užíváme společně strávené chvilky s rodinou v teple domova. Tedy alespoň většina z nás. Jsou totiž mezi námi i tací, kteří tráví Štědrý den na ulici, v nemocnici, nebo u lůžka svého nemocného dítěte. A právě těmto lidem se snaží dopřát alespoň trochu té vánoční štědrosti platforma Donio, která historicky poprvé rozjela svůj Vánoční expres. Pomocí lidí nakládá pomyslné vagony dárků pro ty, kteří už ani nedoufali, že by se na ně mohlo usmát štěstí.



Donio rozjelo Vánoční expres

Již druhým rokem vám přinášíme příběhy lidí, jejichž životní osudy by si většina z nás dobrovolně nevybrala. Vážné choroby, úmrtí členů rodiny, blízkých přátel, nemoci dětí či ztrátu domova zažilo i tento rok mnoho lidí, kterým jste však svými příspěvky pomáhali najít znovu chuť do života. Pojďte to s námi zkusit ještě jednou, možná naposledy v tomto roce, s Vánočním expresem, na který můžete naložit i vy dárky dle vlastního výběru.

Platforma Donio letos rozjela Vánoční expres vůbec poprvé a připravila tak novou možnost přispívání. Oslovila několik neziskových organizací a poprosila je o seznam vánočních přání. K dnešnímu dni se jich podařilo splnit už 1 194.

„Jsme rádi, že můžeme přispět k vánoční atmosféře naším vlastním způsobem, ale stále zachovat jednoduchost přispívání, transparentnost a předání 100% částky těm, kteří to potřebují. Zatím se projekt vyvíjí velmi dobře, máme krásné reakce jak od neziskových organizací, které nám poslaly přání, tak od dárců, kteří se podílí na jejich plnění,“ řekl Deníku zakladatel Donia David Procházka. Například nabízené dárky pro děti z dětských domovů jsou už všechny naloženy.



Z jakých dárků lze vybírat

Z dárků, které lze na Vánoční expres naložit, si může vybrat skutečně každý. Dárky se pohybují v řádech desítek, stovek i tisíců korun, a tak mohou přispět úplně všichni. Sbírky jsou zakládány pro nemocné děti, dospělé, seniory v pečovatelských domovech, ale i lidi na ulici či zvířata v útulcích.

„Cena přání se aktuálně pohybuje od 45 Kč za kost pro opuštěného pejska do 1 500 000 za automobil pro organizaci Život 90, který by byl používán v rámci tísňové péče. Všechny dárky představují reálnou potřebu organizací,“ tvrdí Cristina Carmen Baron.

Oblíbenými dárky, na které lidé přispívají nejčastěji, jsou například teplé ponožky pro bezdomovce a další oblečení. „Přes 115 lidí bez domova bude mít díky vám nohy v teple. Dohromady si jich ale Armáda spásy pro lidi bez domova přeje 500,“ říká Baron. Pro lidi bez domova se vybraly už i 3 sety bundy, bot a ponožek a 14 setů šály, čepice a rukavic.

Zatím nejdražší dárek, který Vánoční expres poveze, poputuje do Hospicu sv. Jiří. Jedná se o Oxygenerátor pro nevyléčitelně nemocné, který slouží k výrobě kyslíku, především pro onkologicky nemocné s nádory plic nebo metastázami do plic. Dárek se pořídil za 16 480 Kč.

Přispět může každý

Pokud se rozhodnete stát se jedním z těch, kteří obdarují na letošní Vánoce úplně neznámého člověka nebo zvíře, stačí si vybrat. Dárkem někdy můžete změnit život, jindy alespoň dopřát pocit, že na konkrétním člověku někomu záleží. Pořídit stále zbývá přes 2 000 dárků.

Za 500 korun například můžete věnovat poukaz na psychoterapeutickou pomoc pro osamělé seniory. Přispět můžete i Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy na koupi jednorázových papírových utěrek či lidem na útěku balíčkem jídla na cestu. Můžete se ale i dohodnout v rámci firmy či přátel a pořídit dětem z Dívčí katolické střední školy keramickou pec na vypalování keramiky nebo Igloo, které slouží střízlivým a ukázněným bezdomovcům pro přespávání v mrazivých dnech.

Pak už jen stačí na dárek kliknout a přispět částkou, která je u dárku uvedena. Pokud si to můžete dovolit, můžete přispět i větší částkou. „Ohledně přispění menší částky to bohužel není možné. Je to z toho důvodu, aby příspěvek pokryl alespoň jeden nabízený dárek. V případě Igloo pro bezdomovce jsou to 4 tisíce korun,“ vysvětluje Cristina Carmen Baron.

Poděkování štědrým dárcům

„Donio vánoční expres mění přání na splněná. Veze se v něm díky vám spousta radosti. K dnešnímu dni se naložilo už krásných 1 194 dárků za celkovou částku 772 423 korun,“ děkuje všem, kteří přispěli zakladatel platformy.

Podělil se s námi také o vzkaz, který obdržel od Rodinného centra Olivy, jež pečuje o rodiny s dětmi. Do Vánočního expresu bylo pro tuto neziskovou organizaci naloženo až na vybavení senzorické skrýše vše, co potřebovali: „Ani nevíte, jakou radost máme. Jsme velice dojati štědrostí dárců. Dětičky dostanou místečko, na které již dlouho pomýšlíme a víme, že dětičkám i nám velmi pomůže při aktivitách i terapiích. Veliké díky.“

Nic z toho by ale nebylo možné, kdyby se zakladatel Donio David Procházka nerozhodl na podzim roku 2019 platformu, která už čtvrtým rokem pomáhá lidem v těžkých životních situacích, založit. Díky němu, jeho týmu a široké základně dárců se za celou dobu podařilo vybrat už přes 1 miliardu korun. Provoz platformy je hrazen z dobrovolných příspěvků dárců, jelikož z vybraných darů vždy předají 100 %. Proto pokud chcete, můžete podpořit i samotné Donio prostřednictvím „dýška“.

„Přispět na provoz Donio může každý v příspěvkovém formuláři jak u sbírky, projektu, tak u Vánočního expresu. Dýška jsou naprosto dobrovolná a je na každém z dárců, zda se rozhodne podpořit také Donio,“ říká v závěru pro Deník Cristina Carmen Baron. Jiným způsobem než přes příspěvkový formulář podpořit Donio nelze.