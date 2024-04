Prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová má štěstí, že má téměř celý život stejnou váhu. Přesto několikrát držela dietu. Očekávaný výsledek se sice dostavil, zhubla, ale nevypadala dobře.

Máte sladké jako své guilty pleasure? Dopřáváte si ho každý den?

Chuť na sladké mám pokaždé, když držím dietu. (smích) Jinak ho moc nejím. Ale vždy, když držím dietu, jdu okolo špajzu a hned mě napadne: co bych si tak dala? A když jsem byla těhotná, chodila jsem tři měsíce k nám za roh do cukrárny, kde jsem před tím třeba osm let nebyla, na rakvičky se šlehačkou.

Když dietu nedržíte, sladké vám nechybí?

Mám radši maso, ale samozřejmě občas něčím sladkým nepohrdnu.

Zmínila jste diety. Nemám pocit, že byste potřebovala hubnout…

Díky. Hned si dám dneska něco dobrýho. (smích) Celý život mám plus minus pár kilo nahoře nebo dole, celkově bych ale řekla, že mám stejnou váhu, zaplaťpánbůh.

A proč tedy držíte diety?

Mám občas takové záchvaty. (smích) Asi jako spousta žen. Řeknu si, že zhubnu, nakoupím si malé džíny, které pak stejně nikdy neobleču, protože mi nejsou. A pokud je náhodou obleču, musím si lehnout, abych se do nich dostala.

Vzpomenete si, jakou nejnižší váhu jste kdy měla?

Celý život mám přes šedesát kilo, ale když jsme s manželem spolu začali chodit a já hodně makala, měla jsem asi padesát čtyři padesát šest kilo. Ale nevypadala jsem paradoxně moc dobře. Sedělo mi sice oblečení, ale míry S a XS nebyly pro mě moc lichotivé. Některým lidem sluší, když jsou hubení, vypadají líp, ale já mezi ně nepatřím. (smích)

A jak to má ohledně hubnutí váš manžel?

Můj muž se třeba jednou rozhodl, že bude vegetarián nebo vegan, jedl zelené listy, různé klíčky a koukaly mu klíční kosti a taky vypadal divně, nemocně. Také není člověk, kterému by nízká váha slušela. Ale pak jsou vysoké holky, které nemají prsa, jim to naopak lichotí a nízká váha je pro ně přirozená. U mě to moc přirozeně nevypadá.

Když vás náhodou přepadne záchvat hubnutí, máte s přibývajícím věkem pocit, že jde váha dolů hůř?

Určitě. Zpomaluje se metabolismus, je to tak u každého. Jde o fyziologický proces, ale není to horor. Možná teprve bude. (smích)

S manželem hodně cestujete. Kam se teď chystáte?

Jedeme do Toskánska. Dva roky jsem o tom musela mluvit, aby se mi to splnilo. Nakonec jsem Toskánsko dostala k narozeninám.