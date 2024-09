Pro řadu žen je Vendula Pizingerová vzorem, mnohým naopak leží v žaludku pro to, jaká je a že se nebojí žít podle vlastních představ a pravidel. Jak několikrát zmínila, s narážkami na svou osobu si hlavu neláme. Chce podporovat a inspirovat ostatní, a především být nápomocná tam, kde je třeba. Letos to bude už pětadvacet let, co založila Nadační fond Kapka naděje.

Na instagramu vás sleduje téměř sto padesát tisíc lidí. Píšou vám sledující a žádají o rady?

Ano, to je celkem běžné. A žádají o rady všeho druhu. (úsměv) Vždy se snažím poradit, podpořit a podobně. Je to hezké a vážím si toho, že se na mě lidé obracejí.

Vendula Pizingerová je žena do nepohody. O jejím smyslu pro humor se můžete přesvědčit i v Show Jana Krause:

| Video: Youtube

Na co se ptají nejčastěji?

Ženy například zajímá, zda mohou mít kolem čtyřicítky ještě děti. Ptají se i na to, jaké je mít mladšího partnera, a řeč se často zaměřuje i na nemoci.

Nedávno jste řekla, že společnost klade na ženy velké nároky a že vy sama jste často terčem kritiky kvůli svému věku, mladšímu partnerovi a podobně. Jak takové narážky ustát?

Víte, v mém případě je to akorát ve větším měřítku, ale myslím si, že tohle zažívá spousta dalších. Jde o mezilidské kontakty. Každá lidská bytost má svou cenu a nemůže si nechat pořád líbit, že ji někdo neustále hodnotí. Jde například o komentáře typu: „Už je ti pětačtyřicet, tak nemůžeš mít dlouhé vlasy!“ Teď samozřejmě přeháním, ale i tohle se děje!

Na svém Instagramu se Vendula mimo jiné dělí o zážitky ze svého života:

Rozčiluje vás to?

Někteří lidé mají pocit, že jsou určena přesná pravidla, podle kterých se máme chovat všichni. Omyl! Myslím, že každý by měl žít podle sebe, a především tak, na co stačí.

Vy nejste typ, který by si něco nechal určovat a líbit. Umíte se ozvat, že?

Tak to určitě! Už nebudu brečet do polštáře, tohle bývalo. (smích)

Co vás čeká v nejbližší době?

Před časem jsme pořádali jógový víkend. Byl krásný. Akce se konala v pražském parku Grébovka, kde byli lektoři jógy z celého světa. Velmi jsme si ten den užili a byla i příjemná atmosféra. Lidé, kteří si přišli zacvičit jógu a zaplatili za to, věnovali honorář Nadačnímu fondu Kapka naděje. Připadalo mi to jako hezké spojení, protože se posledních šest let staráme v rámci nadačního fondu o psychické zdraví dětí, což je teď náš nejsilnější a prioritní projekt. Jinak jsme také předávali v pražské Fakultní nemocnici Motol špičkový inkubátor na novorozenecké oddělení.

Zmínila jste, že se staráte o psychické zdraví dětí… V Česku je aktuálně velmi málo dětských psychologů a psychiatrů. Vnímáte to také jako problém?

Ano, je jich málo. Na toto téma jsme v kooperaci s Českou televizí natočili dokument, který měl premiéru loni v říjnu a jmenuje se Co je ti? Nic. Dokument pojednává nejen o psychickému stavu našich dětí, ale i o stavu zdravotnictví v této oblasti.

V minulosti bývalo téma psychického zdraví tabu. Už se stav z vašeho pohledu zlepšil, jsou lidé v tom směru otevřenější?

Myslím si, že se vše trošku mění. Nicméně ona destigmatizace je strašně důležitá, ale jde o běh na dlouhou trať. Většinou je to totiž tak, že má-li člověk určité psychické problémy, nedává to veřejně najevo.

Na psychické zdraví lidí měla významný vliv i pandemie…

Určitě ano. Obzvlášť u dětí… Ovšem pandemie nebyla prvopočátkem těchto problémů. Ty se táhnou již delší dobu.

Máte v rámci své nadace další cíl, k němuž byste se ráda dostala?

Víte, my jsme se v úplných prvopočátcích Nadačního fondu Kapka naděje začali starat o nadstandardní jednotku hematologického oddělení ve Fakultní nemocnici Motol Praha. Letos to bude pětadvacet let. A podívejte, kde jsme dnes… Řešíme psychické zdraví dětí! To znamená, že situace ve zdravotnictví je proměnlivá a vždy žádá pomoc tam, kde je zrovna potřeba. Nedokážu tedy teď odhadnout, jak tomu bude třeba za deset let. Tohle nikdo neví. Chceme vždy reagovat na aktuální situaci.



Není tajemstvím, že ráda a hodně cestujete. Kde jste byla v létě?

Byli jsme na Krétě a pak na horách s dětmi. Ono to vypadá, že jezdím pořád s těmi samými lidmi, protože na obou dovolených jsem byla s Monikou Absolonovou. Na hory jezdíme do Pece pod Sněžkou. Je pravda, že nám i trochu pršelo, ale nám to nevadilo.

V minulosti jste mířila i na dovolené s přídavkem adrenalinu. To trvá, nebo teď preferujete klidnější výlety?

Když máte malé děti, nemáte nikdy dovolenou odpočinkovou. (smích) Člověk se opravdu nezastaví. Nemusíte jít ani cvičit na stepper, protože za den uděláte tolik kroků a máte tolik pohybu, že jste večer úplně vyřízení. Jinak s manželem jezdíme pořád na různé zážitkové dovolené, nicméně na dovolených s dětmi je fajn, když je jich více a hrají si spolu. Takže vyrážíme často s kamarády, kteří mají také děti, aby si s Pepíčkem vyhrály.