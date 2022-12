Chcete se na některé party podívat? Tak skleničku do ruky, a jde se na to.

Zrcadlo, řekni, kdo má nejhezčí stromeček

Málokdo ví, že hvězda z Přátel Jennifer Anistonpvá (53) pořádá každý rok tzv. tree trimming party, při které se zdobí vánoční stromeček. Je to jeden z jejích nejoblíbenějších večerů v roce. Tradičně se jí účastní samé áčkové celebrity v čele s Gwyneth Paltrowovou, Jimmym Kimmelem či Kate Hudsonovou. V roce 2020 se spekulovalo, zda se jí neúčastnil i Brad Pitt, tuto otázku ale nechala Jennifer bez odpovědi.

Nejoblíbenější měsíc prosinec

O Taylor Swiftová (33) je známé, že klade velký důraz na přátelství. Kromě toho miluje i Vánoce, takže se není co divit, že už spoustu svých narozeninových oslav udělala ve vánočním stylu. Narodila se totiž 13. prosince, což je ideální čas na podobný typ večírků. Nezapomenutelné byly zejména její 30. narozeniny, ke kterým dostala masivní dort, jenž byl inspirován jejími kočkami.

Vynahrazuje si dětství

Jestli si na něco letos můžete o Vánocích vsadit, tak na to, že z domácích reproduktorů Mariah Carey (52) zazní opět její slavná melodie „All I want for Christmas is you“. „Když jsem byla malá, neměli jsme peníze. Žili jsme v malém nevábném domku a měla jsem tu nejvíc disfunkční rodinu na světě,“ svěřila se Vogue zpěvačka, která se teď snaží si každé Vánoce užívat ve velkém. Dětem kupuje i sedmdesát dárků a pro všechny přátele pořádá honosný večírek.

Stánek s hot dogy i sáňkování

Pokud sledujete instagramový účet Kim Kardashianová (42), asi si dokážete představit, jak vypadá jejich každoroční rodinná party. Původně ji pořádala matka Kris Jennerová, v posledních letech to ale převzala Kim a nezklamala. Party stojí odhadem půl milionu dolarů, pozvané jsou samé slavné hvězdy a nechává se na ni do slunné Kalifornie přivézt i sníh.

Dává si záležet na detailech

Pro Oprah Winfreyová (68) jsou svátky o tom, aby se rodina a přátelé cítili jako doma. Toho se snaží docílit tím, že se všichni shromáždí u stolu a dají si bohaté jídlo. Ve sváteční jídelně se i lustr zahaluje do zimostrázové girlandy a všude kolem se to třpytí. Když se z kuchyně vynoří předkrm sušenky se šunkou, víte, že party začala.

Tradice s nádechem extravagance

Další z klanu Kardashian-Jenner Kylie Jennerová (25) pořádá pro své slavné přátele a rodinu večírky po celý rok. Když však nastane vánoční čas, přípravy jdou ještě o level výš. Nejmladší miliardářka má po celém svém sídle masivní vánoční stromky, výzdobu za statisíce a nešetří ani na jídle, pití a dobrotách.